Valve fait ce qu’AMD n’a pas encore fait : FSR 4 tourne sur les RX 7000

La technologie de mise à l’échelle d’AMD pourrait bientôt être accessible aux utilisateurs de cartes graphiques RX 7000 sur Linux, avant même le déploiement officiel prévu par le fabricant.

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Selon des informations publiées le 22 juin 2026, la branche expérimentale de Proton, l’outil de compatibilité développé par Valve pour faire tourner les jeux Windows sous Linux, intégrerait désormais un support non officiel de la technologie FSR 4 d’AMD pour les GPU de la génération RDNA 3, c’est-à-dire les cartes de la série Radeon RX 7000.

Steam prend les devants

Cette prise en charge passe par VKD3D-Proton, la couche de traduction qui convertit les appels DirectX 12 en Vulkan au sein de l’environnement Proton et de SteamOS.

Parmi les changements notables figure l’ajout du fichier DLL “amdxcffx64.dll” dans les fichiers de Proton Experimental, ce qui permettrait à la technologie d’upscaling d’AMD de fonctionner sur les GPU RX 7000 sous Linux, y compris sur des systèmes comme le Steam Deck, en passant de FSR 3 à FSR 4.

Un contexte de déploiement progressif

Cette évolution intervient peu après qu’AMD a annoncé officiellement le support de FSR 4.1 pour ses séries RX 7000 et RX 6000. Ce support devait arriver le mois suivant pour les GPU RDNA 3, soit plus d’un an après le lancement initial de FSR 4, qui avait accompagné la sortie des cartes RX 9000 basées sur l’architecture RDNA 4.

Valve just added the version of AMD’s FSR4 that was announced last month and adds support to older GPUs rather than just RDNA4



This DLL file, added to Steam, and coming to Proton Experimental will likely allow Steam Machine/SteamOS users to “upgrade” FSR3 supported games to FSR4 pic.twitter.com/kNNhMDS34D — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) June 22, 2026

Il faut noter que les GPU RDNA 3 n’utiliseront pas exactement le même modèle que celui employé sur les RX 9000. Ils recourront à une version INT8 de FSR 4, adaptée aux capacités de cette génération. AMD a cependant indiqué que malgré cette différence de modèle, la qualité d’image obtenue devrait être comparable à celle du FSR 4.1 tel qu’il fonctionne sur les RX 9000.

Une fonctionnalité encore expérimentale

Pour les joueurs Linux équipés de cartes RX 7000, Proton Experimental offre donc la possibilité de tester FSR 4 avant le déploiement officiel d’AMD.

Cela dit, la nature expérimentale de cette implémentation implique que la compatibilité et les performances peuvent varier selon les jeux. Les utilisateurs souhaitant l’essayer doivent donc s’attendre à une expérience qui ne sera pas nécessairement uniforme d’un titre à l’autre.