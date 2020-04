Comparatif : quelle est la meilleure souris gamer ?

Personne aujourd’hui n’imaginerait utiliser un ordinateur sans avoir une souris à portée de main. Pourtant, ce périphérique inventé en 1963, n’est pas allé de soi pendant des décennies et ce n’est qu’avec la généralisation des interfaces graphiques qu’il est passé d’accessoire élitiste à produit absolument indispensable. Tellement indispensable d’ailleurs que la souris est devenue un compagnon de poids pour tous les joueurs PC : des souris spécifiquement gaming sont alors apparues sur le marché. Certaines se gargarisent d’une sensibilité sans équivalent, d’autres d’intégrer un maximum de boutons quand il en est qui tentent de se distinguer avec des fonctions moins communes.

Certains constructeurs ont d’ailleurs senti le vent tourner et ils se sont fait une spécialité de ces souris pour amateurs de jeux vidéo. Ainsi, aux côtés de fabricants comme Logitech – habitué à tous les types de souris – on retrouve des noms tels qu’Asus, Cooler Master, Corsair, HyperX, Razer, Roccat ou SteelSeries pour n’en citer que quelques-uns. Les premiers modèles se négocient à peine plus de 20 euros quand les plus coûteuses dépassent même le seuil psychologique des 200 euros. Souris lourde ou légère ? Avec bouton sniper ou joystick au niveau du pouce ? Faut-il se laisser convaincre par les modèles dotés de petits poids ou celles avec des patins en céramique ? Les questions sont nombreuses et si nous n’avons pas la prétention de répondre à chacune, nous vous proposons une sélection de souris capable de couvrir de nombreux usages, de multiples situations.

Notre sélection des meilleures souris gaming

SteelSeries Sensei Ten : la polyvalence d’un modèle ambidextre

Depuis plus de dix ans maintenant, la gamme Sensei est l’occasion pour SteelSeries de répondre à une demande persistante de la part d’environ 15% de la population : les gauchers. Plus encore sur les modèles gaming que les produits bureautique, les souris qui bénéficient d’une version spécifiquement pour gauchers sont rarissimes. De fait, les souris ambidextres constituent une solution de secours et la gamme Sensei est sans doute l’une des plus abouties. La Ten est la dernière itération de la gamme. Elle conserve évidemment ce design oblong qui assure une excellente prise en main que l’on soit droitier ou gauche. Elle dispose aussi de deux boutons de pouce de chaque côté de la souris et, mieux, on peut désactiver ceux qui ne serviront pas, au niveau des annulaires / auriculaires. Pour ne rien gâcher, elle est dotée des dernières technologies comme un capteur remarquable de précision – le TrueMove Pro – avec sa sensibilité de 18000 points par pouce.

ON AIME

✅ Design ambidextre et confortable

✅ Capteur précis et doté d’une excellente sensibilité

✅ Logiciel très complet, profils aisément exploitables

✅ Légère et dotée d’une belle finition ON N’AIME PAS

❌ Prix relativement élevé

❌ Pas de câble tressé

❌ Les boutons opposés peuvent gêner

Sharkoon Light² 200 : le poids de la légèreté

Depuis déjà plusieurs années, différents constructeurs se sont lancés une espèce de défi : concevoir les souris gaming les plus légères possible. Certains joueurs semblent effectivement en quête du moindre gain en la matière. La Light² 200 de Sharkoon n’est pas tout à fait la meilleure dans ce domaine, mais elle n’en est pas loin et a l’avantage d’offrir plusieurs options. De base, sa structure largement alvéolée lui permet de plafonner à 62 grammes. En revanche si ces alvéoles vous semblent gênantes, il est possible de remplacer le dos par une version “pleine” et de perdre ainsi 5 grammes, mais à moins de 70 grammes, ça reste encore très intéressant. Sharkoon est plus classique côté capteur puisqu’il intègre un modèle bien connu et bien apprécié des joueurs, le Pixart PMW-3389. Il est précis et réactif, mais on regrette tout de même que le logiciel compagnon se contente d’en modifier la sensibilité : on aurait aimé pouvoir changer le polling rate ou la distance de lift-off. Tant pis. Reste qu’à moins de 60 euros, la Light² 200 fait incontestablement partie des modèles “poids plume” les moins coûteux, sans concessions particulières.

