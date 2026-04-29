Ce siège gamer Toyota vaut une fortune, c’est un des plus confortables du marché

La filiale Toyota Boshoku commercialise une chaise de bureau conçue à partir du siège avant de la berline Crown, en partenariat avec le fabricant japonais de mobilier de bureau Itoki.

© Toyota

Toyota ne s’est pas contenté de concevoir des sièges pour ses véhicules. La marque japonaise vient de lancer sur le marché un fauteuil de bureau baptisé Crown Seat Desk Chair, dont le principe est simple : reprendre le siège conducteur avant de la Crown, sa berline haut de gamme, et l’adapter à un usage de bureau.

Un siège de voiture, presque tel quel

Le produit conserve l’ensemble des fonctionnalités d’origine du siège automobile, notamment le chauffage et la ventilation avec trois niveaux de réglage, l’inclinaison électrique ainsi que le soutien au niveau des lombaires, motorisé. L’alimentation est assurée par une batterie rechargeable intégrée, ce qui évite de relier le fauteuil gamer à une prise murale.

© Toyota

Parmi les détails qui ne passeront pas inaperçus : la boucle de ceinture de sécurité a été conservée, mais reconvertie en port USB-C pour charger un appareil mobile. Un choix assumé, qui donne au fauteuil une apparence pour le moins atypique dans un environnement de bureau.

La base, le mécanisme de réglage en hauteur et les accoudoirs ont en revanche été conçus par Itoki, fabricant japonais spécialisé dans le mobilier de bureau, que Toyota Boshoku, la division intérieurs de Toyota, responsable des sièges et des habillages de portes, a sollicité pour cette partie du projet, qui sort de son domaine habituel.

Une production limitée à 70 exemplaires

Le fauteuil est commercialisé au prix de 495 000 yens, soit environ 3 100 dollars aux taux de change actuels. Il est disponible exclusivement au Japon, via le réseau de distribution premium de Toyota, The Crown, dans le cadre d’une collection éponyme.

La voiture dont est issu le siège en question. © Toyota

Les commandes ont ouvert le 23 avril. Toyota ne prévoit de produire que 70 unités. Si le nombre de demandes dépasse ce seuil, les acheteurs seront sélectionnés par tirage au sort.

Le fauteuil s’adresse donc à un public très restreint, tant par son prix que par sa disponibilité. Il illustre toutefois une tendance qui se confirme dans l’industrie automobile : celle de valoriser le savoir-faire en matière de confort et d’ergonomie en dehors du véhicule lui-même. Ainsi, vous pourrez jouer à GTA depuis le siège de votre Toyota, sans prendre de risques absurdes dans la vie réelle !