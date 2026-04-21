Xbox Project Helix : Microsoft est-il en train de transformer sa console en simple PC ?

Selon le leaker KeplerL2, la prochaine console de Microsoft ne comporterait aucune personnalisation côté GPU, une décision qui confirme un peu plus la trajectoire de Project Helix vers un appareil hybride à mi-chemin entre la console et le PC.

Selon des informations publiées par le leaker KeplerL2, connu pour ses fuites liées à AMD, la prochaine console de Microsoft, connue sous le nom de code Project Helix, ne comporterait aucune personnalisation côté GPU. Une information qui, si elle se confirme, marquerait une rupture nette avec les pratiques habituelles dans l’industrie des consoles.

Une console de plus en plus proche du PC

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de Project Helix convergent vers un même constat : la future Xbox s’apparenterait davantage à un PC qu’à une console traditionnelle. Le mois dernier, un autre leaker jugé fiable affirmait déjà que l’appareil serait « essentiellement un PC qui émule l’expérience console ». Les dernières déclarations de KeplerL2, publiées sur les forums NeoGAF, viennent renforcer cette lecture.

« Microsoft n’a aucune personnalisation côté GPU cette fois-ci », a-t-il écrit, dans le cadre d’une discussion comparant Project Helix à la PlayStation 6. Cette absence de customisation matérielle contraste avec les générations précédentes, où chaque constructeur adaptait le silicium à ses besoins spécifiques, une pratique qui contribuait à différencier les plateformes entre elles sur le plan technique.

Des performances annoncées en hausse

Malgré l’absence de personnalisation GPU, KeplerL2 précise que Project Helix serait tout de même compatible avec la famille AMD FSR Diamond, un ensemble de modèles basés sur des transformers intégrant l’upscaling, le débruitage et la génération d’images, conçus spécifiquement pour l’architecture RDNA 5.

Par ailleurs, des chiffres circulent sur les performances brutes de la machine : un gain de l’ordre de 5x en rastérisation et de 20x en ray tracing par rapport à la Xbox Series X. À quel prix ces performances seront-elles proposées aux consommateurs ? La question reste ouverte.

Une sortie attendue fin 2027

Microsoft n’a pas encore communiqué officiellement sur Project Helix. Toutefois, selon les informations disponibles, la console viserait une sortie fin 2027. La période dite « not-E3 » qui approche, en référence aux grandes annonces estivales du secteur, pourrait être l’occasion pour Microsoft de lever une partie du voile sur le projet.

Du côté de la concurrence, la PlayStation 6 de Sony serait en cours de développement avec des ambitions techniques plus mesurées, loin des gains spectaculaires évoqués dans des documents AMD ayant fuité, qui mentionnaient une amélioration de 10x des performances en ray tracing par rapport à la PS5 de base.