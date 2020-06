Les 50 meilleurs free-to-play sur PC et Mac, à savourer sans dépenser un centime

Du gros jeu, gratos !

L’été frappe à nos portes, et que ce soit sur un PC portable à emporter en vacances ou sur une puissante machine de bureau à ventiler sous les hautes températures promises, rien de tel que de bons jeux vidéo pour se prélasser ! Des gouttes de sueur perlant au front, nous avons chaussé notre casque de spéléologue et exploré toutes les boutiques du marché pour dénicher les 50 meilleurs free-to-play du moment. Exit les titres dépassés, ceux qui ne bénéficient plus du moindre suivi ou qui ont adopté une déplaisante politique « pay-to-win » : vous ne retrouverez dans les pages qui suivent que la quintessence des jeux gratuits sur PC ou Mac. De quoi profiter de centaines d’heures de plaisir sans débourser un centime. Nous avons volontairement élargi la sélection à tous les genres, et entre quelques grands incontournables comme Starcraft 2 ou Fortnite, vous retrouverez de nombreuses perles indé.

Nous avons décidé de venir à votre secours en vous proposant une sélection de 50 free-to-play. Autant de MMORPG, FPS, MOBA, et autres genres que vous pourrez savourer sans débourser un centime. Et pour ne rien gâcher, sachez que la majorité de ces jeux sont disponibles à la fois sous Windows, mais aussi sous Mac OS, et parfois même Linux !

AdVenture Capitalist

Genre : Clicker

Développeur : Hyper Hippo Games

Site officiel : Steam



AdVenture Capitalist est un petit jeu qui ne paie pas de mine avec ses mécaniques aussi simples qu’idiotes qui ne nécessitent au final, que de savoir cliquer. À l’instar de Cookie Clicker, qui a pratiquement lancé le genre du Clicker, ce titre vous demandera de marteler le clic de votre souris à n’en plus finir afin de récolter les fonds nécessaires à l’achat de multiples upgrades. Upgrades qui vous serviront à leur tour à récolter de l’argent de manière plus efficace, afin de procéder à l’achat d’outils de plus en plus évolués.

Dans cette itération capitaliste de Cookie Clicker, vous débutez en tant que propriétaire d’un modeste stand de vente de limonade maison, et vous devrez, au fil du temps, faire tout votre possible pour bâtir un empire commercial gigantesque, capable de conquérir le monde, voire plus. Extrêmement simple, assez drôle et surtout parfaitement addictif, AdVenture Capitalist saura vous occuper de longues, très longues heures.

Alien Swarm

Genre : Action

Développeur : Valve

Site Officiel : Alien Swarm

Remake d’un mod développé pour Unreal Tournament 2004, Alien Swarm a été récupéré par Valve qui l’a bien vite confié à Black Cat Games, son studio interne (composé d’anciens moddeurs recrutés à l’origine par Valve pour travailler sur Portal 2).

Entièrement gratuit depuis son lancement, le titre propose d’incarner un soldat (à choisir entre quatre classes) afin d’aller zigouiller une horde d’aliens ayant envahi une colonie minière. Jouable seul ou à plusieurs en coopération, Alien Swarm propose un gameplay assez évolué, avec une montée en expérience des personnages et un système d’inventaire complet, qui laisse la part belle à la stratégie.

Battlerite

Genre : MOBA

Développeur : Stunlock Studios

Site officiel : Steam



Dans la grande jungle des MOBA, dominée par quelques cadors (par ailleurs présents dans ce classement), Battlerite arrive à tirer son épingle du jeu grâce à un système de jeu qui met l’accent sur l’action. Ici, point de lane et autre flopée de serviteurs à dégommer, mais des affrontements nerveux entre champions, qui s’apparentent presque à ce que l’on peut trouver dans un jeu de baston. Résultat des courses, les parties sont rapides et percutantes, sans pour autant perdre leur aspect stratégique.

Passé gratuit il y a quelques temps, Battlerite repose sur un système de lootboxes certes, mais qui ne concernent que la partie cosmétique du jeu. Pas d’avantage particulier pour les gros payeurs donc, même si à l’instar de nombreux autres free to play, vous devrez économiser votre monnaie en jeu pour débloquer les différents héros. Dernière idée en date des développeurs, sans doute pour surfer sur la vague de Fortnite et PUBG, proposer une carte immense et un mode Battle Royale. MOBA + Battle Royale, la nouvelle recette du succès ? Réponse à la sortie de la carte !

Black Squad

Genre : FPS

Développeur : NS Studio

Site Officiel : Steam

À l’instar de nombreux autres FPS compétitifs, Black Squad n’entend pas révolutionner la formule établie par les ténors du genre. Comprenez par là qu’il vous faudra aller éliminer l’équipe adverse en faisant parler la poudre et le skill en utilisant tous les outils habituels du FPS. Armes à foison, grenades et autres modes de jeux divers seront donc de la partie, et tout cela pour pas un rond.

Tout free-to-play qu’il soit, Black Squad ne verse pas pour autant dans le pay-to-win, et si des micro-transactions sont de la partie, il s’agit uniquement d’éléments cosmétiques qui n’influent pas sur le jeu. Une bonne chose donc. L’utilisation de l’Unreal Engine 3 pour la partie graphique en fait d’ailleurs un titre assez agréable à l’œil, qui mérite que l’on s’y attarde un tantinet.

Brawlhalla

Genre : Combat

Développeur : Blue Mammoth Games

Site officiel : Brawlhalla



Brawlhalla est un petit jeu de combat en 2D qui s’inspire très fortement de la licence Smash Bros de Nintendo. On y retrouve en effet le même système de jeu qui consiste à éjecter ses adversaires de la surface de combat afin d’engranger les points. Il est possible d’y trouver plus de 25 personnages différents, possédant chacun son style de combat, qui sont débloqués en utilisant la monnaie gagnée en jeu.

