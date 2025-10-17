MacBook Pro avec écran OLED : une puce M6 et une dalle tactile seraient au programme

Apple prépare un MacBook Pro haut de gamme avec écran OLED, tactile et puce M6 gravée en 2 nm pour fin 2026 ou début 2027, marquant une rupture technologique et esthétique, mais à un prix substantially plus élevé.

Apple prépare une évolution majeure pour sa gamme MacBook Pro. Selon des informations récentes, relayées notamment par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, la marque à la pomme s’apprête à lancer son premier MacBook Pro équipé d’un écran OLED, accompagné d’une puce M6 et d’un écran tactile, d’ici fin 2026 ou début 2027. Cette transition marque un tournant technologique, avec l’abandon progressif de la technologie mini-LED au profit de l’OLED, et l’introduction d’une fonctionnalité longtemps écartée par Apple : l’écran tactile.

Une refonte esthétique et technique

L’un des changements les plus visibles concerne la suppression de l’encoche, remplacée par un découpage en forme de trou pour la caméra FaceTime. Cette modification s’inscrit dans une volonté d’uniformiser le design des appareils Apple, tout en optimisant l’espace dédié à l’affichage. L’écran tactile, une première pour les MacBook Pro, représente une rupture avec la philosophie historique d’Apple, qui avait jusqu’ici privilégié une approche sans tactile sur ses ordinateurs portables. Pour limiter les désagréments liés à cette innovation, comme le phénomène de tremblement de l’écran observé sur certains PC Windows, Apple renforcerait le mécanisme de charnière afin d’assurer une stabilité optimale lors des interactions tactiles.

La puce M6, quant à elle, serait gravée en 2 nm par TSMC, une première pour cette catégorie de produits. Cette finesse de gravure promettrait des gains en performance et en efficacité énergétique, tout en permettant une intégration plus poussée des composants.

Une gamme segmentée et un prix en hausse

Tous les modèles de MacBook Pro M6 ne bénéficieront pas de ces innovations. Les références internes, repérées dans le code de macOS Tahoe, distinguent clairement les versions : le modèle de base 14 pouces (identifiant J804) ne devrait pas intégrer l’écran OLED ni le tactile, contrairement à une version haut de gamme (identifiant K116), qui combinera ces technologies avec un châssis plus fin. Cette différenciation vise à maintenir une offre accessible, tout en proposant une option premium pour les utilisateurs prêts à investir davantage.

Cependant, ces avancées technologiques s’accompagneront d’un surcoût significatif. Si les détails tarifaires ne sont pas encore connus, les rumeurs suggèrent une augmentation sensible du prix, reflétant les coûts liés à l’adoption de l’OLED et des nouvelles fonctionnalités.

De l’OLED sur tous les appareils ?

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie de modernisation progressive de la gamme MacBook Pro. Après le lancement de la puce M5 et les variations de performance observées entre les différents appareils, Apple semble déterminé à consolider sa position sur le marché des ordinateurs haut de gamme. L’arrivée de l’OLED et du tactile pourrait ainsi répondre à une demande croissante pour des écrans plus lumineux, plus contrastés et plus interactifs, tout en posant la question de l’adaptation des logiciels et des habitudes des utilisateurs à cette nouvelle interface.

Reste à savoir si ces innovations suffiront à convaincre les professionnels et les créateurs, traditionnellement attachés à l’écosystème macOS, et si le prix justifiera, à leurs yeux, les gains en termes d’expérience utilisateur.