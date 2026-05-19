GTA 6 : est en retard de 18 mois sur le calendrier initial, une date de sortie remise en cause ?

Le patron de Take-Two a admis que Grand Theft Auto 6 aurait dû sortir il y a environ un an et demi. Le jeu est désormais attendu pour novembre 2026.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a reconnu publiquement que Grand Theft Auto 6 accuse un retard d’environ 18 mois par rapport au calendrier de développement initial. Cette déclaration a été faite lors d’un entretien avec David Senra, dans lequel il précise que le jeu est « en retard d’environ 18 mois sur la date d’origine, pas beaucoup plus que ça ».

Concrètement, cela signifie que les joueurs auraient dû avoir accès au titre depuis plus d’un an déjà, si le planning originel avait été respecté.

Un calendrier qui a glissé à plusieurs reprises

Le jeu avait d’abord été annoncé pour une sortie en 2025 par Take-Two. Mais dès 2024, des informations circulaient déjà selon lesquelles cette fenêtre de lancement était peu réaliste, et qu’un report en 2026 était probable. La suite a confirmé ces craintes : GTA 6 a d’abord été décalé du début 2025 à mai 2026, avant d’être repoussé une nouvelle fois à novembre 2026.

Rockstar soutenu dans sa “recherche de la perfection”

Malgré ces délais successifs, Zelnick a maintenu un discours cohérent sur sa façon d’aborder le développement du jeu. En mai 2025, il déclarait vouloir “soutenir les équipes dans leur recherche de la perfection”, tout en admettant que ces retards lui causaient une certaine “douleur”. Une formule qui résume assez bien la position de Take-Two : laisser du temps à Rockstar, quitte à décaler encore, mais pas indéfiniment.

Car le budget consacré au développement de GTA 6 se chiffrerait en milliards de dollars, ce qui rend une prolongation indéfinie financièrement impossible. Interrogé récemment sur la possibilité d’un nouveau report, Zelnick s’est montré confiant et a même abordé le sujet sur un ton légèrement ironique, semblant écarter ce scénario.

Ce que l’on sait pour la suite

Les rumeurs d’une ouverture prochaine des précommandes ne se sont pas confirmées pour l’instant. Des informations supplémentaires sur le jeu sont attendues durant l’été 2026, avant la sortie prévue en novembre. Par ailleurs, GTA 6 ne sera pas disponible sur PC au moment du lancement, qui concernera uniquement les consoles dans un premier temps.