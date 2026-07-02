MacBook Pro : Apple pourrait enfin changer son design, le même depuis 2021

Apple préparerait une refonte visuelle de son MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme pour le premier semestre 2027, selon Bloomberg. Ce serait la première évolution significative du design de la gamme depuis l’automne 2021.

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Selon des informations publiées par Bloomberg, Apple préparerait pour le premier semestre 2027 un nouveau MacBook Pro 14 pouces qui adopterait un design inédit. Ce modèle d’entrée de gamme, dont le nom de code interne serait « K104 », s’inscrirait dans une refonte plus large de la gamme MacBook Pro.

Un design repensé, aligné sur les modèles haut de gamme

D’après Mark Gurman, ce MacBook Pro d’entrée de gamme reprendrait des éléments stylistiques issus des modèles haut de gamme de la même gamme, lesquels sont eux aussi en cours de développement. Ces derniers devraient notamment embarquer des écrans OLED tactiles et un nouveau langage design. Parmi les changements évoqués figure le remplacement de l’encoche de la webcam par un poinçon, une évolution qui rapprocherait visuellement les MacBook Pro des iPhone actuels.

The entry-level MacBook Pro plan: current design with M6 this year (J804) and new design with M7 next year (K104). https://t.co/a0QiP6r80z — Mark Gurman (@markgurman) July 1, 2026

Il convient de noter qu’Apple travaillerait par ailleurs sur un MacBook Pro 14 pouces intermédiaire, dont le nom de code serait « J804 », prévu pour la fin 2026. Ce modèle conserverait le châssis actuel et se contenterait d’intégrer une nouvelle puce M6. Le modèle K104 serait donc l’étape suivante, celle de la vraie refonte.

Un châssis inchangé depuis 2021

Apple n’a pas modifié la conception de base de ses MacBook Pro depuis le lancement de la génération M1, à l’automne 2021. À l’époque, la mise à jour avait apporté plusieurs changements notables : l’encoche dans l’écran, un système audio revu, une webcam de meilleure qualité, un choix de ports élargi et un écran mini-LED plus lumineux et plus fidèle en termes de couleurs.

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Depuis, Apple a reconduit ce même châssis sur au moins cinq générations de produits successives. La même structure a d’ailleurs été reprise pour les MacBook Air à partir de la génération M2.

Un changement d’ère pour Apple

Ce renouveau du design intervient dans un contexte particulier pour l’entreprise. Apple entre dans une nouvelle phase de son histoire avec John Ternus, figure reconnue du côté matériel, qui prend les rênes de la direction générale. Si les informations se confirment, ce serait donc sous sa direction que la gamme MacBook Pro entamerait son premier vrai rafraîchissement visuel depuis près de cinq ans.