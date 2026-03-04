Apple a tout cassé : les M5 Pro et M5 Max n’ont plus rien à voir avec avant

Avec ses nouveaux processeurs M5 Pro et M5 Max, Apple modifie en profondeur l’architecture de ses puces haut de gamme. Recours aux chiplets, introduction d’un troisième type de cœur CPU : les changements sont notables par rapport aux générations précédentes.

Dévoilés le 3 mars 2025 aux côtés d’une mise à jour des MacBook Pro, les processeurs M5 Pro et M5 Max marquent une rupture architecturale dans la gamme Apple Silicon. Jusqu’ici, les déclinaisons Pro et Max se contentaient de reprendre les blocs de base de la puce standard en les multipliant — davantage de cœurs CPU, de cœurs GPU et de bande passante mémoire. Cette fois, Apple a revu sa copie.

Deux puces en une : l’architecture Fusion

Apple introduit ce qu’elle appelle une « architecture Fusion », qui associe deux puces distinctes (chiplets) au sein d’un même processeur. Le procédé n’est pas totalement inédit : il était déjà utilisé pour assembler deux puces Max en une puce Ultra. Mais l’approche diffère ici dans sa logique.

Le premier chiplet, identique dans le M5 Pro et le M5 Max, concentre le CPU (18 cœurs), le Neural Engine (16 cœurs), ainsi que les contrôleurs SSD et Thunderbolt. Le second chiplet est dédié au GPU et varie selon la puce. Le M5 Pro embarque jusqu’à 20 cœurs graphiques et un moteur d’encodage/décodage vidéo, avec une bande passante mémoire plafonnant à 307 Go/s. Le M5 Max double la mise : jusqu’à 40 cœurs GPU, deux moteurs vidéo et 614 Go/s de bande passante. Les deux chiplets sont gravés en 3 nm chez TSMC.

Un troisième type de cœur CPU

L’autre changement structurant concerne l’organisation du CPU. Jusqu’à la génération M4, Apple distinguait deux catégories de cœurs : les cœurs de performance et les cœurs d’efficacité énergétique. Les M5 Pro et M5 Max en ajoutent une troisième.

Au sommet figurent désormais les “super cœurs”, qui correspondent aux anciens cœurs de performance rebaptisés. À la base, les cœurs d’efficacité conservent leur rôle : assurer un fonctionnement sobre en énergie, adapté aux appareils sans ventilateur. Entre les deux, Apple introduit un nouveau type de « cœurs de performance » réservé aux M5 Pro et M5 Max. Ces cœurs reprennent une conception proche des super cœurs, mais sont optimisés pour les charges de travail multi-threadées plutôt que pour la vitesse en mono-cœur. L’approche rappelle celle d’AMD avec ses cœurs Zen 5 et Zen 5c.

Des interrogations sur les performances réelles

Le M5 Max dispose de six super cœurs et douze cœurs de performance, là où le M4 Max comptait jusqu’à douze cœurs de performance classiques. Sur le papier, les super cœurs du M5 affichent environ 12 à 15 % de gains en mono-cœur par rapport à la génération précédente. Reste à savoir si les nouveaux cœurs intermédiaires compenseront la réduction du nombre de gros cœurs en charge multi-threadée.

La hiérarchie générale demeure toutefois inchangée : le M5 Pro cible les utilisateurs ayant besoin de puissance CPU supplémentaire, tandis que le M5 Max s’adresse à ceux qui recherchent davantage de capacité graphique ou la possibilité d’installer 128 Go de mémoire.

Quid de la puce M5 Ultra ?

Cette nouvelle architecture soulève aussi des questions pour la suite. Les précédentes puces Ultra étaient obtenues en fusionnant deux Max. Avec le passage aux chiplets spécialisés, Apple pourrait être amenée à concevoir des blocs dédiés pour une éventuelle M5 Ultra, si tant est qu’elle voie le jour, la firme ayant indiqué que chaque génération ne donnerait pas nécessairement lieu à une déclinaison Ultra.