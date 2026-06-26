Razer Soma Chroma : il manquait un siège gamer rétroéclairé, le constructeur l’a fait

La marque californienne présente un fauteuil gaming conçu pour s’intégrer à l’ensemble d’un setup grâce à un éclairage synchronisé avec le jeu, un soutien lombaire intégré et une connectivité sans fil.

© Razer

Razer a annoncé le lancement de la Soma Chroma. Il s’agit de la première chaise gaming de la marque dotée d’un éclairage RGB, et du premier modèle d’une gamme dédiée, selon Razer, à l’immersion en jeu.

L’idée de départ est assez simple : alors que les périphériques gaming, claviers, souris, casques, sont depuis longtemps intégrés aux écosystèmes d’éclairage synchronisé, ce sur quoi on s’assoit ne l’est pas. Alors, ni une ni deux, Razer lance sa première chaise gamer rétroéclairée.

Un éclairage qui réagit au jeu

Le point central du produit est son système d’éclairage Chroma RGB, capable de se synchroniser en temps réel avec plus de 300 jeux compatibles. L’éclairage s’adapte à l’action à l’écran et peut être personnalisé via le logiciel Razer Synapse, avec un choix parmi 16,8 millions de couleurs et dix préréglages.

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L’objectif affiché est de faire de la chaise une extension visuelle du reste de l’installation, plutôt qu’un simple meuble passif.

Ergonomie et confort pour les longues sessions

Sur le plan du confort, la Soma Chroma intègre un soutien lombaire ergonomique conçu pour maintenir une posture neutre et limiter la fatigue lors d’utilisations prolongées. Le coussin d’assise est réalisé en mousse à double densité durcie à froid, une technique censée allier fermeté et moelleux pour mieux répartir la pression sur la durée.

Le dossier peut s’incliner jusqu’à 155 degrés, ce qui permet de passer d’une position droite adaptée à une session compétitive à une inclinaison plus prononcée pour les moments de pause.

Connectivité et alimentation

La chaise est alimentée via USB-C, que ce soit par une prise murale classique ou une batterie externe standard. Razer met en avant la discrétion de ce câblage unique, qui limite l’encombrement visuel dans le setup.

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Un panneau de commande intégré permet de gérer l’éclairage et la connectivité sans quitter son siège : changement d’effet, réglage de la luminosité, ou bascule entre la connexion PC via dongle 2,4 GHz et la connexion Bluetooth pour appareils mobiles, gérée via l’application Razer Furniture.

Quel prix pour la Razer Soma Chroma ?

La Razer Soma Chroma est disponible chez les revendeurs agréés et sur le site de Razer, pour le prix initial de 529,99€. Ce tarif est élevé, certes, mais ne semble pas excessif quand on voit certaines autres chaises gaming qui proposent des prestations moindres.