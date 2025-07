Une Nintendo Switch 2 sans jeux disponibles ? C’est ce qui risque d’arriver

Malgré le lancement de la Nintendo Switch 2 en avril, l’absence d’annonces de titres tiers pour la nouvelle console demeure notable. Selon un rapport récent, cette situation serait en partie due au manque d’accès aux kits de développement pour plusieurs studios.

Accès restreint aux kits de développement

Lors du dernier épisode du podcast “Nate the Hate”, l’initié Nate the Hate a indiqué que de nombreux développeurs ne disposent toujours pas des kits de développement nécessaires, ce qui entrave leur travail sur des jeux pour la Nintendo Switch 2. Il n’y aurait pas d’explication claire fournie pour cette restriction d’accès. Par le passé, Nintendo opérait de manière similaire à Sony et Microsoft, en priorisant les partenaires majeurs pour une réception anticipée des kits. Cependant, cette fois-ci, l’approche de la société japonaise serait différente, traitant toujours l’accès aux kits comme si le système était confidentiel. Des développeurs auraient confié à l’initié avoir demandé l’accès il y a plusieurs mois, ne recevant pour seule réponse de leur représentant régional qu’ils seraient recontactés “au moment opportun”. Cette situation est perçue comme frustrante par les studios concernés.

Au-delà du manque d’accès aux kits, il semblerait que d’autres facteurs retardent les annonces de jeux tiers, même pour les studios et éditeurs qui disposent des kits. Certains éditeurs auraient des titres Switch 2 en développement, mais les annonces seraient retenues sans justification. Nate the Hate suggère que les éditeurs pourraient souhaiter espacer les annonces pour maintenir l’intérêt du public jusqu’à la sortie des jeux, notamment s’il s’agit de portages de titres déjà disponibles.

Un événement Nintendo Direct en approche

Néanmoins, la situation pourrait évoluer prochainement. L’initié a confirmé qu’un nouveau Nintendo Direct est prévu pour la seconde moitié de ce mois de juillet, potentiellement durant la dernière semaine. Aucune information n’a été fournie concernant le contenu exact de la présentation. Toutefois, il est spéculé que les informations sur les titres tiers de la Nintendo Switch 2 pourraient constituer un axe majeur de cette présentation. La feuille de route de Nintendo pour le reste de l’année étant relativement établie, en dépit de l’absence de date de sortie précise pour des jeux comme Metroid Prime 4: Echoes, l’attention pourrait se porter sur les annonces des partenaires.

Si ce prochain Direct se concentre sur les annonces de jeux tiers pour la Nintendo Switch 2, des informations sur les dates de lancement de titres tels que Final Fantasy VII Remake et Elden Ring: Tarnished Edition pourraient être révélées. Ce dernier a récemment été classifié par l’ESRB, ce qui suggère une annonce imminente.