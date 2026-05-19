1000 Hz en Full HD : LG pulvérise les records avec son nouvel écran UltraGear !

LG vient de franchir une étape historique dans l’affichage gaming en présentant l’UltraGear 25G590B, le tout premier moniteur capable de délivrer un taux de rafraîchissement natif de 1000 Hz en définition Full HD. Attendue pour la fin 2026, cette prouesse technique promet une fluidité inégalée, bien qu’elle nécessite une configuration matérielle d’une puissance encore jamais vue pour être pleinement exploitée.

LG a présenté un nouveau moniteur de la gamme UltraGear, le 25G590B, qui se distingue par un taux de rafraîchissement de 1000 Hz fonctionnant nativement à une résolution Full HD (1080p). L’annonce a été faite le 19 mai 2026.

Une distinction technique par rapport aux modèles existants

D’autres fabricants avaient déjà commercialisé des écrans affichant un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, notamment AntGamer, Acer et AOC. Mais ces moniteurs atteignent ce seuil uniquement à une résolution de 720p, soit une définition inférieure à la norme actuelle du gaming compétitif. Le modèle de LG serait, selon le fabricant, le premier à proposer ce taux de rafraîchissement à 1080p, sans réduction de résolution. Par le passé, ANT Esports avait déjà présenté un écran avec une fréquence de 750 Hz.

Cette différence n’est pas anodine : à 720p, la qualité d’image se dégrade sensiblement, surtout sur des dalles d’une certaine taille. Le 25G590B embarque une dalle IPS de 24,5 pouces, un format courant dans le milieu compétitif.

Des exigences matérielles élevées

Atteindre 1000 images par seconde en jeu reste aujourd’hui un défi considérable, même à 1080p. Seuls quelques titres y parviennent dans certaines conditions précises. Counter-Strike 2, par exemple, peut approcher les 800 à 900 FPS.

Toutefois, cela nécessite une configuration haut de gamme, le fabricant cite notamment l’association d’un processeur AMD Ryzen 7 9850X3D et d’une carte graphique NVIDIA RTX 5090.

Fonctionnalités annoncées

En dehors du taux de rafraîchissement, LG met en avant plusieurs caractéristiques sur ce modèle. Le moniteur intègre une technologie appelée Motion Blur Reduction Pro, destinée à améliorer la netteté des images en mouvement. Le fabricant annonce également des fonctions basées sur l’intelligence artificielle : une optimisation automatique de l’image selon le type de jeu détecté, ainsi qu’un mode audio spatial baptisé AI Sound.

Lee Choong-hwoan, responsable de la division écrans chez LG, a qualifié ce lancement de “moment décisif pour les moniteurs gaming”, estimant que le produit établit “un nouveau niveau de référence pour le gaming compétitif”. S’il existe déjà des écrans 800 Hz sur le marché, LG frappe fort ici avec une augmentation de la fréquence notable, mais est-ce vraiment utile ? Oui et non. Le flou de mouvement devrait être nettement réduit, mais distinguer 1000 images par seconde à l’œil nu, bon courage.

Disponibilité et prix

Le LG UltraGear 25G590B est attendu pour le second semestre 2026. LG n’a pour l’instant communiqué aucune information concernant son prix.