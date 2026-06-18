GTA 5 : Rockstar fait un ultime cadeau aux joueurs avant le prochain opus

Vous avez acheté GTA 5 sur PS4 ou Xbox One ? Rockstar Games vous offre la version PS5 ou Xbox One X/S gratuitement, une offre appréciée, avant la sortie de GTA 6 prochainement.

© Rockstar Games

Rockstar Games a annoncé que les possesseurs d’une copie numérique de Grand Theft Auto V sur PS4 ou Xbox One pourront passer gratuitement à la version PS5 ou Xbox Series X/S à partir du 18 juin 2026. Une mise à jour similaire est prévue pour les joueurs PC, qui pourront migrer de la version Legacy vers la version Enhanced sans frais supplémentaires.

Des économies à la clé pour les joueurs

Cette démarche permet aux joueurs concernés d’économiser 30 dollars américains, prix habituellement facturé pour accéder à la version current-gen du jeu. Dans un billet de blog publié sur son site officiel, le studio précise que cette offre vise notamment à préparer les joueurs à l’arrivée du Kortz Center Heist, un prochain contenu pour GTA Online.

Les joueurs PS4 pourront transférer leur jeu sur PS5 gratuitement. © Sony

Les versions PS5 et Xbox Series X/S de GTA 5 incluent plusieurs améliorations techniques par rapport aux versions d’ancienne génération, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires comme les véhicules haute performance de Hao’s Special Works, le système Career Progress ou encore la possibilité de transférer sa progression en mode histoire et en ligne.

Rockstar dans l’embarras après un procès syndical

Cette annonce intervient dans un contexte qui n’est pas sans nuances pour Rockstar. Le studio fait actuellement face à des accusations de répression syndicale de la part de l’IWGB, syndicat britannique qui représente des travailleurs du secteur du jeu vidéo. En octobre 2025, Rockstar a licencié 34 employés, tous membres du syndicat. Le studio justifie ces licenciements par des fuites d’informations confidentielles, mais selon les éléments rapportés, les échanges incriminés se déroulaient au sein d’un serveur Discord privé, sur invitation, que les employés utilisaient pour discuter de leur démarche de syndicalisation. Le contenu présenté comme une « fuite » serait lié à des discussions portant sur des modifications de la politique d’utilisation de Slack en interne.

Un procès a été programmé : il s’ouvrira le 10 septembre 2026 et devrait se conclure le 15 octobre, soit quelques semaines avant la sortie attendue de GTA 6. Le calendrier place donc la décision judiciaire potentiellement à quelques jours du lancement de ce qui s’annonce comme l’une des sorties les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo depuis plusieurs années.