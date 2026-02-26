YouTube Premium Lite : vous allez adorer cette mise à jour offerte par Google

Les abonnés au forfait le moins cher de YouTube bénéficient désormais de deux fonctionnalités jusqu’ici réservées à l’offre Premium complète. L’accès à YouTube Music reste toutefois exclu de cette formule.

YouTube a annoncé cette semaine l’ajout de nouvelles fonctionnalités à son abonnement Premium Lite. Les utilisateurs de cette formule peuvent désormais télécharger des vidéos pour les visionner hors connexion et profiter de la lecture en arrière-plan, c’est-à-dire continuer à écouter le son d’une vidéo lorsque l’application est réduite, qu’une autre application est utilisée ou que l’écran est verrouillé.

Une réponse aux retours des utilisateurs

Selon YouTube, ces ajouts répondent directement aux demandes exprimées par les utilisateurs. La plateforme estime que ces nouvelles fonctionnalités pourraient inciter une partie des utilisateurs du service gratuit à basculer vers l’offre payante d’entrée de gamme.

Le déploiement, déjà effectif aux États-Unis, doit s’étendre progressivement à l’ensemble des marchés éligibles au cours des prochaines semaines.

Un écart qui se réduit avec l’offre Premium

Lancé en mars 2025 au prix de 7,99€ par mois, Premium Lite constitue la formule la moins coûteuse pour regarder YouTube sans publicité sur les contenus vidéo classiques. Jusqu’à présent, ce forfait se limitait essentiellement à la suppression des annonces, obligeant les utilisateurs souhaitant le téléchargement ou la lecture en arrière-plan à souscrire au forfait Premium complet, facturé 13,99€ par mois.

Avec l’intégration de ces deux fonctionnalités, l’écart entre les deux formules se resserre considérablement. La principale distinction repose désormais sur l’accès à YouTube Music, qui demeure exclusif à l’offre Premium, tant pour les abonnements individuels que familiaux. Le forfait étudiant, proposé au même tarif que le Lite à 7,99€ mensuels, inclut quant à lui YouTube Music, mais reste réservé aux étudiants inscrits à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur, après vérification via le programme d’authentification SheerID.

Des différences qui subsistent sur la publicité

L’autre point de divergence entre les deux offres concerne la gestion de la publicité. Si le forfait Premium supprime l’intégralité des annonces, Premium Lite peut encore afficher des publicités sur les contenus musicaux, les Shorts, les résultats de recherche et les pages de navigation. Pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de YouTube Music et tolèrent une présence publicitaire résiduelle, la formule Lite représente désormais une alternative sensiblement plus complète qu’à son lancement.

Un déploiement international progressif

Premium Lite avait fait l’objet de phases de test dans plusieurs pays, notamment en Thaïlande, en Allemagne et en Australie, avant d’être lancé aux États-Unis en mars 2025. Le service a depuis été étendu à de nombreux marchés, parmi lesquels le Canada, le Brésil, le Royaume-Uni, l’Inde et le Mexique, ainsi que plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud.