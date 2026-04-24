OpenAI lâche GPT 5.5 et le message est clair : l’IA doit maintenant travailler, pas juste répondre

OpenAI déploie GPT 5.5, une mise à jour de son modèle d’intelligence artificielle conçue pour automatiser l’exécution de tâches complexes et réduire les interactions nécessaires entre l’utilisateur et la machine.

OpenAI a annoncé le lancement de GPT 5.5, la nouvelle itération de son modèle d’intelligence artificielle. Cette version, intégrée à ChatGPT et Codex, marque une évolution majeure. L’entreprise américaine cherche désormais à passer d’une interface de conversation à un système capable d’exécuter des tâches complexes de manière plus autonome.

Plus un simple chatbot, un vrai exécutant

Contrairement aux mises à jour précédentes qui visaient principalement à affiner la qualité des réponses textuelles, GPT 5.5 est structuré pour gérer des flux de travail en plusieurs étapes. Le modèle est capable d’interpréter des instructions peu structurées ou incomplètes. Il peut avec celles-ci, planifier et réaliser des tâches allant de la programmation informatique à l’analyse de données, en passant par la création de documents et la recherche approfondie.

L’un des principaux changements réside dans la réduction des interactions nécessaires. Selon les tests internes de l’entreprise, le modèle nécessite moins de corrections ou de précisions de la part de l’utilisateur pour parvenir à un résultat final. En programmation, GPT 5.5 utiliserait également moins de tokens. Cela permettrait de réduire les coûts, tout en travaillant plus rapidement, pour les utilisateurs ayant des besoins importants.

Des améliorations techniques et de sécurité

OpenAI indique avoir travaillé sur la fiabilité du système afin qu’il puisse vérifier ses propres résultats avec moins d’interventions humaines. Des protocoles de sécurité renforcés ont été intégrés pour limiter les erreurs de sortie et prévenir les utilisations détournées, comme la génération de logiciels malveillants ou l’assistance à des activités frauduleuses.

© OpenAI

Pour l’utilisateur lambda, le changement pourrait se traduire par une navigation plus fluide et une meilleure compréhension des requêtes formulées en langage naturel. Pour les professionnels et les développeurs, l’impact se situe davantage dans la capacité du modèle à maintenir une continuité lors de sessions de travail prolongées, comme la révision de longs documents ou le débogage de code.

Il est vrai que c’était un des points faibles de ChatGPT, qui perdait rapidement en fiabilité au bout de quelques messages échangés. Si vous lui demandiez de corriger une huitième fois un bout de code, il générait d’autres erreurs.

Disponibilité et tarifs de GPT 5.5

Le nouveau modèle est déployé pour les utilisateurs des versions Plus, Pro, Business et Enterprise. Cette mise à jour s’accompagne de plusieurs variantes, dont GPT 5.5 Pro et GPT 5.5 Thinking.

Toutefois, le coût de l’abonnement est en augmentation par rapport à la version 5.4. OpenAI justifie ce choix par la meilleure efficacité du modèle et sa capacité à traiter des objectifs larges plutôt que de simples questions isolées.