Multijoueur, Brawlhalla vous permettra d’affronter jusqu’à 7 adversaires en ligne, ou bien trois amis en local. Un mode solo est aussi disponible afin de peaufiner votre skill, tandis que de nombreux modes de jeux alternatifs apportent de la variété à l’ensemble. Idéal pour passer une bonne soirée jeu entre potes, Brawlhalla est un must have pour les amateurs de jeux de baston.

Counter-Strike: Global Offensive

Genre : FPS

Développeur : Valve

Site officiel : Steam

Doit-on encore le présenter ? Dix-neuf ans après sa première version qui a marqué un tournant historique dans le genre des FPS, et posé les premières pierres de l’e-sport, Counter-Strike revient dans une édition plus riche et prenante que jamais. Totalement gratuit, il rappellera d’heureux souvenirs aux vieux de la vieille, qui retrouveront leurs réflexes sur les maps emblématiques, et initiera la nouvelle génération à des challenges bruts, à l’action haletante.

Counter-Strike: Global Offensive comprend de nombreux modes de jeux originaux, de la classique opposition entre terroristes et antiterroristes, à des matchs à mort ou même un mode Battle Royale, Zone de Danger. Un titre vraiment culte et incontournable, que vous devez absolument tester pour parfaire votre culture vidéoludique !



Creativerse

Genre : Minecraft-like

Développeur : Playful Corporation

Site Officiel : Creativerse

Creativerse, comme de nombreux autres titres avant lui, s’est très clairement engouffré dans la brèche ouverte par Minecraft. Monde ouvert, récolte de ressource, craft (assemblage d’éléments pour en créer de nouveaux), construction de bâtiments, graphismes minimalistes entièrement en voxels, tout le cahier des charges défini par Minecraft est respecté, à ceci près que Creativerse est entièrement gratuit.



Formidable alternative, le jeu de Playful Corporation s’avère extrêmement complet, et surtout très riche grâce à de petites fonctionnalités très bien trouvées (on notera les aides au craft qui permettent de savoir exactement quelles ressources sont nécessaires pour obtenir un objet). Pour ne rien gâcher, Creativerse offre des graphismes somptueux (pour peu que l’on aime le cubisme) qui changent agréablement de la concurrence.

Darwin Project

Genre : Battle Royale

Développeur : Scavengers Studio

Site officiel : Steam



Depuis les sorties de PUBG et Fortnite, le nouvel El Dorado des développeurs réside dans le Battle Royale, à tel point que l’on en voit fleurir à tous les coins de rue. Darwin Project n’échappe pas à la règle, même s’il possède suffisamment de caractère pour éviter d’être un ersatz de PUBG de plus. La grande force de Darwin Project réside dans le fait qu’il s’agit presque plus d’un jeu de survie qu’autre chose. À chaque partie, dix joueurs sont largués sur le terrain de jeu ou le froid règne en maître, et fait baisser progressivement la vie.

Les joueurs devront alors crafter des feux pour se réchauffer, quitte à se faire voir des autres protagonistes, ou bien trouver refuge dans des abris. Chaque action exécutée par un joueur laissera aussi des indices, qui permettront à ses adversaires de l’apercevoir brièvement, créant un système de traque on ne peut plus intéressant. Pour couronner le tout, chaque joueur possédera exactement le même armement, un arc et une hache, créant ainsi des affrontements équilibrés, où le skill l’emporte. Cerise sur le gâteau, chaque partie est « hostée » par un joueur qui peut influer sur la partie en direct, et peut être regardée en direct par tout un tas de joueurs.

Deceit

Genre : FPS – Survival horror

Développeur : Baseline

Site officiel : Steam

Vous êtes fan du Loup-Garou et des jeux de rôle du même type où vous devez démêler le vrai du faux ? Deceit est fait pour vous. Six joueurs s’y retrouvent enfermés dans un niveau dont ils doivent s’échapper. Au début de la partie, deux “infectés” sont désignés aléatoirement. Leur rôle : tuer les quatre autres innocents, sans éveiller leurs soupçons. Asile, forêt labyrinthique ou base arctique, les environnements sont particulièrement angoissants et les joueurs s’interpellent dans le chat vocal pour bluffer ou oser des déductions.

En prime, les infectés doivent se cacher pour étancher leur soif de sang, ce qui fera retentir à chaque fois un petit son, alertant les autres joueurs et venant décupler leurs hypothèses. La nuit, ils se transforment enfin et mettent en péril les innocents : à eux de les éblouir ou d’utiliser l’impressionnant arsenal à leur disposition pour les mettre hors d’état de nuire. Un principe très original et diablement efficace, avec des parties à chaque fois différentes.

Destiny 2

Genre : Action-RPG

Développeur : Bungie

Site officiel : Steam

Développé par Bungie, le célèbre éditeur des séries Marathon, Myth et surtout Halo, Destiny 2 est un fantastique Space-Opera à l’atmosphère unique. Alors que la dernière cité sur Terre tombe sous les coups de la Cabale, l’armée sans foi ni loi dirigée par le général Dominus Ghaul, vous prenez la poudre d’escampette et sillonnez l’espace à la recherche des trois héros de l’opus précédent, Zavala, Cayde et Ikora Rey. À vous de les remotiver et d’élaborer un plan pour contrarier le noir dessein du général, tout en progressant dans les levels et en explorant les moindres recoins des planètes hostiles.

Outre sa direction artistique hors-pair, Destiny 2 se distingue par ses nombreux modes de jeu. Vous pourrez ainsi plonger dans une épique campagne solo, mais aussi vivre l’aventure à travers des quêtes annexes ou même un mode multijoueur coopératif à six protagonistes. Vous orchestrerez également des assauts à trois joueurs, au cours desquels vous infiltrerez une zone en la débarrassant des factions ennemies et vous pourrez organiser des joutes avec deux équipes de quatre joueurs.

Diablement beau et varié, Destiny 2 est aujourd’hui une perle gratuite – l’éditeur a quitté le giron d’Activision, la maison-mère, et a récupéré les droits sur son titre. Si vous serez rapidement invité à investir dans des DLC pour compléter l’intrigue, le contenu gratuit reste suffisamment étoffé pour vous tenir en haleine pendant des dizaines d’heures.

