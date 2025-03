Assassin’s Creed Shadows dépasse les 3 millions de joueurs

Ubisoft a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’Assassin’s Creed Shadows a franchi la barre des trois millions de joueurs. Le jeu a également atteint plusieurs autres jalons importants :

Deuxième meilleur revenu de vente le jour de sa sortie dans l’histoire de la franchise Assassin’s Creed.

dans l’histoire de la franchise Assassin’s Creed. Meilleur lancement d’Ubisoft sur le PlayStation Digital Store .

. Communauté active avec plus de 40 millions d’heures déjà jouées.

Ces succès font suite à la vente d’un million d’exemplaires le jour du lancement et à l’atteinte des deux millions d’unités le 22 mars. Depuis, Assassin’s Creed Shadows a également été le meilleur lancement en magasin de 2025 au Royaume-Uni.

Un jeu très bien accueilli

Le jeu a été bien accueilli par les joueurs et les critiques. Sur Steam, l’avis moyen est “Très Positif” avec 82 % de critiques favorables. Les critiques ont également salué le jeu, avec une note de 8,7 sur 10 sur Wccftech. Francesco De Meo, dans sa critique, a souligné que le jeu est un solide RPG en monde ouvert et l’une des meilleures entrées de la série depuis longtemps. Il a noté que le jeu combine habilement l’infiltration, caractéristique de la série, avec l’expérience axée sur le combat vue dans Valhalla.

Un moment crucial pour Ubisoft

Le succès d’Assassin’s Creed Shadows intervient à un moment crucial pour Ubisoft. L’éditeur a confirmé la création d’une nouvelle filiale qui prendra le contrôle de ses franchises les plus réussies : Far Cry, Rainbow Six et Assassin’s Creed. La performance robuste d’Assassin’s Creed Shadows a renforcé la position d’Ubisoft dans les négociations. Tencent détient une participation minoritaire de 25 % dans cette nouvelle filiale, à la suite d’un investissement en espèces de 1,16 milliard d’euros.

Le jeu se distingue par son récit solide, son gameplay engageant et sa représentation magnifique du Japon féodal, malgré une certaine surcharge de contenu. Ces éléments en font une expérience digne d’intérêt pour la majorité des joueurs.