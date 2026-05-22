Office 2024 Pro à 10€ : pourquoi l’offre de VIP-URcdkey est si peu chère et sans risque

Office 24 Pro Plus pour seulement 10 euros, forcément ce prix intrigue alors qu’il faut payer plusieurs centaines d’euros sur le site de Microsoft. On vous explique comment ça marche et pourquoi cette offre est sûre.

Disposer de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher et Teams, le tout pour 10€ seulement, c’est possible grâce à VIP-URcdkey. En effet, le site propose à la vente la toute dernière version d’Office : l’édition 2024 Pro Plus (qui n’est pas proposée sous ce nom au grand public). Il s’agit d’une licence à vie, avec un paiement unique, sans abonnement ni frais cachés.

Si vous envisagez d’acheter Office 24, une offre aussi irrésistible a de quoi surprendre. Pourtant l’offre est tout à fait légale et s’appuie sur la législation européenne encadrant la revente de logiciels d’occasion. Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu en 2012, la revente de licences logicielles déjà commercialisées une première fois est autorisée au sein de l’UE, sous certaines conditions. Ce cadre légal permet ainsi à des revendeurs de proposer des licences authentiques à des prix bien inférieurs aux tarifs pratiqués sur le Microsoft Store.

Il s’agit de licences officielles, reconnues et activées par Microsoft lors de l’installation, mais la procédure nécessite toutefois de passer par un installeur fourni par VIP-URcdkey, partenaire de longue date de Tom’s Hardware.

Nous détaillons étape par étape la marche à suivre plus bas dans cet article.

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👉 Office 24 Pro Plus : comment l’installer

Une fois l’achat effectué sur le site de VIP-URcdkey et le paiement validé, vous pourrez récupérer votre numéro de licence.

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• Muni de votre numéro de licence, rendez-vous sur le canal de téléchargement universel pour les versions Pro Plus et LTSC puis installez le fichier suivant : Télécharger Office 2024 Pro Plus en sélectionnant le fichier Office LTSC 2024 (2e ligne).

• Le logiciel vient avec un installeur qui a pour objectif de vous aider à configurer la bonne version d’Office. Il est bien évidemment garanti sans logiciel malveillant ou superflu.

• Une fois l’installation terminée, ouvrez Word puis rendez-vous dans Compte.

• Cliquez sur Activer le produit, puis saisissez la clé de licence reçue après votre achat.

• Validez l’activation, puis choisissez la langue souhaitée dans les paramètres d’Office.Un guide est fourni lors de l’achat du numéro de licence. Vous le trouverez dans votre Espace personnel.

❗️ Important à savoir

Après activation, il est normal que la suite affiche la mention LTSC + Pro Plus. Il s’agit du système officiel de licence flexible utilisé par Microsoft pour certaines versions d’Office en général destinées aux entreprises et aux licences en volume.

Votre clé active bien l’ensemble des fonctionnalités d’Office 2024 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.), vous pouvez donc utiliser la suite normalement et en toute sérénité.

💪 Les atouts d’Office 24

Office 2024 séduit avant tout par son modèle sans abonnement. Contrairement à Microsoft 365, un seul achat suffit pour profiter durablement de la suite bureautique, sans frais mensuels ni renouvellement. Elle regroupe les logiciels incontournables comme Word, Excel, PowerPoint et Outlook, avec des outils modernes adaptés aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

La suite offre également de meilleures performances, une interface modernisée et de nouvelles fonctions d’intelligence dans Excel ou PowerPoint pour gagner du temps au quotidien. Office 2024 fonctionne entièrement hors ligne, ce qui garantit une utilisation plus libre et une meilleure confidentialité des données.

Compatible avec Windows 11 et les configurations récentes, cette version assure aussi une excellente stabilité et une prise en main immédiate. Pour travailler, étudier, gérer ses documents ou créer des présentations professionnelles, Office 2024 reste aujourd’hui une référence complète, fiable et particulièrement efficace.



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.