Dirty Bomb

Genre : FPS

Développeur : Splash Damage

Site Officiel : Dirty Bomb

Développé par Splash Damages (qui avait déjà créé le très mésestimé Brink), Dirty Bomb est un FPS compétitif qui oppose deux équipes de joueurs (l’une en attaque, l’autre en défense) dans un Londres dévasté par une bombe sale (comprenez une bombe chargée de matière radioactive).

Le joueur pourra choisir son personnage dans trois classes de mercenaires aux compétences diverses, et nécessaires pour remplir les différents objectifs proposés à chaque match. Comme dans nombre de jeux compétitifs se jouant en équipe, coopération et communication seront au cœur du gameplay.

Doki Doki Literature Club

Genre : Visual Novel

Développeur : Team Salavato

Site officiel : Steam



Que vous soyez ou non un fan de Visual Novel, n’hésitez pas à lancer Doki Doki Literature Club. Évalué de manière extrêmement positive par près de 95 000 personnes sur Steam, ce titre gratuit est une véritable réussite, et une expérience de jeu très particulière. Comme dans la plupart des jeux de ce genre, vous incarnerez un personnage et devrez suivre une histoire reposant essentiellement sur des choix de dialogue. Là où le titre fait fort, c’est qu’il propose une écriture extrêmement soignée et très originale, qui vous mènera à mille lieues de ce à quoi vous vous attendiez.

Car sous ses atours de visual novel kawai, reprenant les poncifs de la vie scolaire japonaise décrite dans une foultitude de mangas et animé, ce jeu vous fera découvrir une histoire étrange, et bien moins innocente qu’il n’y parait. Doki Doki Literature Club vous informe d’ailleurs dès les premiers instants suivant son lancement qu’il n’est pas à mettre entre toutes les mains. Un avertissement à ne pas prendre à la légère, loin s’en faut.

DotA 2

Genre : MOBA

Développeur : Valve

Site officiel : DotA 2

À l’instar d’Alien Swarm, DotA a débuté son existence comme un mod (pour Warcraft III : Reign of Chaos) avant de devenir un jeu à part entière et de rencontrer le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. Créateur du MOBA, ce titre est à l’heure actuelle l’un des plus prisés au monde.



Outre un nombre de joueurs sans cesse croissant, il fait aussi figure de leader dans le monde de l’e-sport avec des cash-prize pouvant atteindre jusqu’à 10 900 000 $ (9,8 millions d’euros environ). Véritable machine de guerre, le titre de Valve propose des mécaniques de jeu huilées à la perfection qui offrent des affrontements spectaculaires où la stratégie le dispute au talent pur et simple.

EVE Online

Genre : MMO / Stratégie

Développeur : CCP

Site Officiel : Eve Online



Après de nombreuses et fructueuses années d’existence, Eve Online a connu un énorme chambardement l’année passée avec l’arrivée de l’extension Ascension. En effet, le MMO stratégique spatial a vu une partie de son contenu devenir gratuit grâce au système de clone. Comprenez par-là que les joueurs débutants peuvent découvrir une énorme portion du jeu sans restriction de temps ou de niveau, mais qu’il faudra passer à la caisse pour découvrir les fonctionnalités et contenus de haut niveau.

Il sera cependant possible de s’acquitter de son abonnement avec la monnaie du jeu, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Si vous êtes amateurs d’univers bien ficelés, riches et extrêmement vivants, et que vous avez toujours rêvé d’être pilote vaisseau spatial, EVE Online est sûrement le jeu qu’il vous faut. Sachez néanmoins que vous risquez de passer des heures sur Reddit pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce jeu façonné par ses joueurs.

Fallout Shelter

Genre : Gestion

Développeur : Bethesda

Site officiel : Fallout Shelter



Sorti dans un premier temps sur mobile, Fallout Shelter est un petit jeu de gestion qui, comme son nom l’indique, prend place dans l’univers de Fallout. Et c’est en tant que responsable d’un abri, ces structures qui ont permis aux humains de survivre à l’holocauste nucléaire, que vous débuterez le jeu. En utilisant au mieux vos ressources et la force de travail de vos citoyens, vous devrez faire en sorte d’assurer la prospérité de votre petit refuge.

Jeu de gestion simple, Fallout Shelter n’en propose pas moins une expérience de jeu suffisamment prenante pour que l’on puisse s’y investir de nombreuses heures. Suivre la vie des habitants de l’abri s’avère assez plaisant grâce aux nombreuses touches d’humour disséminées dans les dialogues. Ajoutez à cela la possibilité d’envoyer vos citoyens en expédition dans le Wasteland, des événements aléatoires ou encore la ribambelle d’équipements à collectionner, et vous obtenez un petit jeu qui mérite le détour. Les développeurs suivent leur jeu avec attention, et proposent des mises à jour de contenu régulièrement.

Fishing Planet

Genre : FPS (de pêche)

Développeur : Fishing Planet LLC

Site Officiel : Steam



Comme son nom le laisse supposer, Fishing Planet est un titre qui va vous emmener autour du monde pour pratiquer ce noble art qu’est la pêche. Réalisé par des passionnés, pour des passionnés, ce titre a pour ambition d’être d’un extrême réalisme. Lieux de pêche, matériel, physique de l’eau tout a été pensé avec soin.

Fishing Planet se targue même de posséder un système d’intelligence artificielle basé sur le comportement réel de chaque espèce de poissons afin de donner l’expérience de pêche virtuelle ultime. De quoi ravir les aspirants pêcheurs qui ne trouvent plus de temps pour aller flâner au bord de l’eau.

Fortnite

Genre : Battle Royale

Développeur : Epic Games

Site officiel : Fortnite



Est-il vraiment nécessaire de présenter Fortnite ? Annoncé en 2011 comme un jeu de survie coopératif en monde ouvert, ce titre a eu au fil des années de gros soucis durant son développement. Si au départ le mode Battle Royale n’était qu’une composante de Fortnite, son succès l’a fait passer au rang de jeu à part entière, causant des inquiétudes quant au développement du jeu principal, qui semble avoir plus ou moins été laissé en jachère à l’heure où nous parlons.