ON AIME

✅ Quelle légèreté, moins de 70 grammes

✅ Capteur Pixart PMW-3389 efficace

✅ Prise en main agréable malgré le design alvéolé ON N’AIME PAS

❌ Exclusivement pour les droitiers

❌ Un câble qu’on ne peut pas détacher

❌ Manque plusieurs réglages importants

Corsair Harpoon : la fiabilité d’un grand nom, à petit prix

Qui ne connaît pas le constructeur Corsair ? S’il s’est fait un nom avec certains composants comme les barrettes de mémoire, l’Américain est aujourd’hui au moins aussi célèbre pour ses périphériques gaming. Des produits qui ont parfois un peu tendance à être facturés au prix fort et, ce faisant, difficiles d’accès. Ce n’est pas du tout le cas de notre Harpoon qui a en plus le bon goût d’exister en deux versions selon que vous soyez adepte du classique câble ou plus enclin à opter pour une souris sans-fil. Cette dernière dispose d’ailleurs d’une bonne autonomie, mais on regrette que le connecteur de recharge soit à ce point enfoncé : seul le câble fourni peut fonctionner. Pour le reste, wired ou wireless comme disent les anglophones sont plus que satisfaisantes… surtout eu égard au tarif demandé : moins de 30 euros pour la version filaire et à peine 50 euros pour la mouture sans-fil. La prise en main est de bonne facture, de même que les performances du capteur ou la réactivité des boutons. Non, rien à redire, on peut donc profiter d’un grand nom de la souris gaming sans se ruiner.

ON AIME

✅ Rapport qualité / prix remarquable

✅ Existe en filaire et en sans-fil

✅ Bonne prise en main, bonnes performances

✅ Performances intéressante ON N’AIME PAS

❌ Exclusivement pour droitiers

❌ Boutons de pouce imparfaits

Lexip NP93 Alpha : l’originalité d’un mini-stick

Société française encore assez peu connue, Lexip a misé sur une fonctionnalité très originale pour se distinguer des autres constructeurs : le mini-stick. Une fonctionnalité déjà utilisée sur la PU94 Pro, un modèle particulièrement évolué, mais aussi relativement coûteux. Plus simple – elle abandonne le pivot sur sa base – la NP93 Alpha reprend cependant l’idée du mini-stick au niveau du pouce. Un accessoire que l’on peut utiliser de différentes manières selon que l’on souhaite par exemple contrôler un avion ou changer d’arme dans un FPS. Les possibilités de configuration sont innombrables et le logiciel est parfaitement pensé de sorte que l’on puisse en tirer le meilleur. Il ne faut tout de même pas s’imaginer maîtriser ce stick en quelques minutes, cela demande une petite adaptation. Lexip ne s’est cependant pas arrêté en si bon chemin et sa NP93 Alpha dispose de patins en céramique pour une glisse réellement exceptionnelle alors que le prix de vente reste très sage, à moins de 50 euros.

ON AIME

✅ Le stick analogique sur le flanc gauche

✅ La glisse avec les patins en céramique

✅ Le rapport qualité / prix ON N’AIME PAS

❌ Réservée aux droitiers

❌ Le temps d’apprentissage nécessaire

❌ Prise en main « paume » ou « griffe » un peu forcée

Corsair IronClaw RGB : pour le confort des grandes mains

L’IronClaw est une souris trapue, relativement massive et c’est d’ailleurs très exactement pour cette raison que nous l’avons retenue. Alors que les différents modèles que nous avons sélectionnés jusqu’à présent se destinent plutôt à de petites mains ou des mains de taille moyenne, pourquoi ne pas en choisir une plutôt prévue pour les grandes mains ? Relativement longue et dotée d’un dos assez bombé, l’IronClaw reste exploitable par des mains plus petites, mais seules les grandes mains pourront exploiter la tenue griffe ou du bout des doigts sans gêne particulière. Pour le reste, c’est une souris finalement assez classique, sans force évidente, mais sans réelle faiblesse. Les boutons principaux sont d’excellentes facture, ceux situés au niveau du pouce tombent parfaitement sous le doigt. On profite aussi d’un grip de qualité et un décrochage permet justement de reposer le pouce. L’éclairage RGB est discret, mais efficace et le logiciel Corsair permet à peu près toutes les fantaisies. Pour la forme, on regrettera tout de même que le câble ne soit pas un peu plus souple et que la molette ne profite pas de crans plus marqués, mais à moins de 50 euros, ça reste une bonne affaire.

