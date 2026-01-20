GTA 6 : ce joueur aurait eu un accès en avant-première, mais c’est pour une bonne raison

Alors que le développement de Grand Theft Auto VI se poursuit dans le plus grand secret, Rockstar Games et sa maison-mère Take-Two Interactive semblent avoir fait une exception notable à leur politique de confidentialité pour répondre à la dernière volonté d’un fan.

L’information, initialement repérée par nos confrères de Tech4Gamers, provient d’une source inattendue : Anthony Armstrong, intégrateur d’interface utilisateur chez Ubisoft Toronto. Via une série de messages sur le réseau professionnel LinkedIn, ce développeur a lancé un appel à ses contacts chez Rockstar Games et Rockstar Toronto.

L’objectif de cette démarche était d’obtenir une faveur pour un membre de sa famille, atteint d’une maladie en phase terminale et dont l’espérance de vie est estimée entre six mois et un an. La requête visait simplement à permettre à ce proche de découvrir le très attendu Grand Theft Auto VI avant qu’il ne soit trop tard.

Une intervention de la direction de Take-Two

Si les messages originaux ont depuis été supprimés, l’issue de cette histoire semble positive. D’après les informations relayées, Anthony Armstrong aurait réussi à entrer en contact avec les interlocuteurs adéquats. Le site TheGamer précise que Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, serait personnellement intervenu pour organiser une session de jeu privée à l’attention du patient.

Ce n’est pas la première fois que l’éditeur accède à ce type de demande. Récemment, une situation similaire s’était présentée concernant Borderlands 4, un autre titre majeur du catalogue de Take-Two. Caleb McAlpine, un fan de longue date, avait partagé son histoire sur Reddit dans l’espoir de tester le jeu avant son décès. Le studio Gearbox avait alors répondu favorablement, invitant le joueur et un accompagnateur dans leurs locaux pour une visite et une session de test, un an avant la sortie prévue du titre.

Un contexte chargé pour le studio

Ce geste humanitaire intervient dans une période complexe pour Rockstar Games. L’actualité récente du studio a été marquée par des tensions sociales, notamment un litige en cours avec le syndicat IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain) concernant des allégations de pratiques anti-syndicales.

Par ailleurs, les bureaux de Rockstar North à Édimbourg ont fait face à un incident technique ce même jour. Une explosion due au dysfonctionnement d’une chaudière a provoqué un incendie nécessitant l’intervention des pompiers. Ces événements se déroulent sur fond d’interrogations persistantes quant au calendrier de sortie de GTA VI, dont l’arrivée en 2026 reste le sujet de nombreuses spéculations au sein de l’industrie.

À l’heure actuelle, Anthony Armstrong n’a pas communiqué davantage sur les détails de cette session de jeu.