Comme tous les Battle Royale, Fortnite propose à quelques dizaines de joueurs de s’affronter à mort au sein d’une carte qui se réduit au fil du temps. Le titre met cependant une très grande emphase sur la récolte de matériaux, et la construction de structures qui permettent de se créer des couverts, ou de prendre de la hauteur afin d’obtenir un avantage substantiel au cours d’un combat. L’art de la construction sera d’ailleurs bien souvent l’apanage des très bons joueurs.

Forza Motorsport 6 : Apex

Genre : Course automobile

Développeur : Microsoft Studios

Site Officiel : Windows Store

Si vous aimez les jeux de voiture, nul doute que la série des Forza a su trouver une place dans votre cœur. Longtemps exclusives aux consoles de Microsoft, elle commence à arriver sur PC grâce à Windows 10, et il est possible d’y goûter gratuitement grâce à Forza Motorsport 6 : Apex.

S’il ne s’agit pas véritablement d’un jeu, mais plus d’une démo conséquente, ce titre vous permettra tout de même de profiter pleinement des sensations offertes par le titre de Microsoft Studios. Six courses différentes à la météo changeante, soixante véhicules issus de toutes les catégories imaginables (GT, muscle, tourisme, etc) et différents modes de jeu, vous pourrez trouver là tout ce qu’il faut pour vous amuser.

GeoGuessr

Genre : Quiz géographique

Développeur : GeoGuessr

Site officiel : GeoGuessr

Bien qu’il s’exécute directement dans votre navigateur web et qu’il soit partiellement gratuit (vous devrez payer pour enchaîner les parties au-delà d’un certain seuil), GeoGuessr méritait pleinement de figurer dans notre sélection. Très original et véritable sensation sur Twitch, il vous propose de parcourir le monde et de “deviner” le plus précisément possible la localisation qui vous est présentée. Il s’agit en réalité d’une exploitation très intelligente de l’API de Google Maps : vous naviguez à travers les photos du service Street View, dans une version épurée, et vous enquêtez progressivement sur le pays, la région, la route puis la ville où vous vous trouvez.

À votre disposition, votre sens aigu de l’analyse, votre capacité d’enquête sur des panneaux routiers ou des plaques d’immatriculation et votre maîtrise des langues étrangères. Lorsque vous pensez avoir découvert l’endroit où vous vous trouvez, vous le pointez précisément sur une carte globale. Le jeu s’organise en des collections de cartes ou des défis particuliers, avec un système de points en fonction de votre niveau de précision. Une vraie bonne idée, pour petits et grands.

Hearthstone

Genre : Jeu de carte à collectionner

Développeur : Blizzard

Site Officiel : Hearthstone

Lorsque Blizzard a annoncé la sortie de Hearthstone, tout le monde a ri, le jeu de carte à collectionner étant à ce moment-là sur une pente savonneuse (surtout dans son itération virtuelle). C’était cependant mal connaître ce bon vieux Blizzard qui a su prendre tout le monde de court en proposant un titre simple à aborder, et pourtant diablement profond.

Une sacrée poignée d’extensions plus tard, Hearthstone se porte comme un charme, et continue de proposer un contenu toujours plus développé. À tel point que malgré son statut de jeu gratuit, et la possibilité d’acquérir tout ou presque grâce à la monnaie du jeu, nombreux sont les joueurs à mettre la main au portefeuille sans sourciller. Bien joué Blizzard. Bien joué.

Heroes & Generals

Genre : MMOFPS

Développeur : RETO MOTO

Site officiel : Steam



Situé à la croisée du FPS et du MMO, Heroes & Generals propose une expérience de jeu on ne peut plus intéressante qui se divise en deux grands volets. Le premier est assez classique, dans la mesure où il s’agit d’affrontement à 18 contre 18 dans la plus pure tradition du FPS. Chaque partie disputée vous permettra d’engranger monnaie et expérience qui feront progresser votre personnage, afin de l’équiper en conséquence. Une progression en revanche assez lente pour les joueurs ne souhaitant pas mettre la main au porte-monnaie, et qui demandera donc de la patience.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est avec le second volet du jeu, qui transforme alors l’ensemble en un simili jeu de stratégie. Après avoir engrangé suffisamment d’expérience, il sera possible d’accéder au statut de général, qui permettra alors de disputer une campagne où l’issue de chaque bataille est décidée par un affrontement en joueur contre joueur. Un principe original et très intéressant donc, qui demandera lui aussi, malheureusement, pas mal de farming, ou de dépenses en argent réel. Un point à prendre en compte pour ceux qui souhaiteraient se frotter au titre.

Heroes of the Storm

Genre : MOBA

Développeur : Blizzard

Site Official : Heroes of the Storm

Avec Heroes of the Storm, Blizzard a décidé de tenter sa chance sur le marché extrêmement concurrentiel des MOBA. Si la formule proposée ici ne révolutionne absolument pas le genre, Blizzard a fait le pari de l’accessibilité en proposant des mécaniques de jeu très abordables. Histoire de ne rien gâcher et pour profiter de sa fan-base conséquente, l’éditeur est allé piocher allègrement dans chacune de ses licences pour proposer des héros immédiatement identifiables. Excellente idée ! Voir Jim Raynor, Asmodan, Sylvanas et Diablo échanger des baffes reste très amusant !

Killer Instinct

Genre : Combat

Développeur : Iron Galaxy

Site officiel : Microsoft Store

Jeu de combat créé par Rare sur Super Nintendo, Killer Instinct a connu un nouveau souffle avec son arrivée sur Xbox One, puis très récemment sur PC. Comme tout bon jeu de baston qui se respecte, Killer Instinct propose des affrontements en un-contre-un entre différents personnages. On pourra bien évidemment retrouver tout l’attirail de coups normaux, spéciaux, ultras et autres combos classiques afin d’exterminer son adversaire dans les règles.

