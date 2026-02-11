Discord : cette nouvelle fonctionnalité fait fuir les utilisateurs qui cherchent déjà des alternatives

L’annonce par Discord de la généralisation de la vérification d’âge par scan facial ou pièce d’identité a provoqué une hausse de 10 000 % des recherches d’alternatives aux États-Unis en 48 heures.

La plateforme de communication Discord a enregistré une augmentation de 10 000 % des recherches d’alternatives aux États-Unis dans les 48 heures suivant l’annonce, le 9 février, de l’extension mondiale de ses mesures de vérification d’âge. Cette nouvelle politique obligera les utilisateurs adultes à fournir des données biométriques ou gouvernementales pour maintenir l’accès complet à leurs comptes.

Réaction des utilisateurs et données de recherche

Suite à la communication de Discord concernant ses futurs protocoles de sécurité, une réaction marquée a été observée dans les tendances de recherche en ligne. Selon les données disponibles, le volume de recherches pour le terme “Discord alternatives” a connu une hausse de 10 000 % par rapport à la moyenne du mois précédent sur le territoire américain. Parallèlement, les requêtes pour “Supprimer Discord” ont doublé d’un mois sur l’autre.

Aux USA, le volume de recherche pour des alternatives à Discord bondit plus que jamais.

Plusieurs plateformes concurrentes ont bénéficié de ce regain d’intérêt soudain :

Stoat (anciennement Revolt) : Cette plateforme open-source axée sur la confidentialité enregistre la plus forte progression, avec une augmentation de 9 900 % des recherches sous son nouveau nom, et de 4 100 % sous l'ancien nom. Matrix : Le protocole de communication décentralisé affiche une hausse de 2 133 %. IRC et Mumble : Ces technologies, plus anciennes, connaissent respectivement des augmentations de volume de recherche de 1 500 % et 1 000 %.

Une nouvelle politique de vérification en cause

La nouvelle politique, dont la mise en application complète est programmée pour mars 2026, repose sur un système qualifié d’adolescent par défaut.

Selon les modalités annoncées, Discord classera automatiquement l’ensemble de ses utilisateurs, indépendamment de l’ancienneté du compte ou des communautés fréquentées, dans la catégorie d’âge comprise entre 13 et 17 ans. Ce basculement automatique entraînera plusieurs restrictions techniques pour les comptes non vérifiés :

Incapacité d’accéder aux canaux soumis à une limite d’âge.

Impossibilité de visionner (déflouter) les contenus sensibles.

Restriction de la réception de messages privés aux seuls utilisateurs enregistrés comme amis.

Pourquoi une vérification obligatoire ?

Pour lever ces restrictions et rétablir un statut d’adulte sur la plateforme, les utilisateurs devront se soumettre à une procédure de vérification d’identité. Les méthodes spécifiées par l’entreprise incluent la réalisation d’un scan facial ou la transmission d’une pièce d’identité officielle.

Ce déploiement mondial fait suite à des phases de test menées au Royaume-Uni et en Australie. L’exigence de transmission de données sensibles intervient dans un contexte où la plateforme a été impliquée dans une violation de données l’année dernière, un facteur cité comme source de préoccupation concernant la confidentialité des informations utilisateurs.