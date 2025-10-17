Des économies effrayantes vous attendent ! Windows Pro à partir de 12 € grâce à une offre d’Halloween à durée limitée

VIP-URcdkey fait des promotions tout à fait terrifiantes pour Halloween. Alors quelle que soit la version de Windows que vous convoitez, c’est le moment de l’acheter !

Alors que l’air vif de l’automne s’installe sur Paris et que la ville se prépare à accueillir l’ambiance mystérieuse d’Halloween, une réalité effrayante se profile pour les professionnels et les entreprises : Windows 10 Pro va bientôt dire adieu aux mises à jour essentielles.

Le silence qui s’ensuivra sera plus inquiétant que n’importe quelle histoire de fantômes, exposant les systèmes à des vulnérabilités qu’aucune entreprise ne peut se permettre. Mais ne vous inquiétez pas, deux solutions efficaces émergent de l’ombre.

Pour ceux qui recherchent une innovation de pointe, Windows 11 Pro offre une expérience moderne et fluide, associée à une sécurité et une productivité renforcées. Sinon, le robuste Windows 10 LTSC offre une stabilité inébranlable pour les environnements spécialisés, à l’abri de la frénésie des changements constants.

Et voici une friandise pour adoucir votre transition : découvrez les offres exclusives sur VIP-URcdkey, où le code promo TOMS25 vous donne droit à une réduction envoûtante de 30 %, parfaite pour mettre à niveau votre arsenal avant que l’heure fatidique n’arrive.

🧐 Windows 11 ou Windows LTSC, quelle version est faite pour vous ?

Pour vous aider à décider quelle version de Windows est la plus adaptée à votre situation, nous avons listé les principaux points de différences. Mais dans tous les cas, pendant les soldes d’Halloween vous profiterez d’une réduction supplémentaire de 30% grâce au code TOMS25.

🧑‍💻 Fonctionnalités et applications

Windows 11 standard

Forcément, la dernière version en date de l’OS de Microsoft profite d’une interface moderne et de toutes les nouveautés en termes de fonctionnalités. Les applications phares de Microsoft sont préinstallées (Microsoft Store, Copilot, Xbox, etc.)

Windows 11 LTSC

Sur cette version de Windows vous ne trouverez pas la plupart des fonctionnalités de Windows 11. En effet, Windows LTSC se concentre sur les fonctionnalités de base pour de meilleures performances et compatibilité logicielle. De même aucun logiciel supplémentaire n’est présent.

💻 Configuration matérielle

Windows 11 standard

Exigences strictes (TPM 2.0, Secure Boot, processeur compatible). Cela exclu les PC de plus de 6-7 ans.

Windows 11 LTSC

Configuration minimale plus souple – peut fonctionner même sans TPM ou Secure Boot.

🔄 Mises à jour

Windows 11 standard

Il n’y a pas une « durée fixe » unique pour tout Windows 11, mais plutôt un cycle de support dépendant de l’édition (Home / Pro vs Enterprise / Education) et de la version (ex. 23H2, 24H2, 25H2).

Mises à jour de fonctionnalités fréquentes (annuelles)

Support de 24 mois pour les éditions Home/Pro

Nouvelles fonctionnalités régulièrement ajoutées

Windows 11 LTSC

C’est l’un des principaux atouts de Windows LTSC, Microsoft s’engage sur une durée de support longue.

Support de 10 ans par Microsoft (5 ans de support standard + 5 ans de support étendu), avec uniquement des mises à jour de sécurité critiques et correctifs de bugs

Pas de mises à jour de fonctionnalités majeures

Nouvelle version LTSC tous les 2-3 ans

🔐 Sécurité

Les deux versions bénéficient de fonctionnalités de sécurité avancées (BitLocker, Device Guard, Credential Guard), mais LTSC se concentre uniquement sur les correctifs de sécurité sans ajout de nouvelles fonctionnalités, il est donc moins de failles pouvant être exploitées par des hackers.

💰 Tarif

C’est là que se trouve la meilleure nouvelle ! Quel que soit votre choix pendant cette période d’Halloween VIP-URcdkey propose des prix défiant toute concurrence auxquels s’ajoutent la réduction de 30% réservé à nos lecteurs. Ainsi Windows 11 Pro vous coûtera moins de 20€ (vendu 259€ par Microsoft) et Windows Home moins de 19€ (vendu 145€ par Microsoft).

Concernant Windows LTSC, Microsoft ne communique pas de tarif officiel, mais cet OS est fréquemment commercialisé aux alentours des 300€ par certains revendeurs. Grâce aux licences officielles et valables à vie de VIP-URcdkey, cela vous coûtera entre 12 et 14€ seulement selon la version.

🎯 Conclusion

Windows 11 LTSC est une version stable et épurée, idéale pour les systèmes critiques nécessitant fiabilité et longévité, tandis que Windows 11 standard convient aux utilisateurs souhaitant les dernières fonctionnalités et innovations.