S’il repose sur un modèle free-to-play, ce Killer Instinct n’est pas sans quelques restrictions de taille. Pour commencer, tous les personnages ne sont pas débloqués en même temps, et sont disponibles selon un système de rotation mensuelle. Un obstacle qui peut être contourné par l’achat de « saisons » qui regroupent plusieurs personnages. Sachez aussi que ce Killer Instinct ne fonctionnera que sur des machines équipées de Windows 10, même s’il sera possible d’affronter les joueurs Xbox One.

Krosmaga

Genre : Stratégie / jeu de carte

Développeur : Ankama

Site officiel : Steam



Créé par Ankama, Krosmaga est un petit jeu qui mélange habilement les mécaniques du jeu de carte à collectionner et du Tower Defense. Du premier, il conserve la mécanique de constitution de decks, et les archétypes tournant autour de classes de personnages à la Hearthstone. Jeu de carte à collectionner, et free-to-play oblige, ce titre repose sur un système de paquets de cartes à ouvrir, et de rareté, qui désavantageront sans doute certains joueurs malchanceux au tirage (ou qui ne souhaitent pas débourser d’argent pour acheter des dizaines de booster).



Du Tower Defense, Krosmaga conserve un système de placement d’unités sur différents lignes. De quoi varier les stratégies, et obtenir un mélange pour le moins original et intéressant. Pour ne rien gâcher, le jeu possède la patte graphique propre à Ankama, et s’inscrit dans l’univers développé par Wakfu et Dofus. De quoi ravir les fans de la licence, et continuer à développer cet univers déjà riche et foisonnant.

League of Legends

Genre : MOBA

Développeur : Riot Games

Site officiel : League of Legends

À l’origine de League of Legends, on retrouve deux des concepteurs originaux du mod DotA pour Warcraft III. Recruté par Riot Games pour concevoir ce titre, il partage naturellement de nombreuses mécaniques avec DotA, ce qui explique très certainement son succès.

Grand rival du DotA 2 de Valve, il bénéficie d’une très grande popularité auprès des joueurs du monde entier, allant jusqu’à drainer pas loin de 36 millions de spectateurs en 2015 à l’occasion de la finale des championnats du monde. Extrêmement complet, doté de mécaniques sophistiquées, LoL peut aussi compter sur une liste de personnages en perpétuelle évolution, lui assurant une variété et des possibilités tactiques très étendues.

MechWarrior Online

Genre : Action

Développeur : Piranha Games

Site officiel : MechWarrior Online

Avant de devenir une série de jeux vidéo à succès dans le courant des années 90, la franchise MechWarrior a débuté comme un jeu de plateau sous le nom de BattleTech au milieu des années 80. Très inspiré par l’imagerie véhiculée par Macross et autres animés à base de méchas, MechWarrior nous dépeint un univers futuriste relativement sombre, dans lequel l’humanité a essaimé au travers de la galaxie et s’entre-déchire dans de sanglants conflits dominés par les BattleMechs, des exoarmures lourdement armées et dévastatrices.

Dans MechWarrior Online, vous incarnerez un pilote de BattleMech dans un jeu de tir à la première personne massivement multijoueur. Esthétiquement très réussi, ce jeu de Piranha Games offre aussi des affrontements tactiques qui laissent une grande part au skill (l’adresse) et à l’optimisation de son BattleMech.

Mobius Final Fantasy

Genre : RPG

Développeur : Square Enix

Site officiel : Steam



Sorti à l’origine sur mobile, Mobius Final Fantasy est un RPG d’action qui saura vous occuper de nombreuses heures durant grâce aux heures de contenus qu’il accueille. Sorti en début d’année sur Steam, qui lui a valu un passage par la case 4K 60 fps si chère aux gamers du monde entier, ce titre fera la joie des amateurs d’optimisation. Il dispose en effet d’un système de jeu aussi complet que complexe qu’il faudra apprendre à maîtriser pour avancer dans les différents chapitres qui composent son histoire.

Au-delà de l’histoire, de nombreux événements et collaborations sont proposés aux joueurs afin de leur permettre d’acquérir de nouveaux équipements, compétences et autres jobs pour faire progresser leur personnage. Notez cependant que si vous êtes allergiques au grind, au farming intensif ou au système de gacha, vous risquez de ne pas trouver votre compte dans ce Finall Fantasy.

Neon Beats

Genre : Jeu musical

Développeur : Okyo Games

Site officiel : Steam



Volontairement épuré et minimaliste, Neon Beats incarne à la perfection la vague des jeux indépendants, ces titres développés avec passion et ingéniosité, autour de concepts originaux. Il s’agit d’un pur jeu de plates-formes en 2D, dans lequel vous devez évoluer au gré du rythme de la musique. Pièges mouvants, sauts millimétrés et piques acérés à éviter : tous vos déplacements doivent s’inscrire dans la bande-son entraînante qui ponctue chaque niveau.



Follement atypique et rafraîchissant, Neon Beats se prend rapidement en main. Vous recommencerez très souvent chaque niveau, pour parfaire votre technique, découvrir de nouvelles zones cachées ou améliorer votre score. Seul regret : une fois le rythme maîtrisé, vous ferez assez rapidement le tour des niveaux. Vivement que le créateur les complète avec une nouvelle fournée !



Neverwinter

Genre : MMORPG

Développeur : Cryptic Studios

Site officiel : Neverwinter

Grand nom du RPG à l’occidental dans les années 2000, la licence Neverwinter continue aujourd’hui sa vie sous la forme d’un MMORPG free-to-play. Basé sur la licence Donjons & Dragons (comme beaucoup de RPG des années 1990-2000), Neverwinter a toujours brillé par sa grande modularité et la possibilité de jouer à plusieurs, y compris avec un maître du jeu, comme un jeu de rôle papier en somme.

Le Neverwinter actuel pour sa part, se présente sous la forme d’un MMORPG dans sa forme la plus pure. Combat, craft et autres quêtes fedex seront donc de la partie, le tout dans l’univers des Royaumes Oubliés, qui n’ont rien perdu de leur charme. Des extensions viennent ponctuer et raviver l’épopée, notamment Neverwinter: Avernus qui paraît le 30 juin 2020.

Paladins

Genre : FPS

Développeur : Hi-REZ Studios

Site officiel : Paladins

Si l’on devait comparer Paladins à un autre jeu, cela serait sans doute avec le très populaire Overwatch dans la mesure où il s’agit d’un jeu de tir compétitif en équipe qui s’articule autour d’un roster de champions aux capacités et compétences variées. Signe des grands free-to-play, Paladins propose uniquement des achats cosmétiques, de manière à ne pas déséquilibrer le gameplay.

Là où Paladins diffère d’Overwatch, c’est par son système de cartes, des éléments qu’il est possible de débloquer au fil des parties et qui permettent de définir le style de jeu de chaque champion. Extrêmement stratégique, ce jeu repose aussi sur le jeu en équipe. Communication, cohésion et choix des héros seront alors primordiaux pour triompher. Si vous aimez le FPS compétitif, et que vous n’avez pas encore craqué pour Overwatch, Paladins pourrait très bien vous convenir.

Path of Exile

Genre : Hack and Slash

Développeur : Grinding Gear Games

Site officiel : Path of Exile

Si vous aimez les Hack & Slash, et que vous êtes nostalgique de Diablo II, Path of Exile est fait pour vous. Développé par Grinding Gear Games, ce titre entièrement gratuit possède tout ce qu’il faut pour satisfaire un amateur de RPG et de Hack & Slash.



Si son scénario ne brille pas par son originalité, son système de jeu en revanche ravira les passionnés d’optimisation. Bien qu’il existe des « classes » de personnages, elles font plus office d’archétype qu’autre chose, chaque joueur pouvant affiner les compétences de son personnage pour refléter très exactement son style de jeu. Empruntant de nombreux éléments classiques du genre à Diablo, Path of Exile se permet aussi de petites excursions du côté du RPG japonais, en offrant par exemple un système d’armes avec châsses tout droit venues de Final Fantasy VII, ou bien encore un sphérier hérité de Final Fantasy X.

PlanetSide 2

Genre : FPS

Développeur : Daybreak Games

Site officiel : Planetside 2

Comme beaucoup d’autres free-to-play présenté ici, PlanetSide 2 a choisi la carte du jeu de tir à la première personne massivement multijoueur. Son originalité est de proposer des conflits entre joueurs d’une échelle inédite.

Grâce à des cartes proprement gigantesques, Daybreak Games offre aux joueurs l’opportunité de se livrer à de véritables guerres, où la jouer solitaire est souvent synonyme de défaite. Le jeu permet de piloter des véhicules (chars, méchas, avions) et donne la possibilité de créer des formations d’infanterie, afin d’offrir une expérience de jeu extrêmement complète, et surtout, très prenante.

Realm Grinder

Genre : Clicker

Développeur : Divine Game

Site officiel : Steam



Realm Grinder est un titre un tantinet particulier dans la mesure où il s’agit d’un clicker. Pour rappel, ce genre de jeu pour le moins addictif vous demandera simplement de cliquer comme un forcené pour accumuler de l’argent ou des ressources nécessaires au déblocage d’améliorations capables de vous faciliter la vie sur la durée. Un principe simple, mais hypnotisant, capable de ruiner votre souris et vos heures de sommeil en un rien de temps.

Ici, vous devrez prendre le contrôle d’une race issue de la grande famille de l’heroic-fantasy et la mener vers la grandeur. Aux commandes de votre royaume, vous devrez construire des tonnes de bâtiments, nouer des alliances et découvrir des tas de secrets dissimulés un peu partout pour un contenu pour le moins conséquent.

Rift

Genre : MMORPG

Développeur : Trion Worlds

Site officiel : Rift

Sorti en 2013, Rift s’est démarqué grâce à quelques bonnes idées, à commencer par son système de classes de personnages modulables à l’envi. On peut piocher allègrement dans un éventail de compétences afin de se créer son propre style de jeu. Autre bonne idée du studio : avoir implémenté les rifts qui donnent leur nom au jeu.

Le monde de Telara, qui accueille Rift, est régulièrement soumis à l’ouverture de failles qui vomissent des hordes de monstres venus de plans élémentaires et qui sont l’occasion pour les joueurs de s’unir pour repousser la menace. Pour le reste, Rift propose une expérience de jeu digne de tout bon MMORPG, entre Raid et PvP.

Robocraft

Genre : Action

Développeur : Freejam

Site officiel : Robocraft

Robocraft fait partie de ces jeux difficiles à classer tant ils proposent un concept original. Comme son nom l’indique, Robocraft vous proposera de construire des entités robotiques à l’aide de composants récoltés au gré de batailles.

Un éditeur vous permettra de fabriquer un robot à l’aide de divers éléments (armes, moyens de propulsion, armure, etc), avant d’en prendre les commandes pour aller affronter d’autres joueurs et leurs créations. Un concept simple, très prenant et surtout incroyablement amusant qui permet de se défouler tout en laissant parler l’âme de constructeur qui réside en vous.

Smite

Genre : MOBA

Développeur : Hi-Rez Studios

Site officiel : Smite

Exister dans le monde du MOBA au côté de LoL et DotA 2 est quelques choses d’extrêmement compliqué. Aussi pour exister, les nouveaux venus doivent offrir un petit quelques chose que ces deux mastodontes ne possèdent pas.

Smite, en sus d’offrir des affrontements entre dieux issus de divers panthéons mythologique, a fait le pari de nous faire vivre les affrontements de l’intérieur en nous collant sur l’épaule de notre personnage. Un choix original qui permet de vivre l’action au plus près, et qui change radicalement la manière d’aborder le MOBA. En effet, ici, on ne peut voir que ce que voit son personnage, ce qui oblige à plus de prudence, tout en multipliant les possibilités stratégiques.

