Assassin’s Creed Shadow : une mise à jour majeure à venir le 29 juillet

Ubisoft a communiqué ce 24 juillet 2025 les prochaines étapes de la feuille de route estivale d’Assassin’s Creed Shadows, comprenant l’ajout du mode New Game Plus, une revalorisation du niveau maximal, ainsi que la date de sortie du premier contenu additionnel majeur, Claws of Awaji.

Mise à jour du 29 juillet : New Game Plus et progression étendue

La prochaine mise à jour sera disponible le 29 juillet 2025. Elle intégrera plusieurs éléments, dont le mode New Game Plus. Celui-ci sera accessible une fois la mission finale terminée et les crédits visionnés. Lors de cette nouvelle partie, les joueurs conserveront leur équipement, leur progression du repaire, leurs points de compétence et leur niveau de personnage. En revanche, les lieux découverts, les objectifs et la progression du scénario seront réinitialisés.

Cette mise à jour élèvera également le niveau maximal du personnage de 60 à 80. De nouveaux objets à collectionner liés à l’Animus seront ajoutés, tout comme l’introduction du “Projet 3”, dont les détails restent à préciser.

Améliorations prévues en août

Une seconde mise à jour est programmée pour le mois d’août. Celle-ci vise à intégrer des améliorations de confort attendues par la communauté, comme la possibilité de dévoiler l’intégralité de la carte après avoir synchronisé tous les points de vue. Sur PC, les scènes cinématiques verront leur taux de rafraîchissement désynchronisé, éliminant ainsi les variations entre les phases de jeu et les cinématiques.

Ubisoft a également annoncé l’organisation d’une session de questions-réponses avec les développeurs sur Reddit, prévue pour le 12 août 2025. Cet événement permettra aux joueurs de faire part de leurs retours et suggestions directement à l’équipe en charge du développement.

Contenu téléchargeable “Claws of Awaji” prévu pour septembre

Le contenu additionnel Claws of Awaji sortira le 16 septembre 2025. En plus d’un nouvel arc narratif, cette extension introduira des nouveautés en matière de gameplay, notamment la possibilité de modifier l’heure de la journée à la volée. De nouveaux niveaux de rareté d’équipement ainsi qu’un ensemble d’équipements inédits accompagneront ce DLC.

Ubisoft a récemment annoncé que Assassin’s Creed Shadows avait atteint les 5 millions de joueurs depuis son lancement. Parallèlement, l’entreprise fait face à des performances inférieures aux attentes pour l’un de ses autres titres majeurs, Rainbow Six Siege.