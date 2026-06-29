Netflix exige désormais une adresse e-mail par profil, une mesure qui irrite certains abonnés

Netflix est en train de modifier en profondeur la façon dont les profils fonctionnent sur sa plateforme. Depuis le 15 juin 2026, la société déploie progressivement une mise à jour qui oblige chaque profil, à l’exception des profils enfants, à être associé à une adresse e-mail unique. Concrètement, ce qui n’était jusqu’ici qu’un simple espace de visionnage au sein d’un abonnement commun devient une sorte de compte individuel à part entière.

Un changement discret, mais aux effets bien visibles

Pour de nombreux abonnés, la nouveauté s’est manifestée sans prévenir : des invitations à créer un identifiant distinct sont apparues au moment de la connexion, là où il suffisait auparavant de sélectionner un profil dans une liste.

Pendant des années, les profils Netflix n’étaient que des espaces personnalisés rattachés à un seul et même compte. Les membres d’un foyer pouvaient en créer plusieurs, passer de l’un à l’autre facilement, sans avoir à gérer des identifiants séparés. Ce modèle est désormais en train de disparaître.

Les raisons invoquées par Netflix

Du côté de la plateforme, la justification est avant tout technique et sécuritaire. Lier un profil à une adresse e-mail permet à chaque utilisateur de gérer ses propres informations de connexion, de se connecter plus facilement depuis un autre appareil, et d’activer des options de sécurité comme la double authentification. Les préférences personnelles : langue, paramètres de lecture, sont ainsi attachées à chaque utilisateur plutôt qu’au titulaire principal du compte.

Ce changement s’inscrit aussi dans la continuité de la politique menée par Netflix depuis quelques années pour limiter le partage de mots de passe. En rendant chaque profil identifiable par une adresse e-mail, la plateforme resserre le contrôle sur qui accède réellement à chaque abonnement.

Des utilisateurs pas tous convaincus

La mesure ne fait pas l’unanimité. Dans les foyers où plusieurs personnes utilisent le même écran, les nouvelles étapes de connexion sont perçues comme une contrainte inutile. Des abonnés expriment également des réserves quant à la collecte de données supplémentaires que cela implique. La politique de confidentialité de Netflix précise en effet que les adresses e-mail peuvent être partagées avec des partenaires à des fins de marketing et de publicité, ce qui a alimenté les critiques.

Le changement perturbe par ailleurs certains usages moins courants. Sur Reddit, un utilisateur a décrit comment il s’était servi de plusieurs profils non pas pour différentes personnes, mais pour organiser son propre contenu : un profil pour les séries du quotidien, un autre pour les films, un troisième pour les documentaires, etc. Sous le nouveau système, maintenir ce type d’organisation nécessiterait autant d’adresses e-mail différentes, ce qui ajoute une contrainte là où il n’y en avait aucune.