Batteries solaires Zendure SolarFlow, quel modèle pour quelle installation en 2026 ?

Lancée en février 2026, la nouvelle série SolarFlow vient densifier le catalogue de Zendure. Résultat, chaque type d’installation trouve désormais sa solution de stockage, du modeste kit de balcon au système photovoltaïque le plus costaud.

Spécialiste de la gestion d’énergie en plug & play, Zendure figure depuis quelques années parmi les noms qui comptent sur le marché européen du stockage résidentiel solaire. Née en 2017, la marque a largement contribué à démocratiser la batterie de balcon dans l’Hexagone via sa série SolarFlow, capable de transformer une petite installation photovoltaïque en réserve d’énergie réellement exploitable au fil de la journée.

Trois références sont venues étoffer la gamme cette année. Le SolarFlow 2400 Pro cible les installations neuves et musclées, le SolarFlow 2400 AC+ joue la carte du retrofit AC-couplé pour les foyers déjà pourvus en panneaux, et le SolarFlow 1600 AC+ fait office de porte d’entrée abordable pour les petites installations en place. Un socle commun les relie, une architecture modulaire et l’intelligence artificielle ZENKI™ qui ajuste seule les flux d’énergie. Reste à déterminer lequel colle le mieux à votre configuration, et c’est tout l’objet de ce guide.

👉 SolarFlow 2400 AC+, le meilleur choix pour une installation déjà en place



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Des panneaux déjà posés sur le toit ou le balcon, mais aucune batterie pour récupérer le surplus de production, voilà précisément le terrain de jeu du SolarFlow 2400 AC+. Sa logique de retrofit AC-couplé lui permet de se brancher sur une simple prise secteur, sans la moindre retouche de votre installation photovoltaïque. Tout passe par une unique prise bidirectionnelle qui absorbe le surplus solaire d’un côté et le réinjecte dans le réseau domestique de l’autre. Difficile de faire plus plug & play.

En entrée, l’appareil encaisse jusqu’à 2 400 W en AC. L’injection, elle, plafonne à 800 W d’origine et se débride jusqu’à 2 400 W depuis l’application. La capacité débute à 2,4 kWh et atteint 16,8 kWh une fois garnie de batteries AB3000L de 2,88 kWh, taillées pour cette nouvelle génération de SolarFlow. Les anciens modules Zendure fonctionnent toujours, mais le constructeur oriente vers les AB3000L, gage d’une meilleure tenue mécanique quand les modules s’empilent.

Pour le hors réseau, la prise dédiée grimpe jusqu’à 3 200 W en pointe, de quoi faire tourner des équipements énergivores sans broncher.

Côté gains, Zendure avance jusqu’à 1 686 € d’économies par an sur une config complète de 16,8 kWh, pour un foyer qui consomme autour de 5 000 kWh annuels. Le mérite revient au duo autoconsommation solaire poussée au maximum et arbitrage tarifaire orchestré par le HEMS. On détaille le calcul plus bas dans la FAQ.

À l’épreuve de notre test, le rendement entre énergie stockée et énergie rendue s’est établi autour de 92 %, tout près des 93 % promis par la marque. L’appareil embarque par ailleurs une architecture Dual BMS, une maintenance intelligente de la batterie et un dispositif anti-incendie par aérosol qui se déclenche à 170 °C. Son format monobloc à onduleur intégré allège nettement la pose face aux générations antérieures, et son refroidissement passif le rend parfaitement silencieux. Le ticket d’entrée démarre à 1 079 € pour le pack 2,4 kWh sur le site officiel de Zendure.

👉 SolarFlow 2400 Pro, taillé pour les foyers très consommateurs



Zendure SolarFlow 2400 Proà partir de 1 319,00 € chez Zendure FR



Vous démarrez de rien et visez une installation solaire d’envergure ? Le SolarFlow 2400 Pro devient alors le candidat idéal. Là où l’AC+ se contente du courant alternatif, ce porte-étendard ouvre des entrées DC pour relier vos panneaux en direct, sans onduleur intermédiaire. Il digère jusqu’à 3 000 W d’entrée DC, répartis sur quatre MPPT indépendants de 750 W, une architecture qui tire le meilleur de chaque pan de toiture même avec des orientations distinctes ou des zones d’ombre. Couplage DC et AC réunis, l’entrée totale peut grimper à 4 800 W.