ON AIME

✅ Dessin bien agréable pour les grandes mains

✅ Capteur 18K signé Pixart, précis et réactif

✅ Grande taille, mais poids contenu

✅ Construction solide, souris fiable ON N’AIME PAS

❌ Exclusivement pour droitiers

❌ Moins pratique pour les petites mains

❌ Cordon un peu rigide, molette un peu lisse

Razer Deathadder V2 : notre chouchou

Au premier coup d’œil posé sur la Deathadder V2, on se dit que Razer n’a pas fait dans l’originalité… et on a raison. Le constructeur s’est attelé à remettre au goût du jour une souris largement plébiscitée par les joueurs et le résultat est à la hauteur. Aucune révolution donc, mais une souris toujours aussi agréable à prendre en main. Plusieurs tenues sont possibles en fonction de vos habitudes et vous ne serez jamais déçus… sauf peut-être si vous avez vraiment de très grandes mains. La principale innovation technique se situe au niveau du capteur optique et si ses 20K points par pouce ne seront certainement pas indispensables, ils assurent au Focus+ une réactivité remarquable. Reste que la Deathadder V2 est un modèle d’ergonomie que l’on peut utiliser des heures sans connaître la moindre lassitude grâce notamment à son faible poids faible (82 grammes). Le revêtement est également un modèle du genre avec juste ce qu’il faut de grip. Tout cela, sans que la note s’envole puisqu’à moins de 80 euros, elle est plutôt dans la moyenne basse des souris haut de gamme. Notre favorite, malgré quelques lacunes.

ON AIME

✅ Prise en main remarquable

✅ Grip confortable et efficace

✅ Capteur Focus+ capable de 20K ppp

✅ Belle finition, tout en sobriété ON N’AIME PAS

❌ Exclusivement réservée aux droitiers

❌ Câble non-détachable

Logitech G502 Lightspeed : le luxe d’une molette débrayable

Nous terminons notre sélection avec un modèle pas loin d’être notre chouchou, mais il ne pouvait y en avoir qu’un seul avec ce titre. La Logitech G502 Lightspeed reste malgré tout un excellent produit qui se distingue par un design relativement anguleux, presque “agressif”. Elle se distingue aussi et surtout par la présence d’une molette que nous apprécions tout particulièrement. Une molette classique en apparence qui autorise non seulement des clics latéraux, mais aussi un mode débrayable : cela permet de faire défiler librement la roulette et de gagner ainsi en rapidité dans certains usages. Le blocage de la molette est simplissime. Pour le reste, le tarif de lancement (150 euros) la rendait difficile d’accès, mais les choses ont bien changé et à plus ou moins 90 euros, c’est nettement mieux. Davantage de joueurs peuvent maintenant bénéficier de son excellent capteur Hero conçu par Logitech et de ses capacités sans-fil, en particulier son autonomie d’environ 60 heures. Précise, dotée d’une excellente prise en main et d’un poids ajustable, il ne lui manque que la parole !

ON AIME

✅ Capteur Hero remarquable de précision

✅ Filaire ou sans-fil au gré des envies

✅ Autonomie remarquable

✅ Excellente prise en main

✅ Poids ajustable (114 à 130 grammes)

✅ Molette débrayable, quel bonheur ON N’AIME PAS

❌ Exclusivement réservée aux droitiers

❌ Relativement grande

❌ Connecteur micro-USB propriétaire

Comment choisir sa souris gaming ?

Question de forme(s)

Au moment d’acheter une souris, il nous semble important de faire d’abord attention à la forme de cette dernière. Pour de nombreux joueurs, cela tombe sous le sens, mais encore trop d’utilisateurs se disent qu’une souris après tout, “ce n’est qu’une souris”. En réalité, la forme de la souris influence considérablement vos performances en jeu, mais aussi, plus important, votre confort et votre capacité à la manipuler durant de longues sessions. Bien sûr, une souris se doit d’être adaptée à votre “latéralité”. En d’autres termes, si vous êtes gaucher, une souris pour gaucher sera plus indiquée évidemment. Problème, ces souris sont rares. Il peut donc être intéressant de se tourner vers les modèles ambidextres.

