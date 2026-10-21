GTA 6 : Rockstar aurait déjà empoché 630 millions de dollars avant même la sortie du jeu

GTA 6 n’est pas encore sorti qu’il génère déjà des centaines de millions de dollars grâce aux précommandes. À moins d’un mois de son lancement, le jeu de Rockstar affiche des chiffres impressionnants, largement dominés par les joueurs PS5.

À moins d’un mois de son lancement prévu le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Grand Theft Auto VI enregistre d’importants volumes de ventes anticipées. D’après les estimations du cabinet de recherche Sensor Tower, le studio Rockstar a d’ores et déjà vendu environ 6,45 millions d’exemplaires du jeu au 20 octobre lors des précommandes, générant ainsi près de 630 millions de dollars de revenus.

Une très large majorité de ventes sur PS5

C’est la version pour PlayStation 5 qui enregistrerait le plus gros des précommandes. Selon les données de Sensor Tower, 74 % des achats concernent la PlayStation 5, soit 4,8 millions d’unités, contre 1,66 million d’exemplaires pour les plateformes Xbox. De son côté, l’entreprise d’analyse Piper Sandler avait précédemment évalué que les ventes globales du titre pourraient dépasser le seuil des 45 millions de licences dès sa période de lancement.

Ce nouvel opus arrive enfin après plus de dix années de travail de la part de Rockstar et fait suite à Grand Theft Auto V, paru en 2013. L’histoire se déroule dans l’État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, avec une approche présentée comme plus interactive et immersive que les productions précédentes de la licence.

Rockstar bouleverse les calendriers d’autres éditeurs

Sur le plan tarifaire, l’édition standard est affichée à 79,99 dollars et l’édition « Ultimate » à 99,99 dollars. L’éditeur commercialise également un coffret collector pour 399,99 dollars comprenant divers objets dérivés thématiques, sans toutefois inclure d’exemplaire du jeu dans cette version.

L’approche de la date de sortie produit déjà des répercussions concrètes dans le secteur du gaming et auprès des joueurs. Plusieurs éditeurs concurrents ont ainsi modifié leur calendrier afin de ne pas publier de titres sur le même créneau. En parallèle, des utilisateurs prévoient de poser des congés durant la semaine du lancement pour jouer, tandis qu’au sein d’une base militaire, des jours de repos auraient été proposés à des soldats en échange de leur réengagement.