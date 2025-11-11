Le Black Friday approche, il est temps de passer à Windows 11. Préparez-vous à des offres à partir de 19 € seulement !

Le Black Friday est la période de promotions pas excellence et VIP-URcdkey ne déroge pas à la tradition. Il propose des licences Windows 11 à partir 19€. Alors dépêchez-vous il n’y en aura pas pour tout le monde.

Avant même le démarrage officiel du Black Friday, VIP-URcdkey se déchaine et propose des réductions folles sur des licences officielles de produits Microsoft valables à vie.

Alors si vous n’êtes toujours pas passé sous le nouvel OS de Microsoft c’est le moment ou jamais d’acheter une clé Windows 11. Cela ne coûtera que 19€ grâce à la réduction supplémentaire de 30 % dont bénéficient nos lecteurs grâce au code promo TOMS25.

Cette offre incroyable permettra de donner un sérieux coup de boost à votre PC. En effet, c’est l’une des forces de Windows 11 comparé à Windows 10, les nombreuses optimisations dont il bénéficie lui permettent d’aller beaucoup plus vite. On vous explique tout en bas d’article.

Dans tous les cas, le site de VIP-URcdkey mérite d’être exploré tant les bonnes affaires y sont nombreuses. Voici une petite sélection des licences Microsoft que l’on peut y trouver à des prix incroyablement bas.

👍 Pourquoi Windows 11 est plus rapide que Windows 10

On serait tenté de penser que les nouvelles versions de Windows embarquant toujours plus de fonctionnalités seraient plus lourdes et pourraient même ralentir votre machine. Pourtant il n’en est rien, Windows 11 va vous aider à passer à la vitesse supérieure.

Une meilleure gestion du processeur et des cœurs

Windows 11 a été optimisé pour les processeurs récents (Intel Core de 12e génération et plus, AMD Ryzen récents). Il gère mieux les architectures hybrides (cœurs « Performance » et « Efficience ») grâce à une collaboration directe avec Intel et AMD.

Le planificateur de tâches attribue les processus plus intelligemment entrainant une meilleure réactivité et une plus grande autonomie.

Une meilleure gestion de la mémoire (RAM)

Windows 11 optimise l’allocation mémoire. Ainsi, les applications en arrière-plan consomment moins de ressources. Le système accorde la priorité aux fenêtres actives. Résultat : moins de ralentissements, notamment sur les machines avec 8 Go de RAM ou moins.

Améliorations graphiques et DirectStorage

La partie graphique a fait l’objet d’une attention toute particulière. DirectStorage (emprunté à Xbox) permet aux SSD NVMe de charger directement les données dans la carte graphique, sans passer par le processeur cela induit des chargements plus rapides dans les jeux et logiciels lourds. De même, les pilotes graphiques sont mieux intégrés, et le rendu de l’interface (notamment via WDDM 3.0) est plus fluide.

Interface plus légère et mieux optimisée

L’interface de Windows 11 repose sur des composants plus récents (WinUI 3, animations matérielles, moins de surcouches héritées de Windows 7/8) ce qui lui permet de proposer une interface plus moderne mais aussi avec moins de processus inutiles et plus de fluidité visuelle.

Mais attention…

Sur des PC anciens, ces optimisations peuvent être invisibles, voire contre-productives.

Windows 11 donne le meilleur de lui-même sur du matériel compatible (TPM 2.0, UEFI, SSD, CPU récent). Pour ceux qui cherchent à ranimer un vieux PC, il sera plus prudent de se tourner vers Windows LTLC, une version « pure » de Windows. Seules les fonctionnalités essentielles sont présentes et aucun logiciel superflu n’est embarqué. Les mises à jour sont réservées à la sécurité garantissant ainsi une stabilité parfaite et une légèreté optimale.

