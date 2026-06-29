PlayStation 6 : Le coût de fabrication explose et bat tous les records

Alors que la crise des composants s’intensifie, le coût de fabrication de la PlayStation 6 frôlerait désormais la barre symbolique des 1 000 dollars. Entre inflation technologique et maintien du calendrier de sortie, Sony s’apprête à confronter les joueurs à une réalité tarifaire sans précédent dans l’histoire du jeu vidéo.

Le coût de fabrication de la PlayStation 6 a sensiblement augmenté ces derniers mois, selon des informations publiées par plusieurs sources proches de l’industrie des semi-conducteurs. Une situation qui soulève des questions concrètes sur le prix auquel Sony pourrait commercialiser sa prochaine console.

Un coût en hausse constante

Il y a environ trois mois, le leaker spécialisé dans les produits AMD connu sous le pseudonyme Kepler_L2 avait estimé le coût de revient des composants de la PlayStation 6, ce que l’industrie appelle le bill of materials, à environ 760 dollars. À partir de ce chiffre, il évoquait la possibilité que Sony vende la console à 699 dollars, en acceptant de vendre à perte dans un premier temps, comme le constructeur l’a déjà fait par le passé. Une estimation proche avait été confirmée peu après par un autre leaker, Moore’s Law Is Dead, qui chiffrait ce coût à 743 dollars.

Depuis, la situation s’est nettement dégradée. Dans un message publié sur le forum NeoGaf, Kepler_L2 indique que le prix de fabrication de la PlayStation 6 a augmenté d’environ 200 dollars supplémentaires, le rapprochant ainsi du seuil symbolique des 1 000 dollars.

Un contexte industriel difficile

Cette hausse ne concerne pas uniquement Sony. L’ensemble du secteur fait face à une crise des composants qui s’aggrave de semaine en semaine, notamment sur les marchés de la mémoire RAM et du stockage. Valve a ainsi dû lancer sa Steam Machine à 1 049 dollars, soit environ 300 dollars de plus que son objectif initial. Microsoft, de son côté, a relevé à plusieurs reprises les prix de ses consoles Xbox Series S et Xbox Series X.

Dans ce contexte, Kepler_L2 estime qu’un report du lancement de la PlayStation 6 ne serait pas une décision rationnelle pour Sony. Son raisonnement est simple : si les prix des composants continuent de grimper, repousser la sortie ne ferait qu’aggraver la situation ; s’ils se stabilisent, il n’y aurait alors aucune raison de retarder le lancement non plus. Selon lui, le scénario le plus favorable pour les consommateurs serait une PlayStation 6 en version numérique uniquement, vendue à 999 dollars.

© Nintendo

Le leaker ajoute par ailleurs que la PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2 pourraient elles aussi subir prochainement une nouvelle hausse de prix. En marge de ces informations, il mentionne également qu’une version OLED de la PlayStation Portal serait toujours prévue pour cette année.

Un précédent historique potentiellement dépassé

Jusqu’à présent, aucune console de salon n’a jamais été lancée à un prix égal ou supérieur à 1 000 dollars. Le cas le plus souvent cité reste celui de la PlayStation 3, commercialisée à 599 dollars en 2006, un tarif qui avait alors été largement critiqué et qui avait contribué à un démarrage difficile pour la console. Un lancement à 999 dollars pour la PlayStation 6 représenterait donc un changement d’échelle sans précédent dans l’histoire du jeu vidéo grand public.

Microsoft ne sera pas épargné par ces mêmes contraintes avec son futur projet, connu sous le nom de code Project Helix.