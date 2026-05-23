Zendure SolarFlow Mix, un sans faute technologique

Zendure lance une nouvelle gamme de solutions de stockage d’énergie : les SolarFlow Mix. Derrière ce nom se cachent trois modèles de batterie domestique modulaire, intelligentes et parfaitement calibrées pour les évolutions réglementaires actuelles.

Comment se démarquer de ses concurrents sur le marché des batteries de stockage d’énergie, somme toute encore très jeune mais déjà encombré ? Zendure a choisi de répondre à cette problématique en lançant une nouvelle gamme baptisée SolarFlow Mix, fusionnant trois segments auparavant bien distincts : le stockage domestique de haute puissance, les systèmes pour balcons offrant une grande simplicité d’utilisation et les stations d’énergie mobiles.

Plus précisément, trois modèles voient le jour : les SolarFlow 4000 Mix AC+ et Pro, ainsi que le SolarFlow 3000 Mix AC+. Chacun d’entre eux est pensé pour répondre à des profils de consommation spécifiques, allant de deux à quatre personnes avec des besoins annuels oscillant entre 3000 et 7000 kWh. Le fabricant cible donc à la fois les propriétaires de maisons individuelles, les locataires disposant d’un balcon ainsi que les professionnels ayant besoin d’une alimentation autonome.

Et Zendure ne s’arrête pas là : conçue comme une plateforme énergétique évolutive, sa nouvelle gamme permet aux utilisateurs de commencer par un investissement initial relativement modeste (le ticket d’entrée s’établit à 2000 euros pour 8 kWh de stockage, tandis que la version la plus onéreuse reste sous la barre des 3000 euros), puis d’augmenter la capacité de stockage jusqu’à 50 kWh par unité (sauf pour le SolarFlow 3000 Mix AC+) à mesure que leurs besoins croissent.

Modularité, fonctionnalités haut de gamme et tarifs plutôt abordables : Zendure nous offre-t-il ici le triptyque parfait en matière de stockage grand public d’énergie ?

Des fonctionnalités haut de gamme à un prix raisonnable

Reposant sur une base technique commune, les SolarFlow 4000 Mix AC+/Pro et le SolarFlow 3000 Mix AC+ partagent un certain nombre de fonctionnalités et caractéristiques : un boîtier métallique aux dimensions de 46 x 23 x 82 cm, un poids d’environ 80 kg ou encore une certification IP65 garantissant une étanchéité totale à la poussière et aux projections liquides. Une caractéristique indispensable pour des appareils pouvant prendre place en extérieur et donc susceptibles d’être soumis aux intempéries.

Le SolarFlow 4000 Mix Pro constitue l’offre la plus complète de cette nouvelle gamme, étant le seul modèle doté d’un double module MPPT permettant une connexion directe de panneaux photovoltaïques (2 x 4000W DC). Couplée à une prise supplémentaire destinée à brancher un onduleur solaire existant (5000W AC max), cette capacité permet d’atteindre une puissance « solaire » record de 13 kW.

A l’inverse, le SolarFlow 4000 Mix AC+ est orienté « retrofit » : il fait l’impasse sur les entrées MPPT pour se concentrer exclusivement sur le couplage en courant alternatif, et vise par conséquent les installations photovoltaïques existantes avec un ou plusieurs onduleurs déjà installés.

Enfin, le SolarFlow 3000 Mix AC+ adopte un placement plus hybride, servant à la fois de solution résidentielle compacte et de station d’énergie « mobile » (autant qu’un appareil de 80 kg peut l’être, même sur roulettes). Sa batterie non extensible de 8 kWh suffira pour couvrir les besoins journaliers d’un petit foyer, ou pour un usage nomade.

