ROG Xbox Ally : les prix ont fuité, ils font mal au porte-monnaie

Les prix des deux modèles de la console portable ROG Xbox Ally, qui embarquent des processeurs AMD Ryzen Z2A et Z2 Extreme, auraient fuité à 599 € et 899 € respectivement en Europe, des tarifs qui s’alignent avec les attentes du marché des PC portables de jeu.

Les prix des deux modèles de la console portable ROG Xbox Ally auraient fuité en ligne. Selon la publication espagnole 3D Juegos, ASUS aurait involontairement révélé les tarifs européens des deux systèmes. Le modèle standard serait proposé à 599 €, tandis que la version premium, plus puissante, la ROG Xbox Ally X, serait affichée à 899 €.

Ces prix, bien que potentiellement élevés pour certains utilisateurs, se situeraient dans la fourchette de prix attendue pour ce type d’appareil et seraient en phase avec ceux des autres PC portables de jeu actuellement disponibles sur le marché.

Caractéristiques techniques de la console

Les systèmes ROG Xbox Ally, dont les rumeurs circulaient depuis un certain temps, ont été officiellement annoncés le mois dernier lors du Xbox Games Showcase de cette année. Le modèle de base serait équipé d’un processeur AMD Ryzen Z2A, conçu pour équilibrer performance et consommation d’énergie afin d’optimiser l’autonomie de la batterie. Le modèle premium, la ROG Xbox Ally X, intégrerait un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, offrant des fréquences d’images et une qualité visuelle supérieures.

Il est à noter qu’aucun des deux modèles ne serait équipé d’un écran OLED. Cette décision aurait été prise pour permettre l’intégration de la technologie VRR (taux de rafraîchissement variable) et pour maintenir un équilibre entre la consommation d’énergie et les coûts de production.

Date de disponibilité de la ROG Xbox Ally

Actuellement, la date de lancement mondiale des deux modèles ROG Xbox Ally n’a pas été communiquée. Des rumeurs antérieures suggéraient une sortie aux alentours du mois d’octobre. La fuite des prix pourrait indiquer qu’ASUS et Microsoft se préparent à une annonce officielle concernant les tarifs et les dates de lancement.