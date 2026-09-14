GTA 6 : l’édition Ultimate vaudra-t-elle le coup ? Voici tout ce qu’elle apporte en plus

GTA 6 se déclinera en deux versions. La version standard, et la version Ultimate, plus onéreuse. Quel intérêt de prendre la version la plus chère ? Est-ce qu’elle vaut vraiment le coup ? Faisons le point.

À l’approche de la sortie de Grand Theft Auto VI prévue pour novembre, les premières données d’achat indiquent qu’une grande majorité d’acheteurs s’oriente vers l’édition Ultimate du jeu. Proposée à 99,99 euros, soit un surcoût de 20 euros par rapport à l’édition Standard vendue à 79,99 euros, cette version regroupe la quasi-totalité des précommandes enregistrées à ce jour.

Une répartition atypique des précommandes

Selon les chiffres fournis par l’entreprise d’analyse Sensor Tower, près de 5 millions de téléchargements numériques ont été précommandés dans les jours ayant suivi la diffusion de la présentation étendue sur Netflix, une vidéo qui a enregistré 31,1 millions de vues sur la plateforme.

D’après ces données, l’édition Ultimate représente 88,5 % des précommandes sur PlayStation et 90 % sur Xbox. Karl Kontus, vice-président senior chez Sensor Tower, indique qu’une version supérieure se situe habituellement entre 10 % et 20 % des ventes. Il précise n’avoir jamais observé une part de 90 % auparavant et prévoit que ce ratio se rapprochera d’une répartition 50/50 à mesure que des acheteurs plus occasionnels effectueront leur achat d’ici le lancement en novembre.

© Rockstar Games

De son côté, l’éditeur Take-Two n’a pas communiqué de chiffres précis. Interrogé par la chaîne CNBC à la suite de la présentation des résultats financiers du 7 août, son PDG, Strauss Zelnick, s’est refusé à donner des données chiffrées, tout en confirmant que les précommandes penchaient majoritairement vers l’édition supérieure. Attention toutefois à télécharger rapidement GTA 6 après l’avoir précommandé.

Le contenu de l’édition Ultimate

L’édition Ultimate ne contient pas de disque physique. Son contenu additionnel repose sur des lieux exclusifs, des missions secondaires, des véhicules et des éléments cosmétiques :

Lieux exclusifs : L’accès à cinq commerces, à savoir le garage Rideout Customs, le salon de coiffure Sara’s Unisex Salon, le magasin de vêtements Stock 305, l’atelier de modification tout-terrain One-Eyed Willie’s et le salon de tatouage Electric Fang, lequel propose plus de 50 motifs conçus par le collectif artistique FAILE.

L’accès à cinq commerces, à savoir le garage Rideout Customs, le salon de coiffure Sara’s Unisex Salon, le magasin de vêtements Stock 305, l’atelier de modification tout-terrain One-Eyed Willie’s et le salon de tatouage Electric Fang, lequel propose plus de 50 motifs conçus par le collectif artistique FAILE. Missions secondaires : L’assaut d’un bastion de gang pour récupérer de la contrebande (PTT Youngin$ Compound) et une série de travaux de restauration de voitures anciennes confiés par un personnage nommé Wyman (Classic Car Collection).

L’assaut d’un bastion de gang pour récupérer de la contrebande (PTT Youngin$ Compound) et une série de travaux de restauration de voitures anciennes confiés par un personnage nommé Wyman (Classic Car Collection). Véhicules : Trois modèles exclusifs, dont la ’95 Grotti Cheetah, le scooter des mers Shitzu Squalo équipé d’explosifs et le buggy ’67 Vapid Dominator.

Trois modèles exclusifs, dont la ’95 Grotti Cheetah, le scooter des mers Shitzu Squalo équipé d’explosifs et le buggy ’67 Vapid Dominator. Équipements et tenues : Un ensemble de revolvers Hawk & Little Morgan, des apparences d’armes, ainsi que les packs de tenues Vice City Styles et Goodtime Gear.

Rockstar a indiqué que ces bonus ne sont pas tous accessibles dès le début de la partie. Ils sont intégrés progressivement dans le jeu et se débloquent au fil de l’avancement des chapitres de l’histoire.

Absences d’accès anticipé et modalités de mise à niveau

Contrairement à d’autres productions récentes telles que Starfield (qui proposait jusqu’à cinq jours d’accès anticipé) ou Diablo IV (quatre jours), l’édition Ultimate de GTA VI ne confère aucun accès anticipé. L’ensemble des joueurs accédera au jeu simultanément, bien que Rockstar n’ait pas encore détaillé l’horaire précis du lancement selon les fuseaux horaires.

L’éditeur offre par ailleurs la possibilité d’acheter l’édition Standard au lancement puis de procéder ultérieurement à la mise à niveau vers l’édition Ultimate pour la somme de 20 euros.