Caractéristiques SolarFlow 4000 Mix Pro SolarFlow 4000 Mix AC+ SolarFlow 3000 Mix AC+ Cible 4 personnes

~7000 kWh/an 3 personnes

~5000 kWh/an 2 personnes

~3000 kWh/an Positionnement Résidentiel haute performance Rétrofit d’installations toiture existantes Compact et mobilité Entrée photovoltaïque DC (MPPT) 2 x 4000W N/A N/A Tension MPPT (DC) 30-400 V N/A N/A Entrée photovoltaïque AC (PV-IN) 5000W 5000W 3000W Entrée PV Totale 13000W 5000W 3000W Entrée/Sortie AC (On-Grid) 4000W

(5000W en passage direct) 4000W

(5000W en passage direct) 3000W Sortie AC (Off-Grid) 3680W

7200W en crête 3680W

7200W en crête 3680W

7200W en crête Capacité batterie 8 kWh (extensible jusqu’à 50 kWh) 8 kWh (extensible jusqu’à 50 kWh) 8 kWh Prix TTC 2899 € 2399 € 1999 €

Ces trois modèles peuvent par ailleurs être rechargés via le secteur, lorsque le prix de l’électricité est le plus bas. Ils possèdent en outre une sortie « Off-Grid » d’une puissance de 3680W (7200W en crête) ; cette fonction UPS profite d’un temps de bascule ultra-rapide (10 à 15 ms) permettant de maintenir l’alimentation d’appareils électriques critiques en cas de coupure de courant.

La prise AC bidirectionnelle « On-Grid » des deux versions 4000 est également capable de fonctionner en mode « passthrough » : toute l’énergie provenant du ou des onduleurs photovoltaïques existants et branchés sur l’entrée PV-IN pourra être directement réinjectée dans le circuit électrique domestique.

Attention toutefois : la réglementation actuelle limite à 800 watts l’injection via une prise électrique classique, une limitation parfaitement prise en charge par ces trois appareils. Pour dépasser cette valeur et profiter de la puissance maximale (entre 3kW et 5kW selon le cas), il faudra obligatoirement faire appel à un électricien pour relier directement ces solutions de stockage d’énergie au tableau électrique, avec une protection dédiée.

Enfin, la communication et la synchronisation des données reposent sur des interfaces filaires (Ethernet et RS485 au format physique RJ45) et sans fil (Wi-Fi et Bluetooth). L’objectif est ici de contrôler en quasi temps réel la régulation des flux d’énergie entrant et sortant pour éviter toute injection d’électricité non souhaitée, avec une latence effective inférieure à 2 secondes.

Des caractéristiques techniques à la hauteur des promesses de Zendure

Comme tous les produits similaires récents, les modèles de la gamme Solarflow Mix s’appuient sur des batteries composées de cellules LiFePO4, une technologie reconnue pour sa stabilité thermique et sa longévité. En pratique, les batteries sont annoncées pour 10000 cycles d’utilisation, ce qui se traduit par une garantie de 10 ans et une durée de vie opérationnelle estimée à une quinzaine d’années. Pour autant, cela ne veut pas dire que les batteries seront inutilisables à ce moment-là, juste que la capacité résiduelle ne devrait plus représenter que 70% de la capacité maximale.

Le rendement aller-retour dépasse quant à lui les 90% (les mesures réalisées en laboratoire par Zendure montrent un rendement de 95% en charge via les panneaux solaires et 95% en décharge, soit 90,25% en tout, cette valeur pouvant toutefois varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, le taux d’humidité ou encore le type et la longueur des câbles de connexion utilisés), preuve de la qualité de conversion de l’onduleur bidirectionnel intégré au SolarFlow 4000 Mix Pro. Celui-ci gère des tensions d’entrée MPPT allant de 30V à 400V en courant continu, permettant l’utilisation de longues chaînes de panneaux photovoltaïques en série plutôt qu’en parallèle, et donc des pertes réduites (l’ampérage de chaque chaîne reste faible).

Côté gestion thermique, les SolarFlow 4000 Mix AC+/Pro et 3000 Mix AC+ sont conçus pour fonctionner dans une plage de température allant de -20°C à 55°C. Par temps froid (dès que la température devient négative), un système de chauffage interne s’active et utilise une partie de l’énergie de charge pour réchauffer les batteries – et éviter d’endommager définitivement les cellules – jusqu’à une température de 8°C.

