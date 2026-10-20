MacBook tactile, iPad mini OLED : Apple s’apprête à dévoiler de nouveaux produits à la fin du mois

Apple donne rendez-vous à la presse le 28 octobre pour un événement baptisé « Pro and Tell ». Derrière cette annonce se cacheraient plusieurs nouveautés très attendues, dont un MacBook inédit qui pourrait bouleverser les habitudes des utilisateurs.

© Apple

Après avoir lancé Siri AI aux côtés de l’iPhone 18 Pro et d’iOS 27, Apple enchaîne les annonces matérielles. Les précommandes difficiles de l’iPhone Duo ont été suivies de l’annonce du HomeView, du nouvel Apple TV 4K et du HomePod mini 2. La semaine prochaine, la marque doit présenter de nouveaux produits supplémentaires.

Un événement baptisé « Pro and Tell »

Apple organisera un nouvel événement la semaine prochaine, intitulé « Pro and Tell ». À l’instar du lancement « Welcome Home » plus tôt ce mois-ci, il ne s’agira pas d’un événement classique avec keynote, mais d’une expérience Apple.

Ce rendez-vous se tiendra le mercredi 28 octobre à 19h (heure française). L’invitation, publiée sur X par Greg Joswiak et envoyée aux membres de la presse, indique que l’événement aura lieu à Los Angeles.

Un nouveau MacBook avec écran OLED tactile attendu

Selon les rumeurs, l’événement devrait principalement porter sur de nouveaux Mac. Il pourrait s’agir du lancement d’un MacBook doté d’un écran tactile OLED, rumeur qui circule depuis un certain temps. Ce modèle pourrait être baptisé MacBook Ultra et être doté du Dynamic Island, un châssis allégé ainsi que des puces M5 Pro et M5 Max.

Can’t wait to pro and tell next week. pic.twitter.com/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Apple devrait également proposer une mise à jour matérielle de certains de ses ordinateurs actuels. Cela pourrait concerner l’iMac ainsi que les modèles d’entrée de gamme du MacBook Pro, qui conserveraient leur design actuel mais bénéficieraient de puces M6.

Les internautes se montrent globalement sceptiques face à l’hypothèse d’un écran tactile sur MacBook. Si tous les commentaires publiés sur Reddit ne sont pas totalement opposés à cette idée, la majorité des avis favorables associent ce changement à des évolutions de design plus marquées.

Un iPad mini OLED potentiellement dévoilé

L’événement de la semaine prochaine pourrait également être l’occasion de découvrir l’iPad mini de 8ème génération, qui serait équipé d’un écran OLED. Une incertitude demeure quant au taux de rafraîchissement de cet écran : restera-t-il à 60 Hz ou Apple optera-t-elle finalement pour un panneau 120 Hz ?

Par ailleurs, cette tablette devrait recevoir des haut-parleurs revus ainsi qu’une légère refonte déplaçant la caméra frontale sur le bord long de l’appareil. Côté puce, l’iPad mini 8 devrait être doté de la puce A20 Pro, déjà présente dans l’iPhone Duo et l’iPhone 18 Pro Max.

Cet événement Apple arrive peu après le lancement par Microsoft de sa nouvelle gamme Surface Laptop, incluant le modèle haut de gamme Surface Laptop Ultra. Considéré par beaucoup comme le premier véritable ordinateur portable intégrant l’IA, cet appareil représente l’une des alternatives les plus abouties aux MacBook sous puce Apple Silicon actuellement disponibles sous Windows.

Quel prix pour ces appareils ?

Reste à savoir à quel tarif ces nouveaux produits seront proposés. Un MacBook doté d’un écran tactile suscite un certain intérêt, mais les prix des nouveaux appareils Apple lancés ces derniers mois laissent présager des tarifs élevés pour cette nouvelle génération.