De gauche à droite, les trois types de prise en main : paume, griffe et bout des doigts.

Notez aussi que le choix d’une forme ou d’une autre de souris doit dépendre de votre technique de préhension. On définit généralement trois prises en main selon que l’on utilise toute la paume (palm grip), que l’on utilise la souris du bout des doigts (fingertip grip) ou que l’on dessine une espèce de griffe avec la main (claw grip). Une grande souris ne permettra par exemple un fingertip grip que pour les mains les plus grandes. Là encore, il n’y a pas de leçon à donner. On ne peut pas dire que telle ou telle prise en main est supérieure aux autres. En revanche, nous ne saurions que trop vous conseiller de noter la prise en main qui a naturellement votre préférence et de vous y conformer.

Poids lourd, poids plume ou… personnalisable ?

Il y a une dizaine d’années, le poids de la souris n’était pas vraiment une préoccupation première pour les constructeurs. On trouvait régulièrement des souris gaming encombrantes accuser près de 150 grammes sur la balance. Une valeur absolument impensable aujourd’hui où, même les souris les plus lourdes, dépassent rarement les 130 grammes. Au contraire, l’essor de l’e-sport et l’arrivée de joueurs professionnels a engendré une course vers les modèles les plus légers. Certaines souris flirtent ainsi avec les 60-70 grammes. Attention cependant, de nombreux joueurs critiquent ses modèles car 1/ ils sont trop légers et 2/ leur structure alvéolaire n’est pas des plus confortables. Ce n’est clairement pas à nous de trancher, mais avant d’opter pour un modèle à 60 grammes, nous vous suggérons de le tester plus avant. Enfin, notez que certains constructeurs proposent toujours des petites masses à insérer ou à retirer de la souris pour en ajuster le poids, souvent de plus ou moins 20 grammes, ce n’est pas rien.

Avec ou sans fil ?

Difficile de vous donner un conseil à ce niveau tant la question du filaire / sans-fil est une affaire de goûts. Sachez toutefois que, sans surprise, les souris dites wireless sont à la fois plus coûteuses et plus lourdes du fait de la nécessité d’avoir des fonctions de recharge et de disposer d’une batterie interne. En revanche et là vous n’avez sans doute pas besoin de nous pour l’imaginer, mais une souris sans-fil autorise aussi davantage de liberté. Il est alors intéressant de vérifier si le sans-fil fonctionne via le Bluetooth ou un dongle RF… voire les deux. Cela peut être pratique pour utiliser la même souris sur plusieurs machines par exemple. Notez enfin qu’une souris sans-fil aura tendance à moins bien vieillir qu’une filaire : là encore, la faute à la batterie qui perd de son autonomie avec les années. Rien de dramatique cependant.

Laser ou optique ?

Il y a encore quelques années, cette question aurait sans doute été en tête de liste. À l’époque, les capteurs laser débarquaient sur le marché avec la promesse d’une sensibilité sans équivalent. Si la promesse a été tenue, plusieurs problèmes sont venus jouer les trouble-fêtes. On a par exemple cité des soucis liés à la surface de glisse. Plus important, le surcoût engendré par la technologie laser a rapidement fait baisser les bras de constructeurs qui ont également pu compter sur une montée en puissance du concurrent optique. Cette technologie a nettement progressé et le laser a été presque complètement délaissé.

À gauche, le schéma d’un capteur optique avec sa LED et, à droite, celui d’un capteur laser

De la sensibilité du capteur ?

Plus importante que la question laser / optique que nous avons rapidement tranchée, celle de la sensibilité du capteur entraîne parfois des débats enflammés chez les tenants des capteurs 16 000, 18 000 voire 20 000 points par pouce et ceux qui estiment que de telles valeurs n’ont aucun intérêt, “personne ne jouant à plus de 3200 ou 4000 ppp”. En réalité, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Tout d’abord, répondant à l’adage du qui peut le plus peut le moins, un capteur 20K sera tout à fait capable de parfaitement fonctionner à beaucoup moins et ce surcroît de précision est généralement le signe d’une grande précision, toujours utile. De plus, certains joueurs règlent réellement leur souris sur de hautes valeurs, notamment les détenteurs d’écrans 4K / 5K. Enfin, il ne faut pas oublier certaines situations très particulières : dans certains cas de handicap, une sensibilité extrême est bienvenue.

