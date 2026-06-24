Bons plans batteries solaires : pour le Prime Day, ces modèles sont en promotion

Vous avez envie de faire de bonnes affaires ? Les batteries domestiques sont actuellement en promotion chez de nombreux vendeurs pour le Prime Day d’Amazon.

© Anker Solix

C’est le moment ou jamais de passer au stockage solaire ! Avec l’arrivée de nouvelles générations de batteries plus performantes et moins encombrantes, les prix des modèles phares connaissent une baisse historique. Que vous cherchiez à compléter une installation existante ou à partir de zéro, nous avons regroupé les bons plans à ne pas rater ce mois-ci pour doper votre autoconsommation sans vider votre compte en banque. Nous avons déniché les meilleures offres pour le Prime Day, avec des batteries solaires à prix cassé.

Jackery SolarVault 3 Pro

La Jackery SolarVault 3 Pro est un système de stockage solaire domestique tout-en-un, lancé en France mi-2026 à partir de 839 €. Elle intègre un onduleur et utilise une chimie LFP (lithium fer phosphate), réputée plus stable et durable que le lithium-ion classique. Sa capacité de base est de 2,52 kWh, extensible jusqu’à 15,12 kWh en ajoutant des batteries BP2500. Elle accepte jusqu’à 4 000 W d’entrée solaire via 4 régulateurs MPPT indépendants, et pèse 25,5 kg pour des dimensions compactes. Certification IP65, refroidissement passif et extincteur interne certifié TÜV complètent la partie sécurité.

© Charles Gouin-Peyrot

Côté usage, le principe est simple. On branche les panneaux d’un côté, une prise murale de l’autre, sans électricien ni câblage complexe. La sortie réseau atteint 1 200 W (mode bypass jusqu’à 2 300 W), ce qui suffit pour les usages courants du quotidien, lumières, TV, box, lave-linge, mais pas pour les équipements très gourmands. Le système se pilote via l’application Jackery, est compatible Home Assistant, Linky (via lecteur TIC), et intègre une gestion intelligente des tarifs dynamiques (EDF, Nordpool, etc.) pour charger la batterie aux heures les moins chères.

Au lieu de 1139€ habituellement, le prix de cette batterie tombe exceptionnellement à 830€, soit une remise de 300 euros à ne pas manquer. Jackery offre une garantie de 10 ans avec le produit, et annonce une durée de vie de 15 ans.

Anker Solix PowerBank 4 Pro

La Anker Solix SolarBank 4 E5000 Pro est un système de stockage solaire plug-and-play annoncé en mai 2026, avec un prix public conseillé de 2 399 €. C’est donc un produit nettement plus haut de gamme et plus cher que la Jackery SolarVault 3 Pro. Elle embarque 4 ports MPPT pour une entrée solaire de 5 000 W, soit 25 % de plus que la Jackery, et peut connecter jusqu’à 12 panneaux simultanément. Sa capacité de base est de 5 kWh, extensible jusqu’à 30 kWh via 5 batteries BP5000. Les cellules sont en LFP 314 Ah de qualité automobile, avec une technologie propriétaire InfiniPower permettant jusqu’à 10 000 cycles de charge, soit le double de ce qu’annonce Jackery, et une durée de vie estimée à environ 15 ans.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

La puissance de sortie maximale est de 2 500 W, mais l’appareil est configuré par défaut à 800 W en sortie AC. Pour dépasser cette limite, Anker propose un mode PluginPower 2.0, certifié TÜV, qui nécessite un circuit électrique dédié et l’intervention d’un électricien qualifié, avec attestation Consuel obligatoire en France. En cas de coupure, le basculement sur batterie s’effectue en 10 ms, contre 20 ms pour la Jackery. La certification est IP66 (un cran au-dessus de l’IP65 de la Jackery), et le système fonctionne jusqu’à -20 °C. Côté intelligence, il tourne sous Anker PowerOS et intègre un assistant vocal IA baptisé Anka, propulsé par ChatGPT, capable d’ajuster automatiquement les cycles de charge selon la météo, les habitudes du foyer et les tarifs en temps réel.

Son prix tombe de 2399€ à 1899€ pour quelques jours seulement, sur Amazon.

Zendure SolarFlow 2400 Pro + 2 panneaux

Le Zendure SolarFlow 2400 Pro est un système de stockage solaire lancé début 2026, positionné comme le haut de gamme de la nouvelle gamme SolarFlow de Zendure. Sa particularité par rapport à la concurrence : la batterie et l’onduleur sont intégrés dans un seul boîtier compact en LiFePO4, avec une capacité de base de 2,4 kWh. La configuration étudiée ici inclut une batterie d’extension AB3000L (2,88 kWh supplémentaires) et deux panneaux de 450 W, ce qui porte le stockage total à environ 5,28 kWh. Le système est extensible jusqu’à 16,8 kWh en empilant jusqu’à cinq batteries AB3000L. À noter : le SolarFlow 2400 Pro n’est compatible qu’avec les batteries AB3000L, pas les AB3000X.

© Zendure

Côté puissance, c’est là que le 2400 Pro se distingue clairement de ses concurrents directs : il délivre jusqu’à 2 400 W en sortie AC bidirectionnelle, là où la Jackery SolarVault 3 Pro plafonne à 1 200 W. Par défaut, l’appareil est bridé à 800 W pour respecter la réglementation en vigueur, mais le mode étendu à 2 400 W se débloque via l’application, sans intervention d’un électricien. L’entrée solaire totale atteint 4 800 W en combinant les quatre MPPT DC (3 000 W) avec un couplage AC en entrée (1 800 W via micro-onduleur existant). La connectivité est complète avec Wi-Fi, Bluetooth et un port RJ45 supportant le protocole MQTT pour un fonctionnement 100 % local sans dépendance au cloud, compatible Home Assistant. La certification est IP65 et la décharge fonctionne jusqu’à -20 °C.

Avec deux panneaux solaires, la batterie principale et une batterie d’extension, le kit est à 2221€ au lieu de 2338€ sur Amazon pour le Prime Day.