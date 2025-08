Battlefield 6 : pourquoi votre PC risque de ne pas être compatible avec le jeu

Electronic Arts se prépare à lancer le prochain volet de la saga Battlefield, mais une partie des joueurs pourrait être déçue par les exigences techniques du jeu. En effet, Battlefield 6 intégrera un système anti-triche robuste nécessitant l’activation de Secure Boot sur les PC sous Windows, rendant le jeu incompatible avec les systèmes basés sur Linux.

Un jeu incompatible avec certains PC

Cette information a été confirmée par Battlefield Wire sur la plateforme X, précisant que la technologie anti-triche d’EA, nommée Javelin, fonctionnera au niveau du noyau de Windows et s’appuiera sur la fonctionnalité Secure Boot basée sur l’UEFI de Microsoft. Ce système avait déjà été utilisé dans Battlefield 2042 avec la même exigence de Secure Boot.

Selon EA, Javelin représente une amélioration par rapport à la solution introduite en 2022 pour ses jeux multijoueurs. La société affirme que ce système a protégé plus de 28 millions de joueurs PC au cours de plus de 2,2 milliards de sessions de jeu, avec un taux de précision dépassant 99 %. EA soutient que Javelin est essentiel pour garantir une expérience équitable dans Battlefield. Développé par une équipe d’ingénieurs et d’analystes expérimentés, le système offre des protections adaptées à chaque titre EA et aux menaces spécifiques de triche associées.

EA a confirmé que Javelin sera intégré à Battlefield 6 dès son lancement, prévu pour le 10 octobre 2025 sur les PC Windows et les consoles x86 de Sony et Microsoft. Bien que les spécifications PC officielles soient relativement accessibles pour un titre moderne graphiquement exigeant, l’exigence de Secure Boot pourrait affecter négativement les ventes.

Battlefield 6 has a Kernel-level anti-cheat called Javelin that will require Secure Boot on PC.#Battlefield6 | #Battlefield pic.twitter.com/qcleh3bOKe — Battlefield Wire (@TheBFWire) August 1, 2025

En raison du fonctionnement de Javelin au niveau du noyau, Battlefield 6 ne pourra pas tourner sur les systèmes d’exploitation basés sur Linux, même avec des couches de compatibilité comme Proton. Cette incompatibilité s’étend également au Steam Deck de Valve, qui repose sur SteamOS et Proton. Vince Zampella, vice-président exécutif d’EA, a confirmé cette incompatibilité.

EA Sports se fixe un objectif irréaliste

EA s’est fixé un objectif ambitieux de toucher 100 millions de joueurs avec ce nouveau FPS, un but qui semble de plus en plus irréaliste en raison des exigences de Secure Boot et du système anti-triche Javelin. La société pourrait être contrainte de reconsidérer son approche à l’avenir, d’autant plus que Microsoft prévoit de restreindre davantage l’accès des tiers au noyau de Windows.

Cependant, DICE semble avoir apporté des optimisations en matière de gestion et de personnalisation des ressources : les joueurs pourront choisir entre une installation “minimale” de 55 Go contenant les composants de base, ou une installation complète de 80 Go pour accéder à l’intégralité de l’expérience Battlefield 6, incluant les modes solo et multijoueur.