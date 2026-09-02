GTA VI : Carte deux fois plus grande et 11 fois plus de villes, Rockstar dévoile de nouveaux détails !

À l’approche de sa sortie prévue le 19 novembre, Grand Theft Auto VI se dévoile à travers les confidences du responsable du développement de Rockstar Games, Rob Nelson, accordées au média TroisCouleurs. Cet entretien permet d’en apprendre davantage sur l’agrandissement significatif de la carte par rapport à GTA V, la complexité accrue du système policier et le niveau d’interactivité du monde.

À la suite de la diffusion d’un aperçu étendu du jeu parrainé par Netflix, le responsable du développement chez Rockstar Games, Rob Nelson, s’est exprimé sur Grand Theft Auto VI lors d’un entretien accordé au site français TroisCouleurs, dont l’équipe a pu tester brièvement le titre au sein des studios. Ces échanges apportent plusieurs détails sur le jeu, dont le lancement est prévu pour le 19 novembre.

Superficie et exploration

Selon les informations fournies par Rob Nelson, la ville de Vice City est deux fois plus grande que Los Santos dans GTA V. De plus, la région de Leonida compte onze fois plus de petites villes explorables en dehors de la cité principale que le précédent opus.

Le jeu commence dans la zone des Keys, où se situe la maison du personnage de Jason aperçue dans la deuxième bande-annonce. Après cette introduction, la carte devient totalement accessible. Rob Nelson indique également qu’un grand nombre de bâtiments peuvent être explorés de l’intérieur.

Une police plus sévère

Les mécaniques régissant les forces de l’ordre ont été retravaillées pour être plus complexes que dans GTA V. Par exemple, si la police connaît la tenue portée par le joueur, ce dernier peut néanmoins passer inaperçu s’il se trouve à bord d’un véhicule dans lequel il n’a pas été vu monter.

Ces systèmes s’inscrivent dans le cadre de l’intrigue, axée sur un couple en fuite. Les joueurs ont la possibilité de choisir leur approche, qu’elle soit méthodique ou plus désordonnée, la façon de jouer pouvant influer sur certains éléments. Par ailleurs, le monde du jeu présente une imprévisibilité accrue, le joueur n’étant pas le seul individu armé ou susceptible de faire preuve de violence.

Historique du développement et comparaison avec Red Dead Redemption 2

Le développement du jeu a débuté en 2015, bien que la majeure partie de l’équipe ait rejoint le projet à la fin de l’année 2018, après la finalisation de Red Dead Redemption 2. L’objectif de Rockstar Games est de reprendre la profondeur, le niveau d’interactivité et le lien émotionnel établis avec le personnage d’Arthur dans Red Dead Redemption 2, tout en proposant une interactivité supérieure à celle de ce titre.