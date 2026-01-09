Nintendo Switch 2 : des ventes décevantes en France, plus basses que la Switch 1

Malgré un lancement record en milieu d’année, la nouvelle console de Nintendo a marqué le pas durant la période cruciale des fêtes de fin d’année 2025, affichant des volumes de ventes inférieurs à ceux de la première Switch lors de son premier Noël en 2017 sur plusieurs marchés clés.

Si les premiers mois de commercialisation de la Nintendo Switch 2 laissaient présager une année historique, la dynamique semble s’être essoufflée à l’approche de l’hiver. Lancée en juin dernier, la machine avait pourtant réalisé un démarrage solide avec 3,5 millions d’unités écoulées en quatre jours, franchissant la barre des 10 millions dès le mois de novembre. Elle devançait alors le rythme d’adoption de sa prédécesseure. Cependant, selon un récent rapport publié par The Game Business, la comparaison avec le premier cycle de la Switch originale (2017) est moins favorable sur la période de novembre et décembre.

Un recul marqué aux États-Unis et en France

Les données rapportées indiquent une baisse significative des ventes durant les fêtes sur le marché américain. Aux États-Unis, la Switch 2 s’est vendue 35 % moins bien que la Switch 1 lors de la même période en 2017. L’Europe présente une situation plus contrastée. Si l’on prend le continent dans son ensemble (Royaume-Uni inclus), la nouvelle console fait mieux que son aînée de 7 %.

Switch durée de vie

Toutefois, cette statistique globale masque des disparités importantes sur les marchés majeurs. En France, le rapport pointe un recul de 30 % par rapport au Noël 2017. De même, au Royaume-Uni, les ventes sur la période des fêtes sont en baisse de 16 %, bien que le volume total des ventes britanniques sur l’année 2025 reste supérieur de 6 % à celui de 2017. Même au Japon, si l’année 2025 se termine avec une avance de 11 % sur le lancement de la première Switch, la performance spécifique des fêtes reste légèrement en retrait.

L’absence d’un “Mario 3D” et le contexte économique

Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer ce ralentissement durant une période traditionnellement faste pour les constructeurs. Le catalogue de jeux, bien que fourni avec des titres comme Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond ou encore Pokémon Legends: Z-A, souffrirait de l’absence d’un jeu de plateforme Mario en 3D. En 2017, la première Switch avait bénéficié de la sortie de Super Mario Odyssey juste avant les fêtes, un moteur de ventes qui fait défaut au line-up de cette fin d’année 2025. Un cadre de Nintendo aurait d’ailleurs mentionné “l’absence d’un jeu occidental majeur” comme facteur contributif.

After breaking records at launch, Switch 2 sales slowed down over Christmas in most major markets. https://t.co/3asZuvzK1l — The Game Business (@thegamebusiness) January 8, 2026

Par ailleurs, la conjoncture économique pèse sur les décisions d’achat. Mat Piscatella, analyste exécutif chez Circana, souligne l’impact de l’augmentation du coût de la vie et des nouveaux tarifs douaniers aux États-Unis. Ces éléments contraignent les consommateurs à réduire leurs dépenses “non essentielles”, incluant les jeux vidéo. Ce contexte difficile se reflète dans les chiffres globaux du secteur aux USA, qui a connu son mois de novembre le plus faible depuis 1995 en termes de volumes de matériel et de jeux physiques vendus.

Il reste désormais à voir si l’arrivée de nouvelles exclusivités en 2026 permettra à la console de retrouver sa dynamique initiale sur les marchés occidentaux.