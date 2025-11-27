YouTube teste une nouvelle fonctionnalité que tout le monde attendait

YouTube teste une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de modifier leur page d’accueil en saisissant une requête textuelle destinée à ajuster les recommandations.

Google expérimente une nouvelle approche pour améliorer la personnalisation des recommandations sur YouTube. La plateforme teste actuellement une fonctionnalité baptisée « Your custom feed », qui permet aux utilisateurs d’ajuster le contenu proposé sur leur page d’accueil en formulant une simple requête textuelle.

Enfin une page d’accueil personnalisable

Selon les informations partagées dans la description de l’expérience, cette option apparaît sous forme d’un onglet supplémentaire au sein de la section « Accueil ». Les utilisateurs sélectionnés peuvent accéder à cet espace dédié et y saisir un prompt censé modifier les recommandations déjà présentes sur leur fil d’accueil. L’objectif est de leur offrir un moyen plus direct d’influencer la sélection de vidéos présentées.

L’usage du terme prompt laisse penser que cette fonctionnalité s’appuie au moins partiellement sur des mécanismes d’intelligence artificielle, même si YouTube ne donne pour l’instant aucun détail technique. La manière dont les requêtes sont interprétées ou la façon dont elles impactent les algorithmes de recommandation reste donc inconnue.

Personnalisez totalement vos contenus suggérés

La plateforme explique néanmoins que cet outil doit faciliter la gestion des contenus suggérés, jusque-là essentiellement déterminée par les habitudes de visionnage et l’historique de navigation. En introduisant une commande textuelle simple, YouTube semble chercher à offrir davantage de contrôle aux utilisateurs tout en testant une interaction plus explicite avec son système de recommandations.

Le test est mené auprès d’un nombre limité d’utilisateurs. Ceux qui voient apparaître « Votre flux personnalisé » sont invités à l’essayer et à transmettre leur retour d’expérience. Aucune indication n’a été donnée concernant un déploiement global ou une date de disponibilité élargie.