Sur le reste, il calque son cousin AC+. Injection de 800 W par défaut, débridable jusqu’à 2 400 W, et capacité évolutive jusqu’à 16,8 kWh à coups de batteries AB3000L pensées pour cette génération. Il accepte en plus jusqu’à 3 200 W d’entrée AC complémentaire et rend jusqu’à 2 400 W en décharge continue, histoire d’éponger les pics de consommation du foyer.

Toute la série SolarFlow sait par ailleurs tirer parti des abonnements dynamiques façon EDF Tempo, via le HEMS 2.0 (Home Energy Management System) de Zendure et l’IA ZENKI™ 2.0. En croisant calendriers tarifaires et prévisions de consommation, le système remplit la batterie quand le courant coûte le moins cher, puis la vide quand les tarifs s’envolent.

À l’inverse, pour qui ne cherche pas à raccorder de panneaux en direct, le 2400 AC+ reste souvent le choix le plus indiqué. Le 2400 Pro, lui, garde l’avantage dès qu’il s’agit de relier des panneaux sans onduleur tiers, grâce à ses quatre entrées MPPT dédiées. Sur ce terrain, Zendure chiffre le gain jusqu’à 908 € par an pour un foyer à 5 000 kWh annuels équipé de la version complète avec batteries AB3000L, soit un amortissement autour de 2,7 ans. Là encore, le calcul est décortiqué dans la FAQ. Comptez à partir de 1 319 € pour le pack de base sur le site Zendure.

👉 SolarFlow 1600 AC+, l’option idéale des petites installations



Zendure SolarFlow 1600 AC+à partir de 779,00 € chez Zendure FR



Le SolarFlow 1600 AC+ occupe le bas du tableau dans la nouvelle série Zendure. Destiné aux foyers déjà dotés d’une installation photovoltaïque modeste, de l’ordre de 1 600 W de production crête, il reprend la recette du retrofit AC-couplé du 2400 AC+, mais avec une étiquette plus douce.

Dans le détail, il avale jusqu’à 1 600 W d’entrée AC bidirectionnelle. L’injection reste calée sur 800 W par défaut, monte à 1 400 W par appareil et atteint même 1 600 W avec une batterie additionnelle AB2000X. La capacité part de 1,92 kWh et plafonne à 11,52 kWh une fois cinq modules supplémentaires ajoutés. Lors d’une coupure, la prise hors réseau fournit jusqu’à 1 400 W pour garder en vie l’essentiel, réfrigérateur, box et éclairage, le tout avec une bascule repérée en moins de 15 millisecondes.

Le niveau de sécurité ne fait aucune concession face aux modèles supérieurs. On retrouve la protection ZenGuard, un BMS local, l’auto-chauffage par temps froid et l’extinction par aérosol. Le HEMS 2.0 et l’IA ZENKI™ 2.0 sont aussi de la partie pour ajuster les flux d’énergie en fonction des prix et de la météo. Proposé à partir de 779 € pour la version 1,92 kWh sur le site Zendure, il constitue une entrée en matière séduisante pour les foyers aux besoins contenus.

👉 Batterie additionnelle AB3000L, la façon la plus simple de gagner en capacité



Zendure Batterie AB3000Là partir de 719,00 € chez Zendure FR



Pièce maîtresse de l’extension, l’AB3000L est la batterie haute capacité conçue spécialement pour les SolarFlow 2400 AC+ et 2400 Pro. Ses 2,88 kWh par unité, face aux 1,92 kWh des AB2000X classiques, gonflent nettement la réserve totale sans avoir à empiler une tour de modules. Cinq AB3000L au maximum suffisent ainsi à viser les 16,8 kWh.

Sa chimie LiFePO4 lui vaut une bonne réputation en matière de stabilité thermique et de durée de vie. Zendure l’annonce à 6 000 cycles de charge, soit plusieurs années d’un usage résidentiel soutenu. L’indice IP65 ouvre la porte à une pose en intérieur comme en extérieur abrité, avec une plage de -20 °C à +60 °C en décharge épaulée par l’auto-chauffage quand le thermomètre chute. La mise en place ne demande aucun effort particulier. Les batteries s’empilent à la verticale sans câble, et la liaison passe par les connecteurs maison de Zendure.