Starcraft 2 : Wings of Liberty

Genre : Stratégie en temps réel

Développeur : Blizzard

Site officiel : Starcraft 2



Jeux de stratégie compétitif en temps réel parmi les plus emblématiques qui soient, les titres de la série Starcraft ont chacun marqué leur époque, surtout au niveau de la scène e-sport. Sorti en 2010, la première campagne de Starcraft 2, Wings of Liberty, est désormais passée en free-to-play pour le plus grand plaisir des amateurs de la franchise qui n’avaient pas encore franchi le pas.

Au programme des réjouissances, la première campagne donc, centrée sur les Terrans mais aussi le mode multijoueur classé pour aller se mesurer aux joueurs du monde entier. Vous pourrez aussi accéder aux missions coop avec l’intégralité des capitaines gratuitement jusqu’au niveau 5. Seuls Artanis, Kerrigan et Raynor resteront entièrement gratuits passé ce niveau. Pour accéder aux autres campagnes du jeu (Heart of the Swarm et Legacy of the Void), et découvrir le reste de l’histoire vous devrez mettre la main au portefeuille.

Star Wars : The Old Republic

Genre : MMORPG

Développeur : BioWare

Sith officiel : Star Wars : The Old Republic

Second MMORPG se déroulant dans l’univers de Star Wars, The Old Republic est un titre développé par BioWare, qui avait déjà livré l’excellent RPG Knights of the Old Republic. L’action de ce MMO se déroule 300 ans après les événements de KOTOR et près de 3600 ans avant les événements décrits dans les films de la saga. Sans surprise, l’histoire contée ici parlera d’affrontements entre Jedi et Sith, mais les joueurs pourront incarner une large variété de personnages, amenés à peupler la galaxie. Au gré des extensions, de nombreux éléments originaux ont été ajoutés, comme la possibilité de se livrer à des combats spatiaux, ou encore l’apparition du housing fort apprécié des joueurs.

Team Fortress 2

Genre : FPS

Développeur : Valve

Site officiel : Team Fortress 2

Bien avant de passer free-to-play, Team Fortress 2 a régné sur le monde du FPS compétitif en équipe. Il faut dire que les petits gars de chez Valve ont l’art et la manière de produire des jeux capables de happer les joueurs du monde entier des heures durant.

Outre une direction artistique particulièrement réussie, c’est par son gameplay que Team Fortress 2 s’est démarqué. Classes bien définies, modes de jeux variés, sensations au poil et une tonne de chapeaux, tout était réuni pour faire du titre une réussite incroyable. À tel point que Valve a décidé de rendre le jeu gratuit. Un beau geste à saluer.

Tera

Genre : MMORPG

Développeur : Bluehole Studio

Site officiel : Tera

Comme de nombreux autres MMORPG, Tera nous propulse en plein cœur d’un monde médiéval fantastique haut en couleur, largement inspiré par ses origines coréennes. Dans la plus pure tradition du genre, il propose six races et neuf classes distinctes afin de se créer un avatar original.

Si l’artisanat et la personnalisation sont à l’ordre du jour, Tera se distingue par un aspect politique relativement développé qui repose sur un système de guildes et d’alliances complexe, permettant aux joueurs les mieux classés d’accéder à de hautes fonctions régaliennes. Notons aussi que le jeu propose de nombreux modes de parties PvP très codifiés, du simple affrontement entre individus à de véritables guerres de guildes.

Trackmania Nations Forever

Genre : Course automobile

Développeur : Nadeo

Site officiel : Steam



Est-il encore nécessaire de présenter Trackmania ? Si vous aimez un tant soit peu les jeux de courses, vous connaissez surement ce titre de Nadeo qui vous mettait aux commandes d’un bolide fonçant à toutes berzingue sur des pistes toutes plus dingues les unes que les autres afin d’aller défier la gravité. Et bien sachez qu’il existe, depuis 2008, une version gratuite de ce jeu nommée Trackmania Nations Forever.

Disponible sans aucun coût additionnel, cette version du jeu propose un mode solo composé de 65 courses, un éditeur de circuit pour créer vos propres courses et d’éditer vos véhicules et un mode en ligne pour aller défier des joueurs du monde entier sur les créations de la communauté. Une véritable aubaine pour les amateurs de courses !

Trove

Genre : Aventure

Développeur : Trion Worlds

Site officiel : Trove

Pour créer Trove, Trion Wolrds est allé piocher allègrement du côté de Minecraft (qui a décidément fait bien des émules). Ce MMORPG par ailleurs très classique (environnement médiéval fantastique, système de craft, donjons, etc) emprunte ainsi non seulement l’habillage voxel du titre de Notch, mais aussi son système de construction et de récolte de ressources pour proposer une expérience de jeu fort sympathique. Trove propose de bâtir non seulement sa propre habitation, appelée ici Cornerstone, mais aussi de véritables mondes à partager avec ses amis. Les MMORPG et Minecraft étant tous deux de véritables gouffres temporels, nous vous laissons imaginer ce que peut donner l’alliance des deux…

Unturned

Genre : Survie

Développeur : Smartly Dressed Games

Site officiel : Steam



Sous ses faux airs de Minecraft-like, Unturned cache en réalité un cœur beaucoup plus proche d’un H1Z1 ou DayZ. Vous y incarnez en effet un Unturned, un être humain qui n’a pas été changé en zombie et qui doit assurer sa survie dans un mode parti à la dérive. Collecte de nourriture, construction d’abris, combats contre les zombies ou contre d’autres joueurs belliqueux, tout est là pour créer une atmosphère intense.

Extrêmement riche grâce à un univers dense et empli d’activité, de véhicules et autres joyeusetés, Unturned vous proposera une montagne de contenu à explorer. Histoire d’en rajouter une couche, le jeu s’avère compatible avec les mods, qui sont déjà nombreux et divers.

Valorant

Genre : FPS compétitif

Développeur : Riot Games

Site officiel : Valorant

Au terme d’une bêta fermée avec plus de trois millions de joueurs quotidiens, et surtout après une première décennie marquée par le succès phénoménal de son League of Legends, Riot Games entend bien poser une autre bombe sur la scène eSport. Investissant le marché du FPS tactique, Valorant conjugue les mécaniques d’incontestables cadors du genre, à commencer par Counter-Strike, Overwatch, Rainbow Six Siege ou Team Fortress 2.

Deux équipes de cinq joueurs s’affrontent dans des parties d’une trentaine de minutes en moyenne, en passant successivement de l’attaque à la défense. Les assaillants devront réussir à poser une bombe, la “Spike”, à des endroits-clés de la carte défendus par l’équipe adverse. Et cette dernière, outre la possibilité d’éliminer leurs adversaires, devront la désamorcer dans un temps limité. Si le principe n’est pas fondamentalement nouveau, il se lie habilement à la présence de personnages aux compétences uniques, avec des styles de jeu particuliers. Un sens de la compétitivité et de la stratégie qui renouvellent le genre et qui pourraient bien s’imposer à terme !

Warface

Genre : FPS

Développeur : Crytek

Site officiel : Warface

Développé par Crytek (créateur du Cry Engine et de la franchise Crysis), Warface est un FPS multijoueur qui propose non seulement une partie compétitive par le biais de matchs en équipe, mais aussi une partie coopérative fort intéressante. Chaque jour, il sera en effet possible de découvrir de nouvelles missions qui demanderont aux joueurs d’agir en équipe afin de triompher des objectifs qui leur seront proposés et de récolter des récompenses à la hauteur du challenge relevé. Un principe sympathique qui change agréablement des habituels FPS multijoueurs.

Warframe

Genre : TPS

Développeur : Digital Extremes

Site officiel : Warframe

Warframe est un jeu d’action en vue à la troisième personne qui se déroule dans un univers futuriste très travaillé. Laissant une large place à la narration, il nous met dans la peau d’un Tenno, un combattant professionnel maître des Warframes, des armures de combats de haute technologie. En tant que l’un de ces guerriers d’élite, nous serons amené à lutter contre les Grineer, des guerriers ravageant le système solaire. Extrêmement prenant grâce à un gameplay enlevé, Warframe possède aussi quelques éléments de RPG qui rendent la formule extrêmement addictive. Pour ne rien gâcher, Digital Extremes a livré un travail original et très réussi sur la partie graphique.

Warhammer: Chaos and Conquest

Genre : MMORPG

Développeur : Hunted Cow Studios

Site officiel : Steam



Si les jeux mobiles sont souvent adaptés de séries à succès issues du monde PC, rares sont les titres empruntant le chemin inverse. C’est pourtant le cas de Warhammer: Chaos and Conquest, d’abord apparu sur iOS et Android et aujourd’hui disponible gratuitement dans la boutique de Steam. Si un tel parcours reste suspect à première vue et pourrait faire croire à un jeu développé à la va-vite, on est vite rassuré : la réalisation est de haute volée et le challenge se montre suffisamment divers et accrocheur.



Basée sur le Vieux monde de Warhammer, l’intrigue vous met à la tête de votre propre forteresse du Chaos. Vous devrez récolter des ressources, recruter des héros et des Guerriers du chaos, affronter les autres factions et forger des alliances avec les forteresses voisines. Le jeu mélange habilement des phases PvE, avec des raids réunissant plusieurs dizaines de joueurs face à des ennemis communs, et du pur PvP classique où deux joueurs s’affrontent lors du siège d’une forteresse.



War Thunder

Genre : Simulation

Développeur : Gaijin Entertainment

Site officiel : War Thunder

War Thunder est un jeu axé sur le combat massivement multijoueur, des plus originaux. En effet, au lieu de nous mettre dans la peau d’un soldat ou d’un guerrier, les développeurs de chez Gaijin Entertainment ont fait le choix de nous propulser dans la carcasse de véhicules militaires issus de la Seconde Guerre mondiale. C’est donc en tant que char d’assaut, avion de chasse et autre frégate qu’il sera possible d’aller arpenter les champs de bataille du monde entier. Un concept pour le moins original qui fonctionne plutôt bien grâce à un contenu en perpétuelle expansion.

World of Tanks

Genre : Simulation

Développeur : Wargaming.net

Site officiel : World of Tanks

À n’en pas douter, World of Tanks est l’un des cadors du free-to-play. Avec pas loin de 75 millions de joueurs inscrits en 2013 (un chiffre qui a sans doute explosé aujourd’hui) et des millions d’euros de bénéfices chaque année, Wargaming a frappé juste et fort. Il faut dire que World of Tanks fait les choses simplement, mais il les fait bien. Comme dans Warthunder, on incarne ici un véhicule, en l’occurrence un char d’assaut, que l’on mènera dans des batailles à grande échelle. Divers modes de jeux, ainsi qu’une large variété de tanks seront à disposition des joueurs qui pourront faire progresser leur avatar mécanique au gré des combats. Bien pensé et simple d’accès, World of Tanks procure une expérience de jeu solide qui ravira les amateurs de combats motorisés.

World of Warships

Genre : Simulation navale

Développeur : Wargaming

Site officiel : World of Warships



Ce qui est bien avec Wargaming, c’est que ce ne sont pas des gens compliqués. Après avoir bâti leur succès avec World of Tanks, une simulation de guerre mettant en scène des affrontements multijoueurs en char d’assaut, ils ont décidé de décliner leur principe. Et après être passé par la case avion avec World of Warplanes, ils ont piqué une tête dans la grande bleue avec World of Warships.

Au risque de vous étonner, sachez que ce titre nous plonge dans des affrontements navals où vous incarnerez un type de vaisseau de guerre. Frégates, corvettes, cuirassés et autres destroyers se mettront joyeusement sur la tronche dans des affrontements stratégiques haletants qui demanderont de gérer non seulement l’inertie des déplacements aquatiques, mais aussi la balistique des tirs. Une vraie réussite qui ne manquera pas de ravir les amateurs du genre.