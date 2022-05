Le Samsung Galaxy S20FE 5G à prix cassé chez Darty

La fête des mères approche à grands pas et pour l’occasion, Darty vous propose une large sélection de smartphones à prix mini. Parmi eux, on trouve plusieurs modèles de smartphones Samsung.

Vous pouvez notamment vous procurer un Samsung Galaxy S20FE 128Go à prix tout petit ! Le smartphone est, en effet, proposé avec -20% de réduction par Darty. Il est ainsi disponible pour seulement 449€ au lieu de 559€. Vous économisez 110€ et vous profitez d’un smartphone haut de gamme.

Sorti il n’y a pas si longtemps, le Galaxy S20FE vous propose de nombreux avantages. Il a notamment fait couler beaucoup d’encre grâce à son appareil photo de qualité. Il propose un triple capteur arrière avec un capteur principal de 12Mp, un capteur avec zoom hybride x3 8Mp et un capteur ultra grand angle de 12Mp. A l’avant, on trouve un capteur frontal de 32Mp pour vos selfies. Avec le smartphone, on trouve aussi un écran Infinity 6,5″ Full HD+ 2400 x 1080 avec 16M de couleurs, la norme HDR10+ et une fréquence d’affichage de 120Hz.

En commandant le smartphone de suite chez Darty, vous bénéficiez de plusieurs offres exclusives :

100€ de remise sur votre smartphone pour toute souscription d’une offre Bouygues Telecom.

Des écouteurs Galaxy Buds2 à moitié prix.

Les meilleures offres sur les smartphones chez Darty

Pour l’occasion, Darty ne se contente pas de brader un smartphone. De nombreux modèles sont, en effet, disponibles avec des réductions importantes. Parmi toutes les offres, nous avons sélectionné les suivantes :

Pour encore plus d’offres, rendez-vous vite sur le site de Darty !