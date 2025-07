Votre jeu est-il à la traîne ? Le DLSS Swapper 1.2 est là pour tout changer

Le DLSS Swapper 1.2 est sorti, introduisant des préréglages pour le DLSS, une gestion améliorée des fichiers DLL et la prise en charge de plusieurs langues, rendant l’outil plus convivial et accessible aux joueurs du monde entier.

La version 1.2 de DLSS Swapper, un outil non officiel qui permet aux joueurs de gérer les fichiers DLL de DLSS (Deep Learning Super Sampling) dans leurs jeux, a été lancée avec plusieurs améliorations notables. Cette mise à jour vise à simplifier l’expérience des utilisateurs en introduisant de nouvelles fonctionnalités et une accessibilité accrue.

Nouvelles fonctionnalités et gestion améliorée des DLL

La principale nouveauté de cette version est l’intégration de préréglages DLSS. Ces préréglages peuvent être activés soit par jeu, soit globalement via les paramètres de l’outil. Ils sont accessibles depuis la page de sélection des jeux et la section des réglages globaux. Il est important de noter que pour utiliser ces préréglages, un profil de pilote doit être existant pour le jeu concerné. La version 1.2 a également déprécié les préréglages A à E, le préréglage K devenant désormais la norme, probablement en raison d’un meilleur équilibre entre qualité visuelle et performance.

Par ailleurs, la gestion des versions de DLL a été optimisée. L’affichage des versions de DLL est désormais plus clair au sein de l’application. L’outil peut également supprimer les sauvegardes obsolètes après une mise à jour de DLSS, contribuant à éviter la confusion. Les utilisateurs peuvent toujours consulter un historique détaillé des modifications de DLL sur la page dédiée à l’historique de chaque jeu. De plus, les versions d’AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) afficheront désormais leurs numéros de version internes, offrant une identification plus précise.

Prise en charge multilingue

DLSS Swapper 1.2 intègre désormais la prise en charge de plusieurs langues, incluant l’anglais (variantes australienne, britannique et américaine), le polonais, le portugais brésilien, le russe, le turc, le chinois simplifié et le chinois traditionnel (Taïwan).

Cette expansion linguistique vise à rendre l’outil plus accessible à un public international. Pour les utilisateurs dont la langue ne figure pas dans la liste, un guide est disponible pour créer leurs propres traductions.