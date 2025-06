La version la plus pure de Windows 11, LTSC ne coûte que 13 € !

Vous voulez la plus stable de toutes les versions de Windows ? C’est maintenant ou jamais car VIP-URcdkey propose en ce moment Windows LTSC pour 13€ seulement. Dépêchez-vous l’offre n’est pas prévue pour durer longtemps.

VIP-URcdkey est un spécialiste de la vente de logiciels Microsoft à petits prix. Ainsi, si vous avez besoin d’acheter une clé Windows 11 Pro, d’installer une nouvelle version d’Office ou de vous offrir la plus pure de toutes versions de Windows.

Windows, Office… : toutes les licences Microsoft à prix cassés

Les licences proposées par VIP-URcdkey sont toutes authentiques et valables à vie.

N’oubliez pas la remise exclusive de 30 % sur les logiciels présentés ci-dessus grâce au code promotionnel TOM25, réservé à nos lecteurs.



Windows LTSC : quels sont ses principaux atouts ?

La version LTSC (Long-Term Servicing Channel) de Windows est conçue spécifiquement pour les usages professionnels les plus exigeants où la stabilité et la sécurité sur le long terme sont essentielles. Elle bénéficie de 10 ans de mises à jour de sécurité, réparties entre 5 ans de support standard et 5 ans de support étendu (Windows 11 LTSC 2024 restera maintenu jusqu’en 2032).

En revanche, les mises à jour ne comportent aucun ajout de nouvelles fonctionnalités ni modifications de l’interface susceptibles d’altérer les performances. Ces éditions sont également épurées de tout logiciel non essentiel (pas de Microsoft Store, Copilot, Edge, etc.).

Proposé à un tarif exceptionnel de 13€, ce système constitue une option idéale pour ceux qui recherchent une solution stable, fiable et épurée, sans ajouts superflus.

Comment acheter sur le site de VIP-URcdkey ?

Munissez-vous d’une adresse mail valide (c’est par ce biais que vous recevrez votre clé d’activation) et créez un compte sur le site de VIP-URcdkey. Sélectionnez le logiciel voulu et saisissez le code promo TOMS25.

Il ne vous reste plus alors qu’à installer vos logiciels.

Pour une licence Windows LTSC : accédez à l’espace de téléchargement destiné aux professionnels, téléchargez la version correspondant à votre clé d’activation, puis laissez-vous guider par les étapes affichées à l’écran.

Pour une licence Windows classique : rendez-vous dans les Paramètres de votre PC, puis dans la section Activation. Saisissez la clé obtenue via VIP-URcdkey et suivez les instructions proposées pour terminer la configuration de votre système.

Pour un pack Office : rendez-vous sur le site officiel de Microsoft, choisissez la version d’Office correspondant à votre achat, puis entrez votre clé d’activation lorsqu’elle vous sera demandée. Il vous suffira ensuite de suivre les étapes indiquées à l’écran pour finaliser l’installation.



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.