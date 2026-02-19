Fini les pubs dans les réponses IA : Perplexity prend une décision radicale

Perplexity AI abandonne sa stratégie de monétisation par la publicité, estimant qu’elle nuit à la confiance indispensable à un moteur de réponse par IA, et mise désormais sur les abonnements payants et les ventes aux entreprises pour financer sa croissance.

Perplexity, la start-up spécialisée dans la recherche par intelligence artificielle, aurait renoncé à sa stratégie publicitaire pour se recentrer sur un modèle fondé sur les abonnements et les ventes aux entreprises. L’entreprise, qui avait été parmi les premières à expérimenter les réponses sponsorisées dans un moteur conversationnel, estime désormais que la publicité nuit à la confiance des utilisateurs, un élément qu’elle juge indispensable au fonctionnement d’un « moteur de réponses ».

Un virage stratégique confirmé par des signaux internes

Selon le Financial Times, ce choix marque un tournant pour la société basée à San Francisco. Début 2024, Perplexity avait testé un système dans lequel des contenus sponsorisés apparaissaient directement sous les réponses générées par son chatbot. Ces expérimentations ont toutefois été progressivement abandonnées avant la fin de l’année dernière.

Le départ de Taz Patel, principal responsable de la stratégie publicitaire de l’entreprise, a constitué un signal supplémentaire de cette réorientation. Les dirigeants de Perplexity affirment désormais ne pas avoir l’intention de revenir à un modèle financé par la publicité, préférant miser sur des formules payantes pour les particuliers et des offres commerciales destinées aux grandes organisations.

La question de la confiance au cœur de la décision

L’argument central de ce retrait tient en un mot : la confiance. Dans un moteur de recherche classique, les utilisateurs ont l’habitude de distinguer les liens sponsorisés des résultats organiques. Mais dans le cadre d’un « moteur de réponses » fondé sur l’IA, l’utilisateur attend une réponse directe et fiable.

Les dirigeants de Perplexity considèrent que l’introduction de publicités dans ce type d’expérience crée un conflit d’intérêts. Comme le relève le Financial Times, un utilisateur doit être convaincu qu’il reçoit la meilleure réponse possible pour accepter de payer un service premium. Si le soupçon s’installe que les réponses sont orientées vers un produit monétisable, la crédibilité de l’outil s’effondre.

Deux visions s’affrontent dans l’industrie de l’IA

La décision de Perplexity s’inscrit dans une ligne de fracture qui traverse actuellement le secteur de l’intelligence artificielle. D’un côté, des entreprises comme OpenAI intègrent la publicité pour financer leurs offres gratuites. ChatGPT a récemment commencé à diffuser des annonces auprès des utilisateurs de ses formules gratuites ou à bas coût, tout en assurant que celles-ci n’influencent pas les réponses fournies.

De l’autre, Perplexity et Anthropic, créateur de l’assistant Claude, forment un camp “sans publicité”. Anthropic a d’ailleurs pris position publiquement sur le sujet, notamment lors du dernier Super Bowl, en suggérant que la publicité est incompatible avec une mission axée sur la réflexion approfondie et la productivité.

Le modèle par abonnement face à l’épreuve des chiffres

Malgré le scepticisme initial de certains investisseurs de la Silicon Valley, les résultats semblent donner raison à la stratégie de Perplexity. L’entreprise aurait atteint 200 millions de dollars de revenus récurrents annuels fin 2025, ce qui représenterait une croissance d’environ cinq fois par rapport à l’année précédente.

En ciblant des professionnels évoluant dans des environnements à forts enjeux, médecins, dirigeants d’entreprise, experts financiers, Perplexity fait le pari que ces utilisateurs accepteront de payer pour un environnement perçu comme impartial. Plutôt que de rechercher l’échelle massive qu’exige un modèle publicitaire, l’entreprise se concentre sur des utilisateurs qui ont besoin de données fiables et transparentes dans le cadre de leur activité.

La viabilité à long terme de cette approche reste à démontrer, mais elle pose une question de fond pour l’ensemble du secteur : dans quelle mesure la publicité et la fiabilité des réponses générées par l’IA peuvent-elles coexister ?