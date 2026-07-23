Le MacBook Air OLED serait en préparation, mais n’arriverait pas tout de suite

Après les MacBook Pro, Apple prévoit d’équiper le MacBook Air et l’iMac d’écrans OLED, mais les utilisateurs devront faire preuve de patience. Le portable ne serait pas attendu avant 2028, tandis que l’ordinateur de bureau arriverait encore plus tard.

Après les MacBook Pro, Apple étend progressivement sa transition vers les écrans OLED à d’autres appareils de sa gamme. Selon des informations rapportées par Bloomberg et relayées par le journaliste Mark Gurman, le MacBook Air et l’iMac devraient eux aussi adopter cette technologie, mais leur arrivée sur le marché n’est pas prévue avant plusieurs années.

Un MacBook Air OLED attendu en 2028

D’après les sources de Bloomberg, Apple développe actuellement une version OLED du MacBook Air, dont le lancement pourrait intervenir dès 2028. Cette estimation rejoint les prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui évoquait précédemment une fenêtre comprise entre 2028 et 2029.

Avant cette transition, la marque compte cependant actualiser ses modèles actuels de 13 et 15 pouces dès le début de l’année prochaine. Ces nouvelles versions, identifiées en interne sous les codes J913 et J915, conserveraient un design similaire à celui des appareils existants, suggérant que le passage à l’OLED s’inscrirait dans une refonte plus large ultérieurement.

Le décalage entre les MacBook Pro et le MacBook Air s’explique en partie par le coût élevé des dalles OLED. Le positionnement du MacBook Air, traditionnellement plus accessible, limite la marge de manœuvre d’Apple pour absorber cette hausse des coûts, d’autant que la marque a récemment relevé les tarifs de sa gamme Mac, y compris ceux du MacBook Air. La hausse des prix des composants mémoire ajoute une contrainte supplémentaire.

L’iMac OLED en développement, mais sans calendrier précis

Bloomberg confirme également qu’Apple travaille sur un iMac équipé d’un écran OLED, sans pour autant préciser de date de commercialisation. Les termes employés laissent entendre que ce projet est moins avancé que celui du MacBook Air.

Des rapports antérieurs faisaient état d’un développement pouvant aboutir vers 2027 ou 2028, avec des tests en cours sur des dalles de 24 pouces fournies par Samsung Display et LG Display. Le cabinet d’études TrendForce avait par ailleurs mentionné que ces futurs écrans pourraient couvrir jusqu’à 95 % de la gamme de couleurs BT.2020.

En attendant, Apple finalise une mise à jour plus classique de l’iMac pour cet automne. Selon Bloomberg, le développement de ces modèles est déjà terminé, mais la version OLED constitue un projet distinct, dont la concrétisation n’est pas attendue avant plusieurs années.