La dernière mise à jour de Windows 11 peut tuer votre SSD

La mise à jour KB5063878 de Windows 11 provoque des pannes de SSD lors d’écritures massives de données sur certains modèles de supports de stockage.

Des utilisateurs rapportent que certains SSD, notamment ceux équipés de contrôleurs Phison, deviennent inaccessibles après l’installation de la dernière mise à jour de sécurité. Microsoft n’a pas encore confirmé officiellement le problème, mais des solutions provisoires sont proposées.

La mise à jour KB5063878 de Windows 11 suspectée de causer des défaillances sur certains SSD

Depuis le 12 août 2025, la mise à jour cumulative KB5063878 pour Windows 11 24H2 est disponible en téléchargement. Destinée à corriger des vulnérabilités de sécurité et à améliorer les performances du système, elle est désormais au cœur de rapports faisant état de pannes sur certains disques SSD, notamment lors d’opérations d’écriture prolongées.

Des SSD inaccessibles après des écritures massives

Plusieurs utilisateurs et médias spécialisés, dont Wccftech, NotebookCheck et Neowin, rapportent que certains SSD cessent d’être reconnus par le système après l’installation de cette mise à jour, surtout lorsque des écritures continues de données dépassent environ 50 Go. Le problème se manifeste par la disparition du disque dans l’Explorateur de fichiers, et un redémarrage du PC ne permet pas toujours de rétablir l’accès à la partition.

Les tests menés par des utilisateurs et des communautés techniques indiquent que les SSD équipés de contrôleurs Phison (comme les Corsair MP600, KIOXIA EXCERIA PLUS G4, SanDisk Extreme PRO, ou encore des modèles PNY et HP) sont plus fréquemment touchés, bien que la liste des disques concernés ne soit pas exhaustive et évolue au fil des retourswccftech.com+4.

Un bug latent déclenché par la mise à jour

Selon les analyses préliminaires, la mise à jour pourrait activer un bug latent présent dans le firmware de certains contrôleurs SSD, en particulier ceux de la famille Phison. Ce dysfonctionnement survient lors de transferts de données soutenus, lorsque l’utilisation du contrôleur dépasse 60 %.

Les disques DRAM-less (sans mémoire cache) semblent particulièrement vulnérables. Aucun communiqué officiel de Microsoft ou des fabricants de SSD ne confirme pour l’instant cette hypothèse, mais des recommandations invitent les utilisateurs à éviter les transferts massifs de données sur les modèles identifiés comme à risqueen.gamegpu.com+3.

Microsoft propose un correctif partiel

Microsoft a reconnu des problèmes d’installation de la mise à jour KB5063878, notamment des échecs avec le code d’erreur 0x80240069 lors du déploiement via WSUS/SCCM. Un correctif temporaire (Known Issue Rollback) a été diffusé pour résoudre ces erreurs d’installation, mais rien ne concerne spécifiquement les pannes de SSD.

Les utilisateurs sont invités à surveiller les annonces officielles et, en attendant, à limiter les écritures prolongées sur les disques suspectés d’être vulnérableswindowsforum.com+1.

Liste non exhaustive des SSD rapportés comme affectés

Modèle Corsair Force MP600 KIOXIA EXCERIA PLUS G4 SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD Phison PS5012-E12 Fikwot FN955

Recommandations provisoires

En l’absence de solution définitive, il est conseillé aux utilisateurs de :