Le châssis métallique de ces solutions de stockage d’énergie permet en outre une dissipation thermique passive, mais un système de ventilation est également présent pour gérer les charges de puissance élevées, en particulier par temps chaud. Le niveau sonore varie donc entre « virtuellement inaudible » et 40 dB(A), en fonction de la charge et de la température interne de l’appareil.

Zendure met enfin tout particulièrement en avant son architecture ZenGuard offrant une protection multicouches : une surveillance prédictive via l’analyse à distance des données pour identifier les comportements anormaux, une auto-maintenance intelligente permettant de prolonger la durée de vie des cellules (une calibration automatique tous les 30 jours garantissant la précision des données de capacité, associée à une limite basse de décharge pour éviter les dommages permanents liés à une décharge profonde des cellules), et en dernier recours l’activation d’un dispositif d’extinction d’incendie par aérosol qui se déclenche automatiquement si la température interne atteint les 170°C.

Un véritable écosystème logiciel

Le pilotage de ces trois nouvelles solutions de stockage est confié à ZEN+OS, le système d’exploitation « maison » de Zendure. Celui-ci travaille de concert avec l’application mobile dédiée du constructeur ainsi qu’une « intelligence artificielle » (baptisée ZENKI 2.0) censée optimiser les cycles de charge et de décharge en fonction des habitudes de consommation, des prévisions météorologiques ou encore des fluctuations du prix du marché.

L’application mobile permet de son côté un suivi des données historiques exhaustif, avec une visualisation de la production photovoltaïque, de l’import/export depuis et vers le réseau électrique, de la consommation domestique ou encore de l’état de santé des batteries. Le système propose en outre plusieurs modes « experts », allant du contrôle par compteur intelligent au mode basé sur la charge de fond (la consommation résiduelle continue de l’habitation). Les utilisateurs avancés profitent quant à eux du support du protocole MQTT et de l’intégration native avec des solutions de maisons intelligentes et connectées comme Home Assistant ou Homey.

La nouvelle série Mix du constructeur n’est d’ailleurs pas seulement une gamme de solutions de stockage d’énergie, c’est aussi le socle d’une vision à long terme de la gestion énergétique globale du logement, intégrant le PowerHub (une unité centrale pilotant l’ensemble des flux énergétiques du foyer, d’ores et déjà en précommande chez Zendure avec les premières livraisons attendues pour la fin du mois de juillet), les bornes de recharge pour véhicules électriques ou encore les pompes à chaleur.

Un retour sur investissement de plus en plus rapide

Bien sûr la rentabilité dans nos contrées n’est pas encore optimale : les offres tarifaires actuelles ne permettent pas de profiter pleinement des possibilités offertes par l’intelligence artificielle intégrée à ces solutions de stockage d’énergie.

Aujourd’hui le retour sur investissement annoncé par le constructeur oscille entre 3 et 4 ans selon le modèle. Mais la situation ne demande qu’à évoluer, surtout avec les décisions récentes de la Commission de Régulation de l’Énergie en matière de tarifs dynamiques (le prix du kWh pourrait varier à la fois selon l’heure de la journée et selon la période de l’année). S’ajoute à cela un contexte réglementaire européen favorable à des tarifs flexibles et de nouvelles règles d’autoconsommation qui valorisent le stockage intelligent par rapport à l’injection réseau.

Les solutions comme les SolarFlow Mix capables de réaliser un arbitrage énergétique précis – ou « intelligent » – vont donc se montrer de plus en plus pertinentes et rapides à amortir.

Verdict

Zendure appuie fortement sa communication sur la capacité de charge, la connectivité solaire et la puissance d’interconnexion avec le réseau domestique d’électricité de ses nouvelles solutions de stockage d’énergie, et il faut bien avouer que les SolarFlow 4000 Mix AC+/Pro et 3000 Mix AC+ tiennent parfaitement leurs promesses. Il est difficile de leur trouver des griefs techniques ; Zendure a clairement fait du bon travail de conception et d’ingénierie pour sa nouvelle gamme SolarFlow Mix.



Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.