Des boutons partout…

Terminons par un petit point pour évoquer les boutons. Sur la plupart des modèles “sérieux” commercialisés en France – et tous les produits de notre sélection – les contacteurs employés pour les boutons sont d’excellentes facture : soyez presque assurés que ce n’est pas la panne d’un bouton qui vous fera changer de souris. En revanche, la question se pose du nombre et de la position des boutons. Deux principaux, deux au niveau du pouce, une molette cliquable constituent le lot de toutes les souris ou presque. Il existe toutefois des modèles destinés aux joueurs de MMO / MOBA intégrant trois ou quatre boutons au niveau du pouce, voire même douze dans certains cas : ce n’est pas un gadget et permet d’attribuer de multiples fonctionnalités (macros notamment) en accès direct avec le pouce. D’autres souris intègrent un bouton dit “sniper”. L’idée est ici de profiter d’une sensibilité plus faible du capteur tant que le bouton est pressé : on peut alors mieux viser par exemple. Enfin, encore rares, d’autres souris ont fait le choix d’intégrer un mini-stick au niveau du pouce : il peut fonctionner comme des boutons supplémentaires ou proposer deux axes de plus pour contrôler un vaisseau par exemple.

Deux exemples de souris pensées pour les MMORPG, la Trust GXT166 et la Havit HV-MS735

Armoury, Swarm, Synapse : importance cruciale du logiciel

Dernier point que nous aimerions soulever, la question du logiciel se pose avec d’autant plus d’insistance que les souris sont aujourd’hui dotées de fonctionnalités complexes. Bien sûr, USB oblige, toutes les souris du marché sont immédiatement reconnues par Windows. Seulement voilà, si le pilote de Microsoft est capable de gérer la vitesse de déplacement du pointeur ou le nombre de lignes que l’on fait défiler avec la roulette, il ne va pas plus loin. Impossible, vous vous en doutez, de jouer avec les LED de nos mulots RGB. Impossible également de modifier le fameux taux d’interrogation ou polling rate.

Ces fonctions – et beaucoup d’autres – doivent se retrouver sur les logiciels spécifiques à chaque marque. L’évaluation dudit logiciel fait donc partie intégrante du processus de test et l’absence d’un tel outil – comme sur la HyperX Pulsefire FPS, par exemple – est forcément préjudiciable. Il ne suffit toutefois pas de proposer un logiciel pour nous convaincre. On remarquera par exemple qu’en fonction des marques, le programme est plus ou moins léger : pensez donc, quand le logiciel PNY n’accuse que 5 Mo sur la balance, on monte déjà à 25 Mo avec le Razer Synapse et on excède même les 125 Mo pour le Roccat Swarm… pourtant, les fonctionnalités sont théoriquement les mêmes.

Deux de nos interfaces logicielles préférées : à gauche, l’Assistant pour jeux vidéo de Logitech et, à droite, le Roccat Swarm

Quelles sont-elles ces fonctionnalités ? Nous avons déjà évoqué la présence d’un réglage du polling rate, notez toutefois que la précision est plus ou moins de mise avec 3, 4 voire 5 positions possibles. Plusieurs profils de sensibilité peuvent également être prédéfinis : bien pratique quand on préfère jouer à 3200 DPI sur un RTS et à 1600 sur un FPS par exemple. Les souris RGB permettent de jouer avec l’éclairage, voire de le couper. Enfin, tout un panneau d’options se doit d’être consacré à la personnalisation des boutons et la création de macros. Ces dernières permettent d’affecter une succession de commandes à une seule et même action.

Nous l’avons plus ou moins déjà dit, tous les logiciels ne se valent pas. Quand les souris low cost ne disposent d’aucun logiciel, Speedlink propose le minimum syndical avec une interface perfectible. Les 5 Mo du soft PNY s’expliquent en partie par l’absence d’interface macro. En revanche, le constructeur est parvenu à tout faire tenir sur une seule page quand il faut naviguer entre plusieurs onglets chez Razer. À ce niveau, Roccat propose un ingénieux système de favoris pour regrouper les fonctions que l’utilisateur juge les plus importantes. Il s’agit d’ailleurs d’un de nos softs préférés avec l’Assistant jeux vidéo de Logitech ou le SteelSeries Engine 3.