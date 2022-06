NVIDIA publie son pilote GeForce Game Ready pour F1 22

F1 22 est disponible aujourd’hui. NVIDIA a déjà dégainé un nouveau pilote GeForce Game Ready pour le dernier opus de la série F1 de Codemasters. Et pour cause : ce F1 22 « prend en charge plusieurs effets en lancés de rayons ainsi que le NVIDIA DLSS, qui multiplie les performances par deux ».

Crédit : NVIDIA

Le nouveau pilote supporte aussi Loopmancer, un titre qui sera lancé le 13 juillet profitant également du DLSS et des réflexions en ray tracing. En outre, le pilote ajoute des paramètres GeForce Experience Optimal Playable pour cinq jeux et apporte la prise en charge de la nouvelle GeForce GTX 1630.

F1 22

Pour en revenir à F1 22, NVIDIA rapporte qu’avec des « performances plus que doublées lorsque DLSS est activé, les joueurs équipés de GPU GeForce RTX 3060 Ti et plus peuvent atteindre des taux d’images par seconde de 60 IPS ou plus en 4K avec les paramètres maximum et chaque effet de lancés de rayons activé dans F1 22 ».

Crédit : NVIDIA

Le titre supporte « les réflexions opaques et transparentes, l’occlusion ambiante et les ombres pour renforcer l’immersion du jeu. Grâce à l’éclairage en ray tracing, les joueurs disposent de voitures de course de Formule 1 aux reflets précis et voient tout ce qui est ombragé avec des détails inégalés alors qu’ils courent sur le circuit de F1 ».

Loopmancer et paramètres optimaux en un clic

Le pilote pilote GeForce Game Ready permet également aux joueurs d’être prêts pour Loopmancer, « le très attendu jeu d’action roguelite-platformer qui sera lancé le 13 juillet 2022 ». Il supportera dès son lancement le NVIDIA DLSS et les réflexions par ray tracing.

Enfin, comme indiqué en début d’article, le pilote NVIDIA Game Ready ajoute également d’autres fonctionnalités, notamment la prise en charge du nouveau GPU GeForce GTX 1630 ; les paramètres optimaux en un clic de GeForce Experience pour :

Hydroneer

LEAP

Poppy Playtime

Propnight

The Cycle : Frontier

L’extension Monster Hunter Rise : Sunbreak qui sera lancée le 30 juin.