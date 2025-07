Fin de Windows 10 : ce que vous devez savoir

A partir du 14 octobre, Microsoft ne supportera plus Windows 10 gratuitement. Cela signifie avant tout ne plus recevoir de mises à jour de sécurité. Il est donc temps d’envisager sérieusement la suite. Plusieurs possibilités s’offrent à vous selon vos besoins : acheter une clé Windows 11 Pro ou passer sous Windows LTSC, la version la plus stable de Windows (on vous en dit plus sur cette version plus bas dans notre article).

Les prix proposés sont imbattables, sachant qu'avec le code Toms25 vous profiterez d'une réduction supplémentaire de 30%.

🔥 Windows et Office à petit prix

Toutes ces licences sont officielles et valables à vie.

Pour proposer des prix aussi attractifs, les revendeurs s'appuient sur la législation sur la revente de logiciels d'occasion. Cela permet de réaliser des économies qui dépassent souvent plusieurs centaines d'euros. A titre d'exemple, Windows 11 pro est vendu 259€ sur le site Microsoft vs environ 19€ chez certains revendeurs…

🧐 Quelle version de Windows choisir ?

Le choix de la version de Windows dépend de vos besoins spécifiques en matière de stabilité, de mises à jour et d’environnement d’utilisation.

Windows 11 Pro est conçu pour les utilisateurs professionnels classiques. Il offre les dernières fonctionnalités, une compatibilité étendue avec les logiciels récents, et des mises à jour fréquentes. C’est le meilleur choix si vous souhaitez rester à jour, bénéficier des innovations Microsoft et utiliser un système polyvalent au quotidien.

La version Home de Windows 11 destinée aux particuliers offre des mises à jour fréquentes et les fonctions essentielles pour un usage domestique (navigation, jeux, multimédia) mais ne comprend pas certaines fonctions avancées (chiffrement BitLocker, gestion de domaine, bureau à distance).

Windows 10 2021 LTSC (Long-Term Servicing Channel) est destiné aux environnements où la stabilité est primordiale. Il reçoit uniquement des mises à jour de sécurité, sans nouvelles fonctionnalités ni changements majeurs garantissant la stabilité du système. Il est idéal pour les postes critiques, les systèmes de production ou les PC qui ne doivent pas changer pendant de longues périodes. La version Windows 11 LTSC 2024 conviendra mieux aux ordinateurs les plus récents.

Windows 10 LTSC IoT est quasiment identique à LTSC, mais orienté vers les dispositifs embarqués (bornes, équipements médicaux, caisses enregistreuses, etc.). Il permet des fonctions de verrouillage avancées et une activation via clé OEM. Là aussi il existe une version plus récente : Windows 11 LTSC IoT pour les systèmes plus récents.

Concernant les versions LTSC le support annoncé est de 5 ans pour le support standard auquel s’ajoutent 5 ans de support étendu.

👉 Télécharger et installer Windows LTSC

Si vous jetez votre dévolu sur une version LTSC voici la procédure à suivre :

Choix de la version Achat de la licence sur VIP-URCDKEY (sans oublier le code TOM25) Téléchargement de l’ISO : LTSC 2021 : archives fiables telles que Archive.org

LTSC 2024 : disponible via Volume Licensing (ou des liens miroirs fiables si vous êtes un expert en informatique) Création d’une clé USB bootable à l’aide d’outils tels que Rufus Installation et saisie de la clé d’activation envoyée par VIP-URCDKEY

👉 Télécharger et installer Windows 11 ou la suite Office

Pour les autres versions de Windows ou pour la suite Office, il vous suffit de déclencher le téléchargement de la version choisie depuis le site de Microsoft ou directement depuis les paramètres de votre PC et de saisir la clé d’activation fournie par VIP-URCDKEY quand elle vous sera demandée.



