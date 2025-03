GTA 6 : Pas de nouveaux trailers avant la sortie du jeu ?

Dans une récente interview avec David Westin de Wall Street Week, diffusée sur la chaîne YouTube de Bloomberg Television, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a discuté de la stratégie marketing pour Grand Theft Auto VI (GTA VI).

À ce jour, seule une bande-annonce a été publiée en décembre 2023. En comparaison, Red Dead Redemption 2 avait bénéficié de trois bandes-annonces réparties sur trois ans, ainsi que d’une vidéo de gameplay et d’une bande-annonce de lancement. Si GTA VI suivait ce même schéma, cela pourrait suggérer un report en dehors de la fenêtre de sortie annoncée pour l’automne 2025. Cependant, Zelnick a décrit une approche différente pour GTA VI, où la campagne de communication ne débutera réellement que peu avant le lancement, afin de maintenir l’équilibre entre l’excitation et l’attente.

Take-Two anticipe énormément pour GTA 6

L’attente pour GTA VI est probablement la plus grande jamais observée pour une propriété de divertissement, selon Zelnick. Avec une longue expérience dans divers secteurs du divertissement, il souligne l’importance de maintenir cette anticipation et cet enthousiasme. Contrairement à certains concurrents qui annoncent leurs calendriers de sortie des années à l’avance, Take-Two préfère fournir des matériels marketing proches de la date de sortie. Cette stratégie vise à créer de l’excitation tout en évitant une attente excessive.

Cette approche rappelle celle adoptée par Bethesda pour Fallout 4, qui a été annoncé et lancé dans un délai de six mois. Bien que GTA VI ait été annoncé il y a longtemps, il semble que les détails et les bandes-annonces supplémentaires seront dévoilés peu avant la sortie.

Le jeu le plus attendu

L’incertitude autour de la date de sortie exacte de GTA VI ne concerne pas seulement les joueurs, mais aussi les concurrents. Les entreprises cherchent à anticiper la sortie de ce qui pourrait être le produit de divertissement le plus attendu de tous les temps. Selon les analystes, les compagnies rivales tentent de planifier leurs sorties pour éviter de se retrouver face à l’immense succès attendu de GTA VI. Actuellement, peu de jeux majeurs sont prévus pour l’automne, à l’exception de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 en octobre et Crimson Desert également prévu pour cette période.