Pour le portefeuille, tablez sur 719 € la batterie supplémentaire sur le site Zendure, soit près de 250 € le kWh nominal. Un rapport qui hisse l’AB3000L parmi les offres les plus compétitives du stockage résidentiel plug & play.

🤔 Quel modèle privilégier quand on a déjà des panneaux solaires ?

Une installation photovoltaïque déjà en place, qu’il s’agisse de panneaux de balcon à micro-onduleur ou d’un système de toiture à onduleur string ou hybride, rend le SolarFlow 2400 Pro et ses entrées DC superflus. Mieux vaut dans ce cas viser un modèle AC-couplé, branché sur une simple prise secteur sans toucher à l’existant.

Le SolarFlow 1600 AC+ vise les petites installations, autour de 1 600 W de production, quand le SolarFlow 2400 AC+ prend le relais sur les configurations plus puissantes, avec un surplus conséquent à mettre de côté. Dans les deux cas, la compatibilité avec les onduleurs du marché est totale.

⚡️ Quelle puissance ai-je le droit de réinjecter sur le réseau ?

Le plafond de 800 W par défaut n’a rien d’arbitraire. Il correspond à ce qu’une prise 16 A classique encaisse en injection sans risquer la surchauffe. Pour aller plus haut, mieux vaut tirer une ligne dédiée depuis le tableau électrique et passer par une déclaration auprès d’Enedis.

Voilà pourquoi chaque modèle Zendure sort d’usine calé sur 800 W d’injection, alors même que le matériel sait monter jusqu’à 2 400 W sur les 2400 AC+ et 2400 Pro, ou 1 400 W sur le 1600 AC+. Le débridage s’effectue depuis l’application Zendure, à vos risques en cas de souci.

💰 Comment estimer les économies réalisables ?

Plusieurs paramètres pèsent dans la balance, à commencer par votre consommation annuelle, le prix du kWh facturé par votre fournisseur, votre profil jour ou nuit, la nature de votre abonnement (tarif fixe, heures pleines et creuses, Tempo) et la taille de l’installation.

Pour dégrossir le calcul, partez de votre production solaire annuelle, environ 1 000 kWh par kWc posé en métropole selon les régions, puis estimez la fraction aujourd’hui perdue sur le réseau, le plus souvent 60 à 70 % en l’absence de batterie. Ce volume multiplié par le prix d’achat du kWh chez votre fournisseur (0,1940 € au tarif réglementé EDF option base en mai 2026) vous donne une première idée des économies envisageables sur l’année.

Concrètement, une installation de 3 kWc dont 65 % du surplus repart actuellement sur le réseau dégage un gain théorique d’environ 380 € par an au tarif de base. En face, Zendure affiche jusqu’à 908 € par an pour un foyer à 5 000 kWh annuels équipé d’un SolarFlow 2400 Pro et de cinq batteries AB3000L (16,8 kWh), soit un retour sur investissement proche de 2,7 ans.

Deux leviers expliquent ce résultat. Le premier, c’est l’autoconsommation solaire poussée à fond. Sans batterie, 60 à 70 % du surplus s’évapore sur le réseau pour quelques centimes, là où le stockage le garde sur place et évite autant d’électricité achetée à 0,1940 €/kWh. Sur une production annuelle de 4 000 kWh dont 2 600 kWh partaient en pure perte, le gain franchit déjà la barre des 500 €.

Le second levier, c’est l’arbitrage tarifaire géré par le HEMS. La batterie fait le plein durant les heures creuses ou les jours bleus Tempo, puis rend l’énergie pendant les heures pleines ou les jours rouges. Sur Tempo, le kWh rouge peut dépasser 0,75 € quand le kWh bleu en heures creuses passe sous 0,13 €, un rapport au-delà de 1 pour 5 qui amplifie le bénéfice sur chaque kWh mis en réserve. Additionnée sur douze mois, cette double optimisation rapproche Zendure du plafond qu’il annonce.

Ces estimations gardent toutefois une part de théorie. Les résultats concrets fluctuent avec la météo, l’orientation des panneaux, vos habitudes et votre formule d’abonnement.

🌩️ Suis-je protégé en cas de coupure de courant ?

Oui, mais seulement en partie. Chaque SolarFlow dispose d’une sortie hors réseau (off-grid) qui prend la relève quasi sur-le-champ dès que le courant disparaît. Le 1600 AC+ repère la panne en moins de 15 millisecondes et alimente jusqu’à 1 400 W d’appareils par cette prise dédiée. Le 2400 AC+ monte pour sa part jusqu’à 2 400 W en continu sur sa sortie hors réseau, et jusqu’à 3 200 W en pointe.

Un point de vigilance s’impose néanmoins. Seuls les équipements reliés directement à cette prise resteront alimentés pendant la coupure, et non l’ensemble du circuit de la maison. Pour sécuriser un poste de travail ou du matériel sensible, il faut donc les rattacher spécifiquement à cette sortie.

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👍 Quelles garanties propose Zendure?

Sur ses batteries SolarFlow, Zendure met en avant une garantie de 10 ans, doublée d’une durée de vie estimée à 15 ans et de 10 000 cycles à 70 % de capacité résiduelle (EOL SOH) pour les modèles de la nouvelle gamme. Les AB3000L, elles, sont créditées de 6 000 cycles. La marque revendique aussi une efficacité de cycle (RTE) qui grimpe jusqu’à 90 % sur ses références les plus abouties.

À cela s’ajoute le bouclier matériel ZenGuard. On y trouve l’architecture Dual BMS, un suivi en temps réel de la tension, du courant et de la température, ainsi que l’extinction d’incendie par aérosol qui se déclenche d’elle-même à 170 °C en cas de surchauffe ou de court-circuit.

Tout le pilotage de la gamme SolarFlow passe par l’application Zendure. Une fois la batterie raccordée en Wi-Fi 2,4 GHz, ou en Ethernet grâce au port RJ45 intégré, vous ouvrez l’accès au HEMS 2.0 (Home Energy Management System) et à un éventail de modes de gestion. On y compte ZENKI™, l’IA maison qui ajuste seule la charge en fonction des prix et de la météo, mais aussi les modes Automatique, Compteur intelligent, Prise intelligente, Charge de base ou Tarif électricité. L’application sait reconnaître bon nombre de fournisseurs français, d’EDF à Ekwateur en passant par Engie, TotalEnergies ou Octopus Energy, avec parfois des abonnements déjà préenregistrés, notamment chez EDF.

Pour affiner le suivi de la consommation et de la production, Zendure conseille d’ajouter son compteur intelligent 3CT. Installé à côté du Linky, il donne à l’application une vue d’ensemble des flux d’énergie du foyer.

Les batteries SolarFlow se marient enfin à des écosystèmes domotiques tiers via le protocole MQTT, compatible Home Assistant et Homey. De quoi accorder leur fonctionnement avec une pompe à chaleur ou une borne de recharge pour voiture électrique.

🚦 Peut-on se servir d’une SolarFlow sans panneaux, juste avec un tarif dynamique comme EDF Tempo ?

Oui, et c’est même l’un des usages les plus malins pour qui n’a pas de photovoltaïque mais a souscrit une offre à tarification dynamique. Le mécanisme tient en une phrase. La batterie se recharge sur le réseau aux heures les moins chères, creuses, jours bleus Tempo ou plages négatives sur les tarifs indexés au marché spot, puis libère cette énergie pendant les heures pleines ou les jours rouges, au moment où le kWh coûte le plus cher.

Les SolarFlow 2400 AC+ et 1600 AC+ tirent parti de ces tarifs dynamiques grâce au mode ZENKI™ et au raccordement aux fournisseurs européens compatibles, 840 au total sur 32 marchés, dont EDF, Octopus Energy ou TotalEnergies côté français. Sans panneaux, l’amortissement s’étire forcément davantage qu’avec de l’autoconsommation solaire, mais l’arbitrage tarifaire suffit déjà à dégager des économies notables, en particulier sur Tempo où l’écart entre un kWh bleu et un kWh rouge peut franchir le rapport de 1 à 5.

N’hésitez pas à consulter le site de Zendure pour découvrir l’ensemble de sa gamme et les nombreuses solutions proposées. Que vous souhaitiez réduire votre facture d’électricité, optimiser votre autoconsommation solaire ou disposer d’une source d’énergie de secours, vous y trouverez des configurations adaptées à vos besoins, à votre installation et à votre budget.