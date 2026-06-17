GTA 6 : et si Rockstar réalisait le plus grand lancement de l’histoire du divertissement ?

La firme Piper Sandler a publié une note d’analyse estimant que GTA 6 pourrait dépasser les 45 millions de copies vendues lors de son lancement, prévu le 19 novembre 2026.

© Rockstar Games

Alors que la date de sortie de Grand Theft Auto 6 semble désormais confirmée, les spéculations se multiplient sur les chiffres de ventes que le titre de Rockstar Games pourrait atteindre dès son premier jour. Dans ce contexte, la banque d’investissement américaine Piper Sandler a publié une note de recherche avançant un chiffre qui tranche nettement avec les prévisions habituelles du secteur : plus de 45 millions d’unités vendues au lancement.

Une méthode fondée sur le trafic Reddit

Pour parvenir à cette estimation, Piper Sandler a eu recours à une approche peu conventionnelle : l’analyse du trafic hebdomadaire sur le subreddit r/GTA6, croisée avec des données historiques tirées de lancements de jeux précédents.

La firme a utilisé deux méthodes parallèles. La première suppose que le subreddit atteindra environ 1,3 million de visiteurs hebdomadaires au moment du lancement, auxquels est appliqué un multiplicateur de 35, ce qui donne un résultat d’environ 46 millions d’unités. La seconde part du niveau de trafic actuel, estimé à quelque 870 000 visiteurs par semaine, et applique un multiplicateur médian de 53, aboutissant au même chiffre. La convergence des deux méthodes vers un résultat identique est présentée par les analystes comme un élément renforçant la fiabilité de l’estimation.

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Piper Sandler précise également que la progression supposée du trafic, de 870 000 à 1,3 million de visiteurs, soit une hausse d’environ 49 %, est jugée prudente, dans la mesure où les données historiques font état d’une progression moyenne de 71 % sur des périodes comparables.

Un modèle testé sur 18 lancements de jeux AAA

Pour calibrer ses multiplicateurs, la firme a analysé dix-huit lancements de jeux à gros budget sur les huit dernières années. Elle fait état d’une corrélation d’environ 94 % entre le trafic sur les subreddits au moment du lancement et les ventes enregistrées, ce qui l’a conduite à retenir un multiplicateur médian de 35. Sur la base des données relevées cinq mois avant la sortie, la corrélation descend à environ 73 %, avec un multiplicateur médian de 53.

Les résultats varient toutefois de façon significative selon les titres. Red Dead Redemption 2 et The Witcher 3 affichent des multiplicateurs très élevés, de l’ordre de 150 à 194, tandis que Starfield et Marvel’s Spider-Man 2 se situent à l’opposé du spectre, avec des multiplicateurs d’environ 9 et 13. La moyenne sur l’ensemble de l’échantillon ressort à 76, pour une médiane de 35,5.

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À titre de comparaison, le subreddit de GTA 6 comptait, au moment de la publication, environ 900 000 visiteurs hebdomadaires, un niveau déjà nettement supérieur à celui de nombreux titres analysés.

Des points de friction à ne pas négliger

Si la projection de Piper Sandler est cohérente avec son modèle, plusieurs éléments invitent à la prudence. Grand Theft Auto V avait vendu 11,21 millions de copies lors de son lancement en 2013, un chiffre record à l’époque, mais quatre fois inférieur à ce que prédit la firme pour son successeur.

Par ailleurs, la base installée de consoles de neuvième génération est aujourd’hui inférieure d’environ 20 millions d’unités à ce qu’elle était au moment du lancement de GTA 5. À cela s’ajoute la question du prix des consoles : Sony et Microsoft ont déjà procédé à des hausses tarifaires sur leurs appareils respectifs, et de nouvelles augmentations ne sont pas exclues d’ici novembre 2026, dans un contexte de progression des prix de la mémoire RAM. Certains consommateurs pourraient ainsi se trouver face à un coût d’entrée dissuasif pour accéder au jeu.