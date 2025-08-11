Le lancement de GPT-5 par OpenAI a suscité un mécontentement généralisé en raison de performances jugées insuffisantes et de nouvelles limitations, contraignant l’entreprise à rétablir les anciens modèles et à doubler les limites de taux pour les utilisateurs payants.

OpenAI a récemment lancé GPT-5, présenté comme une avancée majeure en matière d’intelligence artificielle. Cependant, la réception de ce nouveau modèle a été mitigée, entraînant une vague de critiques de la part des utilisateurs. Face à ce mécontentement, OpenAI a été contraint de rétablir les anciens modèles de ChatGPT et de doubler les limites de taux pour les utilisateurs payants.

OpenAI rétropédale sur les anciens modèles

Sam Altman, PDG d’OpenAI, avait précédemment décrit GPT-5 comme un modèle si rapide et puissant qu’il lui faisait peur, le comparant à une “superpuissance” offrant des informations de niveau expert en doctorat sur n’importe quel sujet. Cependant, dès le premier jour de son lancement, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement. Les critiques portaient sur des réponses courtes et insuffisantes, des erreurs inattendues pour un modèle censé être de niveau expert, et une perte de “personnalité” par rapport aux modèles précédents.

"generate a map of the USA with each state named" — Chuck Noblet (@chucknoblet.bsky.social) 2025-08-08T02:35:18.721Z

Les utilisateurs ont également été frustrés par les nouvelles limitations introduites avec GPT-5. Par exemple, les abonnés ChatGPT Plus ont vu leur limite de messages réduite à 200 par semaine, une restriction rapidement atteinte par certains utilisateurs, rendant cette version payante peu attractive. De plus, le retrait des anciens modèles de ChatGPT sans avertissement a exacerbé la frustration des utilisateurs.

Mesures correctives

Face à la menace de résiliations massives, Sam Altman a annoncé plusieurs mesures pour répondre aux préoccupations des utilisateurs. La limite de taux pour les utilisateurs ChatGPT Plus a été doublée à 400 messages par semaine. De plus, les utilisateurs Plus ont désormais la possibilité de continuer à utiliser les modèles 4o s’ils le souhaitent. Altman a indiqué que l’utilisation de ces modèles legacy serait surveillée pour décider de leur disponibilité future.

Wanted to provide more updates on the GPT-5 rollout and changes we are making heading into the weekend.



1. We for sure underestimated how much some of the things that people like in GPT-4o matter to them, even if GPT-5 performs better in most ways.



2. Users have very different… — Sam Altman (@sama) August 8, 2025

Altman a également reconnu que GPT-5 avait semblé moins intelligent lors de son lancement en raison d’un dysfonctionnement de l’autoswitcher, un système qui bascule automatiquement entre différentes variantes du modèle en fonction des besoins de la requête. Ce problème a depuis été résolu, et GPT-5 devrait maintenant fonctionner de manière plus optimale.

Problèmes de sécurité

En plus des critiques sur la performance, GPT-5 a également été confronté à des problèmes de sécurité. Des équipes de sécurité ont réussi à contourner les protections de GPT-5 avec peu d’efforts, utilisant des techniques de jailbreak pour obtenir des réponses interdites. Par exemple, des chercheurs ont réussi à obtenir des instructions pour fabriquer des cocktails Molotov et des engins explosifs improvisés en utilisant des méthodes de contournement simples.

Le lancement de GPT-5 a été marqué par des défis significatifs, tant en termes de performance que de sécurité. OpenAI a dû faire face à une forte opposition de la part de ses utilisateurs, les obligeant à revenir sur certaines de leurs décisions initiales. Bien que des mesures correctives aient été mises en place, il reste à voir si ces changements suffiront à regagner la confiance des utilisateurs et à assurer le succès à long terme de GPT-5.