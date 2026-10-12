iPad Mini 8 : de nombreuses améliorations à prévoir, mais un prix qui devrait grimper

L’iPad Mini 8 pourrait être annoncé par Apple lors de son événement du 13 octobre. Cependant, une augmentation tarifaire pourrait le rendre encore plus onéreux.

Deux ans après le lancement de l’iPad mini 7 équipé de la puce A17 Pro, Apple s’apprêterait à présenter son successeur, l’iPad mini 8, lors d’un événement planifié ce mois-ci. Selon les dernières informations disponibles, la nouvelle tablette compacte intégrerait plusieurs caractéristiques révisées, accompagnées d’une augmentation de son tarif de départ.

Des évolutions techniques ciblées

Selon les informations rapportées par Mark Gurman (Bloomberg), l’iPad mini 8 serait doté d’un écran OLED, marquant un changement par rapport au modèle précédent. Il embarquerait la puce A20 Pro, un composant également présent dans les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo. Ce processeur serait couplé à 12 Go de mémoire vive LPDDR5X, contre 8 Go sur la version précédente.

L’appareil intégrerait également un nouvel emplacement pour la caméra FaceTime ainsi qu’un système de haut-parleurs repensé.

Impact des coûts de composants sur le tarif final

Cette évolution technique s’accompagnerait d’une révision tarifaire à la hausse. Pour rappel, l’iPad mini 7 avait été lancé en octobre 2024 au prix de 589 euros, avant de subir une augmentation de 100 euros en raison d’une pénurie de mémoire DRAM.

Also in Power On: Apple’s upcoming OLED iPad mini will be considerably more expensive than today’s $599 model. My guess is closer to $799. Expect an A20 Pro chip, a relocated FaceTime camera and a revamped speaker system. https://t.co/kScuBcbF4P — Mark Gurman (@markgurman) October 11, 2026

Face à la hausse continue des coûts de la mémoire DRAM et du stockage, Apple répercuterait ces dépenses supplémentaires sur les acheteurs. Le prix d’entrée de l’iPad mini 8 est ainsi annoncé à 799 dollars pour la version Wi-Fi (sans connectivité cellulaire), ce qui représente un surcoût de 200 dollars par rapport au modèle actuel.

Un positionnement commercial plus haut de gamme ?

Jusqu’à présent positionnée comme une option intermédiaire légèrement plus coûteuse que l’iPad de base, la gamme mini voit son seuil d’accès financier s’élever. Le choix d’Apple de ne pas absorber l’augmentation du coût des composants matériels pourrait affecter l’accueil de ce modèle sur le marché, d’autant que des appareils comme l’iPad Pro M5 de 11 pouces font régulièrement l’objet de réductions de prix chez plusieurs revendeurs.