Siri : Apple déclare forfait et laisse la main à Gemini de Google pour son IA

Le partenariat historique entre les deux géants de la tech s’étend désormais à l’intelligence artificielle. Face aux défis de développement de ses propres modèles, Apple intégrera la technologie Gemini au cœur de ses futurs systèmes.

C’est un tournant stratégique majeur pour la firme de Cupertino. Dans un communiqué conjoint publié ce 12 janvier, Apple et Google ont confirmé la signature d’un accord pluriannuel intégrant Gemini, l’IA de Google, au sein des prochains “Foundation Models” d’Apple. Cette collaboration vise à redéfinir les capacités de Siri ainsi que d’autres fonctionnalités de la plateforme Apple Intelligence.

Le pragmatisme l’emporte sur le développement interne

Alors que les investissements dans l’intelligence artificielle générative se comptent en milliards de dollars à travers la Silicon Valley, Apple opte pour une approche pragmatique. L’entreprise semble reconnaître, en filigrane, les difficultés rencontrées pour déployer rapidement une solution interne capable de rivaliser avec les standards actuels du marché.

Plutôt que de s’entêter dans une course en solitaire, Apple s’appuie sur une technologie existante et éprouvée. Selon le communiqué, la firme a identifié l’IA de Google comme fournissant « la fondation la plus capable » pour ses besoins futurs, après des discussions entamées dès 2025.

Concrètement, Gemini servira de colonne vertébrale à une version révisée et plus personnalisée de Siri, dont le déploiement est prévu plus tard cette année.

Confidentialité et cohabitation avec OpenAI

Apple insiste sur le maintien de ses standards en matière de vie privée. L’intégration de Gemini se fera via l’architecture « Private Cloud Computing » de l’entreprise, garantissant que les données traitées hors de l’appareil bénéficient du même niveau de sécurité que le reste de l’écosystème Apple.

Fait notable, ce nouvel accord ne remet pas en cause le partenariat existant avec OpenAI. Apple a précisé ne pas prévoir de changement concernant l’utilisation actuelle de ChatGPT par Siri. Cette situation laisse entrevoir un fonctionnement en parallèle des différents modèles, bien que les détails techniques de cette cohabitation restent à clarifier.

Un contexte économique sous tension

Cette annonce intervient alors que la hiérarchie financière de la tech a récemment évolué. Portée par l’engouement autour de l’IA, Alphabet (maison mère de Google) a vu sa capitalisation boursière bondir de 65 % l’an passé, franchissant le seuil des 4 000 milliards de dollars et dépassant Apple pour la première fois depuis sept ans.

Pour Apple, dont le lancement initial d’Apple Intelligence a reçu un accueil mitigé, l’enjeu est de taille. Si l’entreprise continue d’avancer sur ses propres méthodes d’entraînement et ses tests internes, ce recours à la technologie de son concurrent direct, et partenaire historique dans la recherche, illustre l’urgence de proposer une expérience utilisateur compétitive face à la montée en puissance des assistants conversationnels.