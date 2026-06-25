Fini les réponses robotiques sans âme ? OpenAI transforme radicalement GPT-5.5 Instant

Enfin, les réponses de ChatGPT 5.5 Instant deviennent plus pertinentes. OpenAI a ajouté plus de fun dans les réponses, pour fidéliser ses clients, mais avant-tout pour surpasser ses concurrents.

La nouvelle version de GPT 5.5 Instant se montre plus pertinente – © OpenAI

OpenAI a annoncé une mise à jour de GPT-5.5 Instant, le modèle par défaut de ChatGPT, axée cette fois non pas sur les performances techniques ou la précision des réponses, mais sur la qualité des échanges avec les utilisateurs.

Depuis le lancement du modèle en avril dernier, la société avait déjà apporté plusieurs améliorations, principalement orientées vers la fiabilité et l’exactitude des résultats. Cette nouvelle mise à jour prend une direction différente : rendre les conversations plus naturelles et plus agréables.

Ce qui change concrètement

Selon les notes de version publiées par OpenAI, GPT-5.5 Instant est désormais mieux capable de saisir l’intention derrière une question, et de conserver ce contexte tout au long d’un échange. Le modèle gère également mieux les instructions complexes, notamment lorsqu’elles comportent plusieurs exigences ou contraintes à respecter simultanément. Cela réduit également les hallucinations lors de demandes multiples à l’IA dans la même conversation.

We have a new version of GPT-5.5 Instant for you, and it's much more fun to talk to.



Our most-used model is now better at understanding the intent behind a question and adapting its response accordingly.



It also handles complex constraints more reliably and makes shopping and… — OpenAI (@OpenAI) June 24, 2026

Autre point notable, le modèle réagit différemment lorsqu’un utilisateur conteste une réponse. Plutôt que de simplement reformuler ce qu’il vient de dire, il est maintenant censé adapter son approche en tenant compte du retour reçu.

Un enjeu de fidélisation

Ces ajustements peuvent paraître secondaires face aux avancées habituellement mises en avant dans ce secteur, mais ils touchent à quelque chose de concret, la façon dont les utilisateurs vivent leur interaction avec l’outil au quotidien. GPT-5.5 Instant étant le modèle utilisé par défaut, y compris par les abonnés gratuits qui ne modifient généralement pas leurs paramètres, l’impact potentiel de ces changements est loin d’être anecdotique.

Pour OpenAI, améliorer l’expérience conversationnelle représente aussi un levier de fidélisation dans un marché où la concurrence s’intensifie. Avec Gemini, Claude et bien d’autres concurrents en toile de fond, le pionnier du domaine veut conserver sa place de leader, et met donc les bouchées doubles pour être le plus pertinent possible.

Déploiement

La mise à jour est déjà disponible pour les utilisateurs payants. Les comptes gratuits devraient y avoir accès dans un délai d’un jour environ. Par ailleurs, OpenAI serait sur le point d’annoncer prochainement une nouvelle version, GPT-5.6.