Comparatif : quel est le meilleur clavier gamer ?

Périphérique absolument indispensable à l’utilisation d’un ordinateur, le clavier est devenu depuis déjà de nombreuses années l’un des partenaires les plus importants du gamer, à côté de sa souris voire pour certains de son écran, de son casque ou de son fauteuil, mais là n’est pas la question. Le fait est que la plupart des constructeurs de claviers ont senti le vent tourner et plutôt que de chercher à plaire aux entreprises, le gamer est devenu une cible privilégiée. D’innombrables modèles fleurissent chaque année, voire chaque mois et il n’est pas toujours évident de s’y retrouver.

Choisir son clavier gaming impose de faire le tri parmi de nombreuses options, des accessoires plus ou moins dispensables et des fonctionnalités en veux-tu en voilà. Plus important, cela signifie surtout de se pencher sur le form-factor du produit, la technologie embarquée par le constructeur et même les caractéristiques précises des switchs utilisés. Êtes-vous plutôt en faveur des claviers pleine largeur avec au moins 105 touches ou un modèle compact – tenkeyless – voire très compact sera-t-il plus à votre goût ? Dans le même ordre d’idées, visez-vous plutôt la discrétion de contacteurs silencieux ou la réactivité des meilleurs modèles mécaniques ? Enfin, la question du prix ne manquera évidemment pas de se poser, les tarifs variant du simple au quintuple.

Notre sélection des meilleurs claviers gaming

HyperX Alloy Core RGB : le petit prix à membranes

Vous aurez vite l’occasion de vous en rendre compte, nous ne sommes pas de fervents adeptes des contacteurs à membranes dans l’optique d’un clavier de jeu. Ainsi, l’HyperX Alloy Core RGB est même le seul représentant de cette technologie que nous avons décidé de retenir. La raison en est simple : nous ne voulions pas faire une impasse complète et, avec ce produit, HyperX garde un prix plancher tout en proposant un haut niveau de finition. La technologie membrane n’est pas suffisamment réactive à notre goût, mais cela reste correct et le silence qui l’accompagne est bien agréable. Notons la présence d’un rétroéclairage RGB qui est intégré avec goût et que le logiciel maison permet d’ajuster aux envies de chacun. Mention spéciale pour les diverses touches multimédias et, surtout, pour le mode gaming qui autorise la désactivation des touches Windows pour éviter les maladresses. Associé à un anti-ghosting efficace et n-key rollover, cela assure au Alloy Core RGB un comportement gaming plus que correct.

ON AIME

✅ Tout petit prix

✅ Finitions de qualité

✅ Anti-ghosting, touches multimédias, mode gaming

✅ Discrétion des contacteurs à membranes ON N’AIME PAS

❌ Peu d’accessoires, logique compte tenu du prix

❌ Faible réactivité de la technologie membranes

❌ Pas de repose-poignet

Spirit of Gamer Xpert-K500 : un “méca” à petit prix

Après avoir retenu un modèle à membranes à moins de 50 euros et alors que nous avons clairement indiqué notre préférence pour les claviers gaming mécaniques, il nous fallait trouver un produit de qualité dans les mêmes eaux. En réalité, le Spirit of Gamer Xpert-K500 est un tout petit peu plus cher, et ce, alors qu’il fait l’impasse sur certaines fonctions de notre Hyper X. Il compense cependant par la présence de vrais contacteurs mécaniques donc, à la fois plus réactifs lors de nos sessions de jeu… mais aussi nettement plus bruyants. Rien de catastrophique à ce niveau, mais il vaut mieux le savoir et aussi le préciser à votre entourage : si le PC est dans le salon, cela peut gêner. Pour le reste, rien de particulier à signaler dans la mesure où, compte tenu du prix ça n’a rien de surprenant, ce modèle assure l’essentiel, mais sans fioriture. La construction paraît sérieuse et les finitions très correctes, mais on regrette que le repose-poignets soit finalement un peu étroit. Même chose, si le rétroéclairage est bien présent, il manque d’un peu de personnalisation. Reste qu’en intégrant 11 touches multimédias et en autorisant le blocage des touches Windows, Spirit of Gamers a assuré l’essentiel. Ah oui, n’oublions évidemment pas l’anti-ghosting et un key rollover qui concerne l’ensemble du clavier. Un modèle relativement basique, mais réactif et peu coûteux.

ON AIME

✅ Rapport qualité / prix favorable

✅ Switchs réactifs

✅ Confort au rendez-vous

✅ Mode gaming, anti-ghosting, n-key rollover ON N’AIME PAS

❌ Contacteurs Victory Brown bruyants

❌ Peu d’options côté rétroéclairage

❌ Peu d’accessoires, là aussi question de prix

Cooler Master SK621 : un amour de compact

Voilà un modèle très particulier que nous avons retenu bien sûr en premier lieu pour sa compacité extrême. De nombreux joueurs ne jurent que par les claviers pleine largeur, mais nous voulions malgré tout vous présenter les atouts d’un “60%”. Oui, il est encore plus petit qu’un modèle tenkeyless et occupera donc moins de 30 centimètres en largeur sur votre bureau ! En toute logique, il est également très léger – à moins de 430 grammes – et constitue un excellent compagnon de voyage. Soulignons tout de suite ses défauts principaux. Du fait de son form-factor, il faut se contenter de 64 touches et composer avec l’absence de pavé numérique. En revanche, Cooler Master n’a pas négligé l’efficacité de son produit grâce à des contacteurs Cherry MX Low Profile. Leur distance d’activation est très courte et ils reviennent très rapidement en place pour une réactivité remarquable. Le fonctionnement filaire / Bluetooth est un autre atout d’autant que sa batterie peut tenir 1000 heures si le rétroéclairage est coupé. À ce niveau, notons que cela donne une touche un peu science-fiction au produit, même si la structure ouverte du SK621 provoque des “fuites” de lumière sur les côtés.

ON AIME

✅ Compacité remarquable

✅ Filaire ou Bluetooth, au choix

✅ Excellente autonomie

✅ Switchs Cherry MX LP réactifs et confortables

✅ Des finitions d’excellent niveau

✅ Rétroéclairage efficace et paramétrable ON N’AIME PAS

❌ Des touches plates qui peuvent dérouter

❌ Très compact donc sans pavé numérique et avec 64 touches

Corsair Strafe RGB MK.2 : le roi de la discrétion

Marque emblématique du monde du gaming, Corsair a opté avec ce modèle pour des contacteurs signés Cherry, les MX Silent. Comme leur nom l’indique sans équivoque, ils se caractérisent par leur grand silence de fonctionnement. Il faut reconnaître que c’est véritablement le jour et la nuit par rapport à des switchs “classiques”. Pour le reste, on peut dire, histoire de jouer un peu les blasés, qu’on est dans du Corsair “pur jus”. La finition est exemplaire et l’esthétique aura ses amateurs et ses détracteurs, mais c’est du travail bien fait. On retiendra plus particulièrement le confort de frappe qui peut d’ailleurs être encore renforcé en mettant en place le repose-poignets. Cela dit, à ce propos, il nous faut préciser qu’il est un peu court (surtout pour les grandes mains) et que son système de fixation est imparfait. Sur un clavier standard, cela n’aurait peut-être même pas été noté, mais dans le cas du Strafe RGB MK.2, cela fait un peu tâche : on parle d’un modèle à 180 euros tout de même ! Ce dernier point est d’ailleurs le principal reproche que l’on peut faire à son constructeur : peu de gens seront à même de profiter de ses remarquables qualités de frappe / de confort. Un excellent modèle malgré tout.

ON AIME

✅ Design classique pour du Corsair, mais toujours très efficace

✅ Nombreux fonctionnalités (port USB, repose-poignets…)

✅ Rétroéclairage efficace et largement personnalisable

✅ Switchs Cherry MX Silent diablement discrets

✅ Remarquable confort de frappe ON N’AIME PAS

❌ Repose-poignet un peu court et fixation perfectible

❌ Addition particulièrement salée

Roccat Vulcan 120 AIMO : de la recherche du design

Si nous avons décidé de retenir le Vulcan 120 AIMO de chez Roccat et de le sélectionner pour son design, il est toutefois évident qu’il ne plaira pas à tout le monde. Le constructeur allemand a effectivement procédé à quelques choix que d’aucuns trouveront “étranges” pour ne pas dire “moches”. L’idée a ici été de concevoir un clavier le plus ouvert possible avec des switchs apparents grâce à l’utilisation de touches très fines. Pour accompagner cette recherche, Roccat a opté pour un châssis intégralement en aluminium brossé et un repose-poignets amovible, magnétique… À vous de voir si c’est à votre goût donc. Sur l’aspect technique des choses, c’est pratiquement un sans-faute. À ce niveau, Roccat se repose sur des contacteurs baptisés Titan qu’il est difficile de prendre en défaut et dotés d’une distance d’activation très courte. Pour se démarquer, Roccat compte également sur la présence de sa molette de volume que l’on peut paramétrer pour d’autres usages via le logiciel Swarm, pratique et bien pensé. Un logiciel qui intervient bien entendu sur le rétroéclairage et qui permet aussi de paramétrer l’excellente fonction EasyShift[+] : elle autorise l’attribution d’une fonction secondaire à chaque commande. Pratique. Enfin, macros, rétroéclairage largement paramétrable et anti-ghosting / n-key rollover complètent un tableau remarquable qui fait un peu oublier le tarif, près de 150 euros tout de même.

ON AIME

✅ Design ouvert, frameless remarquable

✅ Confort de frappe exemplaire

✅ Switchs Titan réactifs et très agréables

✅ Molette de contrôle très pratique

✅ Logiciel Swarm et fonction EasyShift[+] ON N’AIME PAS

❌ Pas de port USB passthrough

❌ Tarif plutôt dissuasif

Razer Huntsman Elite : réactivité de “l’opto-mécanique”

À plus ou moins 200 – 210 euros, le Huntsman Elite est un des modèles les plus chers de l’écurie Razer. Il justifie toutefois son tarif par des fonctionnalités avancées qui nous ont poussé à le retenir dans cette sélection. Commençons par le haut niveau de finition dont il fait preuve. Là, Razer dispose d’une excellente réputation qui n’est pas démentie. Notons que la structure frameless du clavier est toutefois assez différente de celle retenue par Roccat avec des touches “normales” et un aspect finalement moins “ouvert”. Le rétroéclairage est ainsi davantage orienté que sur le Vulcan et nous pouvons parier que Razer divisera moins les joueurs. Sur un plan plus technique, il nous faut souligner l’utilisation de contacteurs plus originaux que de coutume. C’est d’ailleurs en partie pour cela que nous avons retenu ce modèle. Razer exploite effectivement des modèles baptisés “opto-mécaniques”. Dans le principe, on retrouve donc un faisceau lumineux pour activer le contacteur. Razer évoque une plus longue durée de vie et une meilleure réactivité. Pour notre part, nous n’avons pas noté de défauts particuliers avec ces switchs qui rejoignent les meilleurs passés entre nos mains. On apprécie par exemple leur distance d’activation assez courte, mais on regrette en revanche les nuisances sonores générées, au niveau des Cherry les plus “clicky”. Dans un autre registre, on regrette également que l’utilisation de deux ports USB pour alimenter le Huntsman Elite et son rétroéclairage ne permette même pas d’avoir un port USB passthrough sur le clavier. Heureusement, cela n’enlève rien aux multiples avantages d’un clavier remarquable d’efficacité.

ON AIME

✅ Qualité de fabrication irréprochable

✅ Rétroéclairage particulièrement élégant

✅ Excellente frappe, contacteurs réactifs

✅ Molette latérale bien pratique

✅ Large personnalisation via Razer Synapse ON N’AIME PAS

❌ Plus de 200 euros et même pas de port USB passthrough

❌ Encombrement important, surtout avec le repose-poignets

❌ Clavier épais, repose-poignets vivement conseillé

❌ Plus bruyant que la moyenne

SteelSeries Apex Pro : la Rolls du clavier gaming

Chez SteelSeries, la gamme Apex est relativement large. Si d’autres déclinaisons meilleur marché sont d’ores et déjà disponibles (Apex 3, Apex 5 ou Apex 7) et que d’autres arriveront peut-être ultérieurement, il y a cependant bien peu de chances que le fabricant danois sorte un modèle plus ambitieux que le Pro. Il faut dire que ce produit est déjà à plus ou moins 230 euros ! Pour justifier un tel tarif, SteelSeries s’appuie sur plusieurs éléments à commencer par ces fameux switchs Omnipoint. Il s’agit de permettre aux joueurs les plus exigeants de définir l’activation de chaque touche individuellement. Ainsi, via le logiciel SteelSeries, l’activation est réglable de 0,4 à 3,6 millimètres. De fait, en fonction des besoins, on peut définir une course plus courte pour certaines touches. Notons toutefois que le constructeur n’a pas intégré ses Omnipoint à toutes les touches, mais à “seulement” 62 d’entre elles, les plus importantes pour les joueurs. Pour les autres, des contacteurs Red plus classiques, mais déjà de très bonne facture ont été utilisés. À l’usage, la réactivité est parfaite, le confort excellent. L’autre innovation majeure est la présence d’un écran OLED sur lequel on peut faire apparaître de multiples informations. Là, nous sommes plus circonspects, même si certains joueurs y trouveront sans doute leur compte. Afin de conserver un format “court”, nous ne détaillerons pas tous les autres éléments de l’Apex Pro, mais sachez que la finition est exemplaire et que les nuisances sonores sont globalement contenues. Nous apprécions la présence d’un port USB passthrough et d’une petite molette configurable bien pratique. Notez aussi qu’une version “compacte” (tenkeyless) existe. Elle est un peu moins chère, mais fait une croix sur quelques fonctionnalités afin de préserver votre espace de travail.

ON AIME

✅ Le châssis en aluminium, robuste et élégant

✅ Switchs Omnipoint convaincants et paramétrables

✅ Excellente qualité de frappe, réactivité exemplaire

✅ Logiciel SteelSeries Engine 3 pratique et accessible

✅ Configuration aisée de macros

✅ Port USB passthrough

✅ Existe aussi en version compacte ON N’AIME PAS

❌ Tarif extrêmement élevé

❌ Écran OLED pas indispensable

❌ Switchs Omnipoint sur 62 touches seulement

❌ Câble non détachable

Comment choisir son clavier à vocation gaming ?

Contacteurs mécaniques ou à membranes ?

Nous le disions en introduction, on peut schématiquement partager l’univers du clavier pour joueurs en deux écoles. D’un côté, les adeptes du périphérique à membranes et de l’autre, ceux des modèles dits mécaniques. Ces derniers sont et de très loin les plus nombreux. Ils expliquent leur choix par la plus grande réactivité de ces contacteurs et par un ressenti plus “physique” au moment de la frappe. De leur côté, les claviers à membranes ont pour eux des nuisances sonores bien plus faibles, pour ne pas dire nulles. Avec les progrès des deux technologies, la séparation n’est cependant plus aussi nette. Les claviers à membrane ont pas mal progressé côté réactivité, mais nous notons surtout de nettes améliorations sur le bruit des mécaniques avec des modèles beaucoup plus discrets. Une dernière chose tout de même qui pourrait faire pencher la balance : les modèles à membranes sont souvent nettement moins chers que les mécaniques.

Pleine largeur, TKL ou 60% ?

L’autre question primordiale que l’on doit se poser au moment d’acheter un clavier et qui, d’ailleurs, se pose même s’il n’est pas question d’un périphérique gaming, c’est quel encombrement s’autorise-t-on ? Il existe effectivement plusieurs formats depuis le “pleine largeur” et ses 105/109 touches jusqu’aux produits les plus compacts, d’à peine 20 centimètres de large, et pas du tout adaptés aux jeux vidéo. Afin que la souris soit plus proche du clavier et que l’on ait moins à écarter les bras, les modèles TKL – ou tenkeyless – se sont généralisés. Ils sont également plus pratiques dans la mesure où leur volume et leur poids en font des accessoires aisément transportables. En revanche, il faut alors faire une croix sur le pavé numérique. Si c’est encore trop gros, des modèles 60%/75% à destination des joueurs sont apparus. Ils sont encore peu nombreux, mais moins rares qu’autrefois et nous en avons d’ailleurs retenu un dans notre sélection.

Macros, anti-ghosting et n-key rollover

Que de termes barbares pour qui n’est pas un habitué du monde du gaming ! Derrière chacun d’eux se cache en réalité une fonctionnalité à ne pas négliger au moment de faire votre choix. Le principe des macros est très simple : généralement via un logiciel, vous choisissez une série de touches ou une combinaison qui sera ensuite affectée à une touche en particulier. Il suffira ensuite de presser ladite touche pour que la combinaison s’exécute toute seule. C’est vrai, certains assimilent cela à de la triche, mais c’est aussi diablement confortable ! Notez que quelques claviers intègrent des touches spécifiquement dédiées aux macros.

L’anti-ghosting et le n-key rollover constituent deux fonctionnalités relativement proches dans la mesure où elles concernent l’aptitude du clavier à bien répondre aux sollicitations des joueurs. L’anti-ghosting est là pour éviter un défaut technique d’anciens claviers qui utilisaient des grilles peu évoluées pour gérer les touches. De fait, on se retrouvait parfois à activer une touche sans l’avoir pressée. Aujourd’hui, tous les claviers un tant soit peu modernes en sont équipés. Pour le n-key rollover c’est un peu différent : il s’agit de pouvoir appuyer sur plusieurs touches à la fois sans que le clavier se bloque. Un n-key rollover le permet sur toutes les touches en même temps alors qu’un 6-key rollover est une limite fréquente qui se contente des touches les plus usitées.

Quelques remarques pour finir

Vous vous en doutez, il existe quantités d’autres choses que l’on peut vouloir vérifier avant d’acheter un clavier et sans prétendre à l’exhaustivité, nous allons dresser maintenant une petite liste de ce qui nous semble intéressant sur un modèle gaming… tout en gardant à l’esprit qu’il pourrait être amené à faire pas mal de saisie également.

Ainsi, nous avons un petit faible pour les modèles doté d’un port USB passthrough. Il s’agit simplement de proposer un port USB sur le clavier afin d’autoriser le branchement d’une clé USB, voire d’une souris. Ce n’est évidemment pas indispensable, mais se révèle très pratique à l’usage et quand on y a goûté, il est difficile de s’en passer.

Le rétroéclairage est peut-être encore plus important ou, plutôt, en plus difficile à oublier quand on en a fait l’expérience. Hélas, à ce niveau, il est très difficile de donner des conseils. Nous vous suggérons toutefois de privilégier les modèles RGB plutôt que ceux avec une couleur fixe à moins d’avoir été en mesure de tester ladite couleur. Certains claviers ne possèdent effectivement que du bleu ou du rouge par exemple. Notez également que les options de personnalisation du rétroéclairage sont souvent liées à la qualité du logiciel conçu par le fabricant du clavier.

Peut-être un peu moins à la mode qu’il y a quelques années, les claviers gaming sans-fil existent cependant toujours. Ils doivent logiquement intégrer une batterie dont il faudra évidemment vérifier la capacité pour ne pas se retrouver à cours au plus mauvais moment. Notons que dans le cas d’une utilisation gaming, un modèle sur batterie pourra avantageusement trouver sa place dans le salon, loin de l’unité centrale. Notons aussi qu’un modèle sans-fil simplifie évidemment la transportabilité du produit et qu’il peut même disposer d’une connectique Bluetooth. L’intérêt est alors de pouvoir l’utiliser sur une plus large palette de machines comme un PC de bureau, un